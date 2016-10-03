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Источник Правда.Ру

МГК им.Чайковского: магия музыки и кино на одной сцене

Культура

В Год российского кино 7 октября Большой зал Московской консерватории преобразится в громадный кинотеатр. На сцене предстанет редкий по своему формату проект — шедевр великого русского режиссера Сергея Эйзенштейна "Александр Невский", транслируемый на огромный экран, будет сопровождаться звучанием музыки великого русского композитора Сергея Прокофьева, в исполнении хора и оркестра Московской консерватории под управлением Анатолия Левина.

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О гениальном произведении всех времен расскажет знаменитый актер театра и кино Дмитрий Дюжев. Уникальный показ, построенный, как последовательность определенных фрагментов фильма и соответствующей им музыки, сохранит номерную структуру концерта, но при этом, необычайно обогатит, образно расширит и сделает доступней для зрителей как гениальное музыкальное сопровождение, так и нетленный образец раннего советского кинематографа. Благодаря живому исполнению (и в особенности звучанию хора) зрители в полной мере смогут ощутить "эффект присутствия", глубже погрузиться в атмосферу фильма и по-новому взглянуть на знакомые, но от того не менее захватывающие, сцены Руси под игом монгольским, крестоносцев во Пскове, военного народного сбора и Ледового побоища, акцентируя внимание на музыкальной составляющей легендарного "Александра Невского".

"Работать с Эйзенштейном было чрезвычайно интересно, потому что он является не только блестящим кинорежиссером, но и превосходно разбирается в музыке. Это выразилось, во-первых, в очень конкретных и живописных музыкальных заданиях, которые он ставил передо мной, во-вторых, в том понимании, с которым он принимал от меня написанную музыку," — так, в одной из своих статей отзывался Прокофьев о своем плодотворном творческом тандеме с Эйзенштейном. И действительно, неповторимый стиль произведений великого режиссера отличается необычайной музыкальностью — актерская игра, приближена к оперному спектаклю, а акцент зачастую перенесен с монтажа на эмоциональную насыщенность отдельного кадра.

Это уникальное творческое содружество композитора и режиссера, в процессе которого возникло интуитивное понимание и полное концепционное и образное согласие, породило поистине выдающийся художественный результат, классику мирового кинематографа — фильмы "Александр Невский" и "Иван Грозный" и не менее прекрасную и самоценную музыку Сергея Сергеевича Прокофьева.

Концертный симфонический оркестр Московской консерватории — коллектив, созданный 2007 года по инициативе лауреата Ленинской премии, народного артиста СССР, профессора Г. Н. Рождественского и народного артиста России, профессора Т. А. Алиханова. Изначальной целью создания оркестра была необходимость практического освоения профессии студентами и аспирантами дирижерского факультета Московской консерватории; при этом вести полноценную концертную деятельность. Главным дирижером и художественным руководителем оркестра с момента его основания является заслуженный артист России, профессор Анатолий Левин. Под его руководством коллектив занял свое место в музыкальной жизни Москвы и вот уже более 8 лет ведет полноценную концертную деятельность, выступая на ведущих концертных площадках и с гастролями.

Хор Московской консерватории — коллектив, с давней историей, первые выступления которого относятся к 1924 г., которые состоялись под руководством выдающихся деятелей русской музыкальной культуры — дирижеров М. М. Ипполитова-Иванова и К. С. Сараджева. В 19793–1991 гг. хор студентов Московской консерватории возглавлял Б. Тевлин. Под его управлением впервые началась широкая концертная деятельность коллектива в стране и за рубежом — в Венгрии, Германии, Польше, Франции. Важнейшим направлением в работе хора остается исполнение русской хоровой классики a cappella — произведений П. Чайковского, С. Танеева, Н. Римского-Корсакова, А. Гречанинова, А. Кастальско-го, П. Чеснокова, а также сочинений современных композиторов — Н. Сидельникова, Р. Леденева, Р. Щедрина, А. Шнитке, В. Кикты. С 1996 г. хор возглавляет декан дирижерского факультета, профессор С. С. Калинин. Под его руководством хор подготовил и исполнил многие выдающиеся произведения мировой музыкальной культуры.

Организатором мероприятия выступает Концертное агентство "РУСКОНЦЕРТ" совместно с Московской государственной консерваторией имени П. И. Чайковского.

О проекте рассказывает — Дмитрий Дюжев

Солистка — Полина Шамаева (меццо-сопрано)

Концертный симфонический оркестр Московской консерватории

Художественный руководитель и дирижер — профессор Анатолий Левин

Хор Московской консерватории

Художественный руководитель и дирижер — профессор Станислав Калинин

Дирижер — Анатолий Левин

Подробная информация на сайте: www. rusconcert.net

Темы Александр Невский МГК им.Чайковского
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