Русский "Рай" идет на главный "Оскар"

Фильм "Рай" режиссера Андрея Кончаловского вошел в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщается на официальном сайте американской киноакадемии.

Андрей Кончаловский. Фото: AP

Кроме российской картины в шорт-листе оказалось еще восемь фильмов из Германии, Швеции, Австралии, Канады, Дании, Швейцарии, Норвегии и Ирана. При этом в лонг-листе присутствовали 85 кинокартин.

Ранее режиссер Андрей Кончаловский назвал смешной борьбу за премию "Оскар", сообщает РИА "Новости".

"Я позволяю себе не думать об "Оскаре". Борьба за "Оскара" — это смешно", — заявил режиссер.

На пресс-конференции, посвященной "Раю", Кончаловский сказал, что добиться свободы в кино способен лишь "сумасшедший или человек, который уже завоевал на этом рынке свое место, растолкав всех локтями".

Сюжет фильма "Рай" — переплетение трех судеб: русской эмигрантки Ольги, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, офицера СС. В главных ролях — супруга Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая, актеры Виктор Сухоруков, Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен, Петер Курт и другие.

Как ранее сообщала Правда.Ру, летом этого года картина была включена в конкурс Венецианского кинофестиваля. 8 сентября 2016 года состоялась ее мировая премьера.

Тогда режиссер Андрей Кончаловский заявил, что у него "много эмоций", он "очень рад", и, конечно, сам поедет представлять свой фильм.

Лента также выдвигалась на "Золотой глобус", но в шорт-лист не попала. В российский прокат фильм выйдет 19 декабря.

Кстати, в этом году огромный интерес у публики вызвала премьера рок-оперы "Преступление и наказание" в Московском театре мюзикла. Причиной тому — необычная режиссерская трактовка романа Федора Михайловича Достоевского. Андрей Кончаловский творит на стыке эпох: действие перенесено в конец XX века, в годы, которые в народе называют "лихими девяностыми". Но при этом красной нитью по сюжету проходят отсылки к прошлому и настоящему. Кончаловский дает понять, что Раскольниковы существовали и будут существовать во все времена, они отражают болезни общества и являются некими маркерами пороков социума. Читайте подробнее в материале: "Преступление и наказание" и Андрей Кончаловский: Успех у публики неизменный.