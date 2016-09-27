Уже в следующем году на территории Подмосковья приступят к строительству культурно-делового центра "Китайское подворье". сообщает РИАМО со ссылкой на заместителя председателя правительства - министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева.
"Мы говорили с китайской делегацией о создании "Китайского подворья" в Подмосковье. Это будет культурно-деловой центр, в котором предполагается создание инфраструктуры как для проведения выставок на постоянной основе, так и расположения представительств китайских компаний. Проект находится в начальной стадии, коллеги должны будут выйти из экспертизы проекта в начале 2017 года, мы рассчитываем в 2017 году начать строительство", - сказал Буцаев.
По его словам, строительство объекта займет от двух до трех лет, его площадь составит более 100 тыс.кв.м. Центр расположится между Ленинградским и Волоколамским шоссе.
Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с делегацией Китая, в рамках которой обсуждались вопросы сотрудничества.
Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом. Глава государства провел встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и другими представителями высшего политического руководства Поднебесной.
"Итоги визита президента Путина в Китай в полной мере продемонстрировали степень близости нынешних китайско-российских отношений, а также единство позиций двух стран", - заявил сегодня официальный представитель МИД КНР Хун Лэй.
О том, как азиатский вояж президента может повлиять на экономическую ситуацию в нашей стране,Pravda.Ru рассказал Николай Котляров, директор Российско-китайского центра Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.
Американские генералы на заседании военного комитета заявили, что для контроля воздушного пространства нужно объявить войну России.
Министр образования РФ предложила использовать опыт советской системы воспитания в школах.