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Источник Правда.Ру

МВФ признал, что ВВП России вырастет

Экономика

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свои прогнозы по динамике  ВВП России на 2016 год.

ВВП России продолжает расти
источник Pravda.Ru

Этот показатель был увеличен на 0,4 процентного пункта - до спада на 0,8%, говорится в обновлённом прогнозе мировой экономики фонда World Economic Outlook (WEO).

Аналитики фонда при этом снизили прогноз по росту экономики США на 2016 год - на 0,6 процентного пункта, до 1,6%.

Правда.ру ранее писала, что Россия улучшила свои позиции в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума и заняла 43 строчку, обогнав на одну позицию Италию.

Эксперты отмечают, что в России наблюдается рост инновационного потенциала в России и улучшение деловой среды за счет снижения административных барьеров.

Негативные оценки получила макроэкономическая ситуация в России и доступность финансирования.  

Отметим, что в 2012 году Россия занимала в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума 67 место и с тех пор постоянно улучшает свои позиции.

Напомним, что из стран бывшего СССР выше России находятся только Эстония, Литва и Азербайджан. Первое место в рейтинге конкурентоспособности занимает Швейцария, вслед за ней идут Сингапур и США.

Что характерно, не так давно международное агентство Standard & Poor's (S&P) изменило прогноз кредитных рейтингов России: если раньше он был «негативным», то теперь этот прогноз стал «стабильным».

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Темы прогноз увеличение показатель макроэкономика
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