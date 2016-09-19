Росинтербанк потерял лицензию

Центробанк отозвал лицензию у Росинтербанка

19 сентября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Росинтербанка, говорится в сообщении регулятора.

источник Pravda.Ru

Как пишет РИА Новости, Росинтербанк с 15 сентября полностью перестал обслуживать своих клиентов. Источник РИА Новости ранее сообщил, что банк был отключен от системы "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП). Банк России на прошлой неделе ввел в Росинтербанк временную администрацию. Функции временной администрации получило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Напомним, Банк является участником системы страхования вкладов. Росинтербанк, по данным РИА Рейтинг, занимал по итогам первого полугодия 68-е место в российской банковской системе с активами в размере 102,3 миллиарда рублей. Согласно последней финансовой отчетности банка, население хранит в нем свыше 55 миллиардов рублей.

Ранее Правда. Ру писала, что отзыв банковской лицензии может стать редким явлением - об этом сообщил первый зампред ЦБ Алексей Симановский. По его мнению, если такие случаи и будут иметь место в банковской сфере, они будут иметь "неординарный характер".

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