Почти 20 тысяч морских животных выбросило на побережье Канады

По неизвестным причинам на побережье Канады выбросило около 20 тысяч различных морских обитателей. Об этом сообщило министерство рыболовства и океанов Канады.

Фото: AP

Инцидент произошел на побережье провинции Новая Шотландия близ портового города Дигби. Береговая охрана обнаружила на берегу тысячи рыб, крабов, омаров, морских звезд, моллюсков и других морских животных. По данным специалистов, это уже не свежие "дары моря", их выбросило на берег около пяти дней назад. Власти опубликовали специальное заявление, предупредив местных жителей о непригодности мертвой рыбы к употреблению в пищу.

Ученые провели анализ воды и морского дна и пришли к выводу, что окружающая среда в норме в районе, где произошел массовый выброс на берег морских существ. В частности, на дне в этом районе много живых обитателей. В канадском министерстве сообщили, что выброс рыб и других морских животных пока трудно обосновать, расследование продолжается.

Напомним, Правда.Ру рассказывала о том, что потепление Мирового океана вызвало самое большое за время изучения вымирание кораллов в Австралии.

В зоне неблагоприятного влияния оказалась полоса внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Большого Барьерного рифа длиной в 700 км (400 миль). Наиболее пострадала северная часть рифа, где уже погибли за последние девять месяцев почти 70% кораллов.

Значительно меньше от глобального потепления пострадали центральная часть рифа, где погибло только 6% кораллов. В южной части потери составили только 1%.

Чтобы исследовать состояние растительности Большого Барьерного рифа, ученые сделали немало погружений с аквалангами в октябре и ноябре этого года. Картина подводного мира оказалась удручающей. По словам исследователей, восстановление рифа, если потепление продолжиться, будет невероятно сложно, поскольку чем дольше сохраняется аномально высокая для жизни кораллов температура воды, тем интенсивнее происходит их обесцвечивание.

Несколько лет назад австралийские биологи наконец-то выяснили, что кораллы убивает загрязнение морской воды органическими веществами, в том числе и антропогенного происхождения. Особенно опасна ситуация с рифами, расположенными вблизи курортов, ведь отдыхающие, как известно, не особенно заботятся о чистоте окружающей среды.

Для того чтобы проверить это предположение, был проведен интересный эксперимент: во дворе института ученые установили несколько рядов глубоких аквариумов с циркулирующей морской водой, туда посадили кораллы, к которым прикрепили множество датчиков. Когда кораллы освоились в новых жилищах, в воду вылили суспензию морского мелкозернистого осадка (попросту говоря, заиленного песка). После чего, дождавшись, когда муть осядет, стали следить за тем, что происходит с кораллами.

В результате выяснилось, что органика действительно плохо воздействует на рост и развитие полипов. Когда ее концентрация в воде была низкой, кораллы ничего особенно не замечали. Но при большом количестве органических молекул у полипов сразу начиналось омертвление тканей.