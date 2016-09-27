Подмосковье прирастет "Китайским подворьем"

Уже в следующем году на территории Подмосковья приступят к строительству культурно-делового центра "Китайское подворье". сообщает РИАМО со ссылкой на заместителя председателя правительства - министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева.

"Мы говорили с китайской делегацией о создании "Китайского подворья" в Подмосковье. Это будет культурно-деловой центр, в котором предполагается создание инфраструктуры как для проведения выставок на постоянной основе, так и расположения представительств китайских компаний. Проект находится в начальной стадии, коллеги должны будут выйти из экспертизы проекта в начале 2017 года, мы рассчитываем в 2017 году начать строительство", - сказал Буцаев.

По его словам, строительство объекта займет от двух до трех лет, его площадь составит более 100 тыс.кв.м. Центр расположится между Ленинградским и Волоколамским шоссе.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с делегацией Китая, в рамках которой обсуждались вопросы сотрудничества.

Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом. Глава государства провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и другими представителями высшего политического руководства Поднебесной.

"Итоги визита президента Путина в Китай в полной мере продемонстрировали степень близости нынешних китайско-российских отношений, а также единство позиций двух стран", - заявил сегодня официальный представитель МИД КНР Хун Лэй.

О том, как азиатский вояж президента может повлиять на экономическую ситуацию в нашей стране,Pravda.Ru рассказал Николай Котляров, директор Российско-китайского центра Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня