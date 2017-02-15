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Источник Правда.Ру

Американец отправил sms об убийстве жены начальнику вместо киллера

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Житель США перепутал адресатов сообщения и отправил sms с просбой убить жену начальнику вместо киллера. Убийство мужчина планировал ради денег. Миллион долларов страховки, полагавшейся после её смерти родственникам, он планировал разделить с исполнителем пополам.

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В сообщении заказчик писал о том, что преступление должно быть похоже на несчастный случай: "Если можете, сделайте так, чтобы это выглядело слишком далеко зашедшим актом ограбления или несчастным случаем. Она работает в Walmart, заканчивает в 11:00".

Экс-работодатель, получивший странное sms, позвонил в полицию. В суде мужчина рассказал, что лишь создал черновик, но не собирался отправлять сообщение, сообщает "Лайф". Следствие продолжается.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", в Москве задержали женщину, которая заказала убийство матери. Она решила нанять киллера в ноябре прошлого года. Но информацию вовремя перехватили полицейские, которые и связались с женщиной от имени убийцы.

Сообщается, что у дочери были с матерью неприязненные отношения. Она написала долговую расписку на 300 тысяч рублей и передала "киллеру" ключи от квартиры, фотографию матери и информацию о ее распорядке дня.

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