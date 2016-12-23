Предполагаемый берлинский террорист убит в перестрелке в Италии

Выходец из Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, был убит в перестрелке в итальянском Милане. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Италии.

Подробности операции не сообщаются. По данным местных СМИ, министр внутренних дел Италии Марко Миннити созвал экстренную пресс-конференцию.

Кстати, ранее СМИ сообщали, что камеры наблюдения, расположенные в берлинском районе Моабит, зафиксировали предполагаемого исполнителя теракта в столице ФРГ — выходца из Туниса Аниса Амри — через несколько часов после нападения. Об этом в четверг сообщила радиостанция RBB.

На кадрах 24-летний исламист находится у одного из мусульманских молельных домов, в котором ранее полиция провела обыски. Кроме того, правоохранительные органы сняли на камеру Амри в этом же месте 14 и 15 декабря. За информацию об Амри назначили вознаграждение в размере €100 тысяч. Позже СМИ сообщили, что предполагаемого преступника видели в Дании.

Напомним, теракт произошел на многолюдной рождественской ярмарке на торговой улице Курфюрстендамм в центре Берлина. Грузовик с польскими номерами из Гданьска проехал по территории ярмарки порядка 50 метров — по словам очевидцев, он намеренно ехал по людям.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

За трагедией последовали задержания. Однако задержанный первоначально человек был отпущен. Полиция призналась: мы взяли не того.

В Германии существует негласное табу на оперативную информацию по линии "теракты — беженцы — мусульмане". Или сразу дается некая государственная заготовка: теракта не было, беженцы не при чем, мусульман мы любим. Замечено, что главные немецкие публичные каналы ARD, ZDF стали освещать происшествие только спустя полтора часа после трагедии (12 погибших, 50 раненых), долгое время источником информации был лишь Твиттер полиции, американская CNN и местные новостные каналы. Во вторник никаких комментариев экспертов вокруг теракта в немецких СМИ не было. Похоже, немецкие власти больше заботят не человеческие жизни, собственное реноме. Меркель нужно поддерживать миф о безопасной Германии, чтобы выиграть федеральные выборы в 2017 году. Читайте подробнее в материале: Германия парализована террором.

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