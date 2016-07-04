Невеста погибла на собственной свадьбе прямо в банкетном зале

25-летняя девушка - невеста скончалась во время свадебного банкета в подмосковном Царицыно.

Александре стало плохо после того,как она съела несколько конфет - девушка начала задыхаться прямо за столом. Приехавшая Скорая ничем не смогла помочь - невеста погибла от анафилактического шока.

По словам родственников, организаторы банкета были предупреждены о ее аллергии на орехи заранее. Однако, как выяснилось позже, конфеты, находившиеся на столах, содержали в своем составе фрагменты орехов.

К сожалению,это далеко не первый случай трагедии на свадьбе. Вот, например, о чем ранее писала "Правда.Ру"

Второй день свадьбы убил невесту

В минувшие выходные на Клязьминском водохранилище произошла трагедия - молодая девушка утонула во время собственной свадьбы.

В субботу на отдых приехала компания из 20-25 человек, чтобы отметить второй день свадьбы.

По данным полиции, во время празднования молодые люди выпивали, а потом решили переплыть с одного берега на другой. В нескольких метрах до берега невеста начала тонуть, плывшая рядом с ней подруга не смогла спасти ее.

Сами молодые люди не нашли девушку, поэтому вызвали спасателей. 3 июля водолазы обнаружили тело невесты. Отметим, что купание на этом пляже было запрещено.

Правда.ру недавно писала, что на карьере в поселке Бегичевский Богородицкого района Тульской области произошла страшная и нелепая трагедия: в водоеме утонули трое детей и двое взрослых.

В пресс-службе УМВД по Тульской области подтвердили факт массовой гибели людей на водоеме. Обстоятельства трагедии выясняются.

В карьере, где произошла трагедия, запрещено купаться. Дело в том, что на обрывистом берегу водоема практически невозможно удержаться. Сообщается, что дети случайно упали в воду, затем родители и их дочь в одежде прыгнули в воду, чтобы спасти мальчиков.

Следственные органы приступили на месте к проверке всех обстоятельств данного происшествия.