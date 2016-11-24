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Источник Правда.Ру

Российский турист погиб на мексиканском курорте

Происшествия

Гражданин РФ, приехавший отдыхать на мексиканский курорт Канкун из Соединенных Штатов вместе с супругой-россиянкой и двумя детьми, имеющими американское гражданство, 23 ноября утонул в результате несчастного случая.

Российский турист погиб на мексиканском курорте

Как сообщил РИА Новости представитель туристического бизнеса города, семья россиянина прибыла в Канкун из США, однако тело нашего соотечественника будет отправлено в Россию.

По данным Лайфа, мужчина утонул, когда купался в прибрежной гостиничной зоне. По предварительной информации, погибшего зовут Мухамед Газибуляев.

"Страховка у них есть, тело должно быть отправлено в Россию", — сказал представитель турбизнеса, находящийся на месте происшествия. Консул России в Мехико Дмитрий Болбот также подтвердил информацию о погибшем россиянине. "Почетный консул России в Канкуне в курсе ситуации, мы держим этот вопрос под контролем", — сказал он.

Как ранее сообщало Regnum, накануне, 23 ноября, российский гражданин Александр Максимов разбился в Непале. Турист совершал полёт на легкомоторном самолёте.

Отметим, ранее Турция занимала первое место по количеству российских туристов, погибших на курортах. По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, негативный фон вокруг Турции, связанный с участившимися происшествиями на курортах, вполне оправдан не только с психологической, но и со статистической точки зрения. Отравления, дорожно-транспортные происшествия, взрывы, драки в отелях. Так в 2011 году в Турции погибло шестеро россиян. Из зарубежных направлений на втором месте по числу смертельных происшествий с россиянами Таиланд, там в 2011 поглибло три человека. На третьем — Индия, где погибли двое.

Ранее сообщалось, что житель Барнаула 39-летний Алексей Рогачев, который впал в кому во время отдыха в турецкой Алании, скончался в Федеральном Медико-биологическом центре имени Бурназяна в Москве. У него остались двое малолетних детей и престарелая мать.

Второго июля нынешнего года Алексею, который находился на отдыхе в Турции вместе с женой, стало плохо, и он был госпитализирован в больницу. Врачи поставили туристу диагноз "острая почечная недостаточность, панкреонекроз". Алексею был сделан гемодиалез, в состоянии искусственной комы он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Четырнадцатого июля при поддержке правительства РФ самолет Федерального медико-биологического агентства доставил Рогачева в Москву. По словам родных, врачи не смогли остановить сепсис внутренних органов. Пациенту было сделано много операций в Москве, но спасти его не удалось.

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