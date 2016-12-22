"Чудо-лекарство" за полмиллиона продали мошенники алтайской пенсионерке

Фото: Fotodom.ru/DP

Пожилая женщина из Алтайского края отдала почти полмиллиона рублей мошенникам, пообещавшим ей "чудо-лекарство" для исцеления от выдуманной ими серьезной болезни, сообщает МВД региона.

Осенью этого года 62-летняя жительница Славгорода купила через интернет медицинский препарат. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником организации, где она покупала лекарство. Он рассказал, что сейчас проходит акция, в рамках которой можно бесплатно провести комплексное обследование на наличие болезней. Для этого нужно отправить несколько своих волос и ногтевых срезов, что и сделала пожилая женщина.

Позже снова раздался звонок. Женщине сообщили, что у нее тяжелая болезнь. Лечение, которое нужно проводить срочно, стоит миллион рублей. Однако ей посоветовали купить лекарство, которое стоит дешевле — всего полмиллиона.

Женщина отправила по реквизитам 500 тысяч, после чего телефон мошенников перестал отвечать. Она обратилась в полицию.

Недавно Правда.Ру сообщала, что мошенники заставили 80-летнего пенсионера из Петропавловска-Камчатского проделать путь в 6,5 тыс. км.

В начале октября пожилой мужчина приобретал в одной из компаний биологически активные добавки. Ему позвонила женщина, представившаяся сотрудником этой компании, и сообщила, что по ошибке фирма выслала ему БАДы не на 100 тысяч рублей, как он заказывал, а на 27 тысяч.

В связи с невозможностью дослать оплаченные препараты, она предложила перевести 73 тысячи рублей на его банковскую карту. У пенсионера карты не было, и он по подсказке женщины заказал её в кредитном учреждении. После ряда манипуляций, которые пенсионер выполнял по "команде" девушек из компании, ему не только не вернули деньги, а украли еще 40 тысяч.

Тогда пенсионер снова позвонил в фирму. Ему предложили приехать в Санкт-Петербург.В начале ноября мужчина прибыл в северную столицу, но по указанному адресу на ул. Копытной не нашел ни самой конторы по продаже добавок, ни сотрудниц с подобными именами и фамилиями. Вернувшись на полуостров пенсионер написал заявление в полицию.

"Чудо-лекарства" — настоящая находка для любителей легкой наживы. Рекламы по типу "вылечи себя сам" много не только по телевизору, но и в интернете. Эксперты считают. Что пора бы уже расчищать "интернет-помойку".

— С этим бороться надо, либо закон какой-то издавать. Но там критерии очень расплывчатые. Вообще Интернет, конечно, помойка. То есть, 98 процентов контента — это всякая дрянь.

Но надо понимать, что ровно такую же штуку вытворяет, например, "Эхо Москвы". Если включить их в середине дня, в районе 12 часов, они там втюхивают пенсионерам разные БАДы, которые якобы бесконечно продлят жизнь, вернут потенцию или еще что-то. И стариков реально разводят на то, чтобы последнюю пенсию отдать. — рассказал Правде.Ру владелец компании "Ашманов и Партнеры" Игорь Ашманов.

К слову, не так давно из тени решили вывести народных знахарей. Целители могут получить лицензии на занятие народной медициной, так же как и традиционные врачи. Данные положения разрабатываются в Координационном совете по регулированию народной медицины при Минздраве.

Кроме того, будет создан реестр разрешённых народных методов. Целителей планируют допускать к практике только после стажировки под руководством врача.

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