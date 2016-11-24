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Источник Правда.Ру

Нейтрализованные в Назрани террористы были сторонниками ИГ

Происшествия » Глобальные » Терроризм

В доме, где укрывались нейтрализованные в Назрани бандиты, нашли флаг террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России, и самодельные бомбы.

Нейтрализованные в Назрани террористы были сторонниками ИГ
Фото: АР

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК), в ходе осмотра дома был обнаружен тайник с большим количеством оружия и боеприпасов.

"Сотрудники ФСБ изъяли из него два установленных на неизвлекаемость самодельных взрывных устройства общей мощностью около 20 килограммов в тротиловом эквиваленте, пять тротиловых шашек, четыре автомата Калашникова, более 1,5 тысячи патронов различного калибра, прибор для бесшумной стрельбы и флаг с символикой запрещенной в России международной террористической организации ИГ", — рассказали в НАК.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации в Назрани силовики нейтрализовали двух бандитов, но потеряли убитыми двух спецназовцев.

Как сообщает оперативный штаб по региону, утром 24 ноября на части территории города Назрань в Ингушетии был введен режим КТО. "В целях недопущения совершения террористических акций, обеспечения безопасности граждан, организаций и учреждений, розыска и задержания скрывающихся членов бандподполья, начальником Управления ФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о проведении с 6.30 мск контртеррористической операции и введении режима КТО", — говорится в сообщении.

Особый режим вводится на территории города Назрань, ограниченной улицами Овражная, Гудантова, Толстого, Железнодорожная, Чеченская, Гейрбек-Хаджи, Эльбруса, Вокзальная, Тихая и рекой Назранка.

"В период проведения контртеррористической операции вплоть до особого распоряжения на этой территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений", — отмечает штаб.

Утром по улице Гайрбек-Хаджи в муниципальном округе Насыр-Корт города Назрань, произошел взрыв газопровода, в результате которого погибли два человека, еще трое ранены. Один находится в реанимации, в тяжелом состоянии.

В 10 часов 48 минут 24 ноября 2016 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия поступило сообщение о том, что произошел взрыв бытового газа.

Источник в правоохранительных органах сообщил газете "Ингушетия", что, по предварительной информации, взрыв произошел в ходе проведения строительных работ, когда ковшом экскаватора был задет газопровод.

Сейчас ведутся следственные работы по установлению причины взрыва. Для ликвидации последствий происшествия было задействовано 12 единиц техники и 37 человек, в том числе от МЧС России — 2 единицы техники и 7 человек.

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Темы терроризм Ингушетия
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