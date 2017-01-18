Социологи рассказали, какого наказания россияне хотят для взяточников

Наиболее адекватным наказанием за дачу взятки для физических лиц среди 38% россиян считается штраф, превышающий размер взятки, для организаций — тотальная проверка деятельности компании (37%), следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос провели 17-18 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах страны.

Фото: Fotodom.ru/DP

Согласно исследованию, размышляя о мерах наказания для людей, дающих взятки, другие меры считаются менее адекватными: запрет занимать руководящие должности (28%), тюремное заключение (20%), конфискация имущества (19%), административное взыскание (18%), общественные работы (15%), смертная казнь (3%).

Как передает REGNUM, более половины жителей России с одобрением относятся к арестам чиновников за взяточничество. Так, они считают правильным арест бывших губернаторов Гайзера (55%), Белых (60%), Хорошавина (62%), а также бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко (66%) и экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева (67%). Доли неодобрения фактов названных арестов крайне невелики: от 2 до 4%.

Если россияне крайние меры в наказании для коррупционеров не поддерживают, то в некоторых зарубежных странах это — обычная практика. Так, в Китае в прошлом году определили порядок применения смертной казни в отношении взяточников.

Как постановили Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура, отныне высшая мера наказания будет применяться к тем, кто незаконно присвоил или получил взяток на сумму более 460 тысяч долларов, сообщает агентство Синьхуа.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась 4 года назад, с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор за нарушение партийной дисциплины и коррупцию тысячи чиновников понесли серьезные наказания.

А недавно о действенных мерах борьбы с коррупцией рассказал президент Филиппин. Родриго Дутерте пообещал сбрасывать коррупционеров с вертолёта. Об этом сообщает издание PhilStar.

— Если вы коррумпированы, я посажу вас в вертолёт и сброшу по пути в Манилу, — цитирует СМИ президента. — Я делал это раньше, почему бы не сделать это снова?

Отмечается, что речь идёт о признании Дутерте в том, что на посту мэра Давао он сбросил подозреваемых в похищении с вертолёта.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.