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Источник Правда.Ру

Под Архангельском старшеклассница истерзала школьника из-за нелюбви

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Воспитанницу интерната в Архангельской области подозревают в истязании сверстника. Ученик рассказал администрации, что 17-летняя девушка, которая учится вместе с ним, постоянно избивает его из личной неприязни.

Под Архангельском старшеклассница истерзала школьника из-за нел
Фото: АР

Как сообщает РИА Новости, следователи завели уголовное дело. Позже, у подозреваемой обнаружили признаки психического расстройства, сейчас она ожидает психиатрической экспертизы в больнице. Девушка подтвердила, что била сверстника из-за того, что невзлюбила его.

На данный момент оперативники собирают все доказательства и допрашивают других воспитанников и сотрудников школы-интерната, чтобы выяснить обстоятельства преступления.

Напомним, в прошлом году в Березниках(Пермский край) школьники избили одноклассницу за отказ сдать деньги на выпускной. По словам девочки, на нее напали из-за того, что ее мать, в одиночку воспитывающая ее и старшего брата, не смогла сдать деньги на выпускной, который решили устроить в 4-м классе.

Примеры детской и подростковой жестокости сегодня нельзя назвать единичными, проблема школьной травли существует на самом деле. Так, в подмосковном Кунцево подростки напали на знакомую девочку и засняли это на камеру телефона.

На кадрах видно, как одна из нападавших наносит удары по лицу и голове 13-летней жертве. Произошло это после того, как девушка обнаружила на руке у последней следы от порезов: та, похоже, пыталась порезать себе вены. И вместо того, чтобы поддержать девочку, понять, по какой причине она могла решиться на такой шаг, подростки решили ее жестоко "проучить".

"Мне кажется, это связано с той общественной средой, в которой мы сейчас живем. Конечно, влияет и то, что сейчас появилась возможность у молодежи это все выставить в интернет и показать, какие они крутые, что могут себе позволить такие вещи. Конечно, это должно пресекаться в очень жестких рамках. Должны привлекаться к пресечению таких проявлений родители, школа и общество.

Общество меняется не в лучшую сторону, и что-то с этим надо делать. У нас с подростками дела идут совсем не хорошо, потому что раньше хотя бы были меры воздействия, кто-то говорил, что плохо, а что хорошо. Были комсомольские ячейки, пионерские отряды, когда могли ребенка, который совершил неблаговидный поступок, осудить перед друзьями, одноклассниками. Это тоже нехорошо, поскольку это подрывает в определенной степени психику ребенка, но, тем не менее, были выводы какие-то. У людей была идеология и какая-то ценность, а сейчас, к сожалению, это все утрачивается.

У общества нет отторжения к таким подросткам, наоборот, получается, что все этим истории смакуются, муссируются, подаются под разными пикантными соусами на различных ток-шоу. При этом не всегда жертва остается жертвой при обсуждении той или иной ситуации. Иногда люди осуждают ее поведение, но даже если жертва вела себя неправильно, даже если жертва провоцировала, это не дает никакой карт-бланш для того, чтобы проявлять жестокость по отношению к слабому", — рассказала ранее Pravda.Ru доктор юридических наук, профессор, почетный адвокат России Людмила Айвар.

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