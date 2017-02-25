Младенец, подброшенный в бэби-бокс, умер от истощения

Младенца подбросили в бэби-бокс еще 21 февраля. Сегодня стало известно о трагедии.

Источник фото: AP

Новорожденная девочка, подброшенная в бэби-бокс, умерла от истощения. Медики одной из больниц Краснодарского края боролись за ее жизнь на протяжении нескольких часов. Но спасти ребенка так и не удалось.

Идет проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются очевидцы трагедии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в одном из детских садов Санкт-Петербурга произошла трагедия. Там по неизвестным пока причинам скончался 6-летний ребенок. "Установлено, что днем 11 февраля в связи с плохим самочувствием ребенка директором детского сада была вызвана бригада скорой помощи, однако, несмотря на предпринятые меры, девочка скончалась", - сообщает пресс-служба ГСУСК по Санкт-Петербургу. Что могло привести к смерти девочки в детском саду предстоит выяснить следователям и врачам.

Кроме того, причины смерти 14-летней школьницы выясняют следователи города Уяр Красноярского края. Родственники девочки настаивают на том, что была допущена врачебная ошибка. 14-летняя сибирячка умерла, так и не попав на прием к врачу: не было талончиков. По предварительному заключению патологоанатома, школьница четыре дня страдала от сепсиса. В СК сообщили: "Следствию предстоит установить качество и своевременность оказания медицинской помощи врачом-хирургом и врачами "скорой помощи". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела".

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