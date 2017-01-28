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Житель Лондона голыми руками отбил атаку бандитов с нунчаками

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Житель Лондона отбился от двух грабителей, которые хотели угнать его мотоцикл, причем у одного из злоумышленников были нунчаки.

Житель Лондона голыми руками отбил атаку бандитов с нунчаками
Фото: АР

Газета Daily Mirror опубликовала видео инцидента, на котором видно, как один из преступников пытается завести мотоцикл, в то время как его сообщник, размахивая нунчаками, нападает на владельца байка. Однако через несколько секунд жертве нападения удается перейти в контратаку и отнять нунчаки. Позже на помощь 46-летнему мужчине пришел его сосед, преступники сбежали.

Как сообщает издание, первоначально нунчаками (восточное холодное оружие, представляющее собой две короткие палки, соединённые цепью) был вооружен именно владелец мотоцикла, но одному из злоумышленников удалось отнять у него оружие.

Как сообщили в полиции, угнать транспортное средство сразу преступникам помешал хороший замок. "Если бы владелец мотоцикла не использовал тяжелую цепь в качестве замка, мотоцикл угнали бы за считанные секунды", — рассказал детектив Эниа Кейси.

Напомним, ранее двадцатисемилетняя американка проявила чудеса выдержки и находчивости, обнаружив, что в ее двор залезли грабители. Услышав шум, девушка схватила первое, что попалось под руку, и обстреляла воров бильярдными шарами.

Пола Олли оказалась изобретательницей: погрузив шары в велосипедный шлем своего сына, она залезла на крышу и оттуда начала вести прицельный обстрел с криками "Смерть с небес!". Воришки сразу же пустились наутек, так что Пола даже не смогла толком разглядеть их, передают "Новости Америки".

Близкие девушки ничуть не удивились ее поступку: "Для Полы это нормально. Она никогда не поступает так, как среднестатистический человек", - пояснил журналистам ее зять. Грабителям, к слову, еще повезло: арбалет Полы куда-то затерялся.

Ранее в Москве кассир банка остановил грабителя одним словом "нет". Попытка ограбления произошла на юге столицы. Неизвестный мужчина вошел в помещение банка и, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему деньги, сообщает ГУ МВД России по Москве.

На требование отдать деньги кассир банка ответил категорическим отказом. Видимо, это ошарашило грабителя, так как он абсолютно спокойно отказ кассира принял и, покинув помещение банка с пустыми руками, скрылся.

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Житель Лондона голыми руками отбил атаку бандитов с нунчаками
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