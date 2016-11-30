В МИДе рассказали о захваченных у берегов в Африки россиянах

У берегов Бенина, государства в Западной Африке, захвачено судно, на борту которого могут находится граждане России. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"По имеющимся данным, 29 ноября, предположительно, было захвачено греческое судно под панамским флагом с 18 россиянами и двумя гражданами Украины на борту. Оно находилось ранее на рейде в территориальных водах Бенина", — сказала она.

Захарова подчеркнула, что прояснением ситуации занимается посольство России в Бенине и другие российские компетентные ведомства, пишет RT.

При этом, по ее словам, пока бенинская сторона не подтвердила факт вооруженного захвата судна пиратами, или морскими грабителями. "Мы, безусловно. продолжим не просто следить за ситуацией, а держать ее на контроле", — добавила официальный представитель ведомства.

Случаи, когда судно захватывали у берегов Африки, происходят часто. Несколько лет назад у берегов Сомали пираты захватили судно "Розен" с экипажем из 12 человек. Оно было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой (ВПП). На его борту не было никакого гуманитарного груза. Корабль доставил в несколько портов на севере страны 1800 тонн продовольствия и других товаров и возвращался в Момбасу.

В 2011 году россиянин попал в плен к сомалийским пиратам. Сомалийские пираты захватили греческий сухогруз MV Dover, шедший под флагом Панамы. На борту судна находились 23 моряка, один из них — россиянин. Инцидент произошел сегодня в северной части Аравийского моря. Кроме россиянина в состав экипажа судна входят 19 филиппинцев и три румына. MV Dover направлялся из Йемена в Пакистан.

Пиратство по-прежнему остается главной угрозой мировому морскому судоходству, напоминает. Борьба с пиратами у побережья Сомали ведется в рамках проводимой с 2008 года военно-морской миссии Евросоюза "Аталанта" и начатой в 2009 году операции НАТО Ocean Shield. В операциях по защите судоходства принимают участие и российские военные корабли.

Несколько лет назад сомалийские пираты договорились с радикальной исламской группировкой "Аль-Шабаб" о том, что будут делиться с ними "выручкой": отдавать 20 процентов с выкупа, получаемого за захваченные корабли.

Кстати, ранее сообщалось, что Министерство обороны Японии планирует запустить свой первый спутник связи 24 января 2017 года, который, в том числе, будет использоваться в борьбе против морских пиратов у берегов Африки.

Кроме того, сейчас идет операция Atalanta. Она организована с целью борьбы с пиратами у берегов Сомали. В патрулировании участвуют корабли морских сил стран Европейского союза.