Белорусскую продукцию будут отслеживать от границы до прилавка

Продукция белорусских производителей будет отслеживаться Россельхознадзором от самой границы до мест реализации. Как сообщается на сайте ведомства, сделано это будет по просьбе Белоруссии.

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"Россельхознадзор выражает глубокую озабоченность, связанную с увеличением попыток ввоза в Россию с территории Белоруссии животноводческой продукции неизвестного происхождения, а также случаев выявлений несоответствия белорусских продуктов требованиям законодательства по качеству и безопасности... С этой целью Россельхознадзор по просьбе белорусской стороны вводит прослеживаемость продукции от пункта пересечения административной границы до места реализации", - поясняют в надзорном ведомстве.

Как известно, со стороны Белоруссии неоднократно звучали заявления, что сомнительная продукция - это фальсификат, который производят на территории России, а не настоящие белорусские товары.

Отслеживание продукции позволит избежать претензий белоруской стороны, поскольку весь путь будет фиксироваться в информационных системах "Аргус" и "Меркурий". В специальном разделе "Аргуса" организован учет подконтрольных госветнадзору товаров, которые поступают из Белоруссии. Местные надзорные ведомства проинформируют, что использовать белорусскую продукцию можно только в тех случаях, когда она зафиксирована в информационной системе.

Кроме того, Россельхознадзор считает необходимым внести в ветеринарные сертификаты информацию о номере и дате оформления сертификата, в сопровождении которого эти партии поступили российским хозяйствующим субъектам. Это также позволит исключить возникновение спорных вопросов, которые связаны с подтверждением происхождения продукции, возникающих при отборе проб.

Напомним, как сообщала "Правда.Ру", президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил возбуждением уголовного дела в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, о чем белорусский лидер заявил в ходе встречи с журналистами.

По мнению Лукашенко, это российское ведомство препятствует поставкам белорусского продовольствия в Россию.

В октябре 2016 года госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявлял, что Россия и Белоруссия вырабатывают новую формулу взаимодействия между Россельхознадзором и белорусскими экспортерами сельхозпродукции.

По словам Рапорта, некоторое давление действительно существует, и не всегда оно оправдано. При этом он отметил, что обе организации находятся в постоянном контакте и стараются выработать разумные формы взаимодействиям между теми, кто производит сельхозпродукцию и теми, кто ее контролирует.

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