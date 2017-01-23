У охранника "Газпрома" украли унитаз ценой с автомобиль

В Москве у сотрудника службы безопасности "Газпрома" украли унитаз стоимостью 200 тысяч рублей. В краже охранник подозревает мигрантов, которые проводили ремонт в его квартире.

Сотрудник "Газпрома" Максим Б. обратился в полицию в конце декабря. По данным правоохранителей, в его доме в посёлке Сосенское в Новой Москве делали ремонт. Когда сотрудник службы безопасности "Газпрома" вернулся домой, никого из рабочих там уже не оказалось. Кроме того, они забрали с собой его унитаз и несколько деталей от сантехники.

"В квартире он не проживал, а купил её недавно, чтобы быстрее добираться до работы: в посёлке Сосенское расположено одно из учреждений "Газпрома". Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей", — сообщили источники Лайфа.

На данный момент полиция занимается поиском работников, которые проводили ремонт в доме мужчины. Известно, что все рабочие были мигрантами, контактов их пока не найдено. Судя по фотографиям в соцсетях жены охранника, семья активно путешествует, посещая по нескольку курортов в год.

Напомним, ранее 52-летняя уборщица "Магнита" обратилась за помощью в полицию Петербурга. Уроженка Киргизии просила найти её сбежавшего сожителя, который напал на неё и отобрал 5 800 000 рублей наличными. Дебошир отнял и документы, а также ключи от машины потерпевшей, на которой и уехал в неизвестном направлении. Пострадавшая оценила свою Skoda Octavia в 1,3 миллиона рублей.

Как сообщала "Фонтанка", обидевший жену житель города является уроженцем Таджикистана, сам нигде не работает и за плечами уже имеет две судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и за хранение наркотиков. Впрочем, позже пострадавшая снова связалась с полицией и отозвала заявление. Оказалось, сбежавший супруг одумался и вернулся. Деньги мужчина не потратил и привез обратно.

В январе прошлого года на территории парковки бизнес-центра "Румянцево" в Новой Москве была совершена крупная кража. У 44-летней уборщицы служебных помещений "Газпрома" была похищена кожаная сумка Dior стоимостью около 300 тысяч рублей. Роскошное изделие, инкрустированное кожей крокодила, злоумышленники вытащили из внедорожника Mitsubishi Outlander.

Пострадавшая обнаружила дверь своего автомобиля открытой, а заглянув внутрь, заметила пропажу. Помимо сумки, у нее выкрали банковские карты и документы.

Интересно, что преступникам понадобилось всего три минуты — именно столько времени внедорожник простоял на парковке. Потерпевшая написала заявление о краже в отделение полиции по району Московский. Общий ущерб устанавливается.

Следователи так и не нашли в установленный законом срок подозреваемых в похищения сумки у уборщицы "Газпрома", и уголовное дело было приостановлено. Сама женщина была против приостановки дела. По ее словам, и украденная сумка, и находившиеся в ней 15 тысяч рублей имеют для нее значительную материальную ценность.

Похожий случай произошел в начале ноября 2015 года в Воскресенском районе Московской области. Там у пенсионерки украли слиток золота весом более пяти килограммов.

Выяснилось, что отжав пластиковое окно на цокольном этаже, в дом проник неизвестный и похитил сейф с денежными средствами на 150 тысяч рублей, ювелирные изделия и слиток 585 пробы. Предварительно установлено, что общая сумма ущерба составила более 11 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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