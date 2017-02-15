Житель США перепутал адресатов сообщения и отправил sms с просбой убить жену начальнику вместо киллера. Убийство мужчина планировал ради денег. Миллион долларов страховки, полагавшейся после её смерти родственникам, он планировал разделить с исполнителем пополам.
В сообщении заказчик писал о том, что преступление должно быть похоже на несчастный случай: "Если можете, сделайте так, чтобы это выглядело слишком далеко зашедшим актом ограбления или несчастным случаем. Она работает в Walmart, заканчивает в 11:00".
Экс-работодатель, получивший странное sms, позвонил в полицию. В суде мужчина рассказал, что лишь создал черновик, но не собирался отправлять сообщение, сообщает "Лайф". Следствие продолжается.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", в Москве задержали женщину, которая заказала убийство матери. Она решила нанять киллера в ноябре прошлого года. Но информацию вовремя перехватили полицейские, которые и связались с женщиной от имени убийцы.
Сообщается, что у дочери были с матерью неприязненные отношения. Она написала долговую расписку на 300 тысяч рублей и передала "киллеру" ключи от квартиры, фотографию матери и информацию о ее распорядке дня.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
Для читателей "Правды.Ру" эту важную новость прокомментировал Владимир ЕВСЕЕВ, заместитель директора Института стран СНГ.
Прогноз итальянского политолога о развале Украины в 2017 году прокомментировали для Pravda.Ru, эксперты Руслан БОРТНИК и Михаил АЛЕКСАНДРОВ.
В погранслужбе ЛНР заявили о том, что разведгруппа ВСУ, попытавшаяся вчера проникнуть на территорию республики, вероятно, была уничтожена.