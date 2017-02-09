Продукция белорусских производителей будет отслеживаться Россельхознадзором от самой границы до мест реализации. Как сообщается на сайте ведомства, сделано это будет по просьбе Белоруссии.
"Россельхознадзор выражает глубокую озабоченность, связанную с увеличением попыток ввоза в Россию с территории Белоруссии животноводческой продукции неизвестного происхождения, а также случаев выявлений несоответствия белорусских продуктов требованиям законодательства по качеству и безопасности... С этой целью Россельхознадзор по просьбе белорусской стороны вводит прослеживаемость продукции от пункта пересечения административной границы до места реализации", - поясняют в надзорном ведомстве.
Как известно, со стороны Белоруссии неоднократно звучали заявления, что сомнительная продукция - это фальсификат, который производят на территории России, а не настоящие белорусские товары.
Отслеживание продукции позволит избежать претензий белоруской стороны, поскольку весь путь будет фиксироваться в информационных системах "Аргус" и "Меркурий". В специальном разделе "Аргуса" организован учет подконтрольных госветнадзору товаров, которые поступают из Белоруссии. Местные надзорные ведомства проинформируют, что использовать белорусскую продукцию можно только в тех случаях, когда она зафиксирована в информационной системе.
Кроме того, Россельхознадзор считает необходимым внести в ветеринарные сертификаты информацию о номере и дате оформления сертификата, в сопровождении которого эти партии поступили российским хозяйствующим субъектам. Это также позволит исключить возникновение спорных вопросов, которые связаны с подтверждением происхождения продукции, возникающих при отборе проб.
Напомним, как сообщала "Правда.Ру", президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил возбуждением уголовного дела в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, о чем белорусский лидер заявил в ходе встречи с журналистами.
По мнению Лукашенко, это российское ведомство препятствует поставкам белорусского продовольствия в Россию.
В октябре 2016 года госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявлял, что Россия и Белоруссия вырабатывают новую формулу взаимодействия между Россельхознадзором и белорусскими экспортерами сельхозпродукции.
По словам Рапорта, некоторое давление действительно существует, и не всегда оно оправдано. При этом он отметил, что обе организации находятся в постоянном контакте и стараются выработать разумные формы взаимодействиям между теми, кто производит сельхозпродукцию и теми, кто ее контролирует.
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