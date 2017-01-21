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Источник Правда.Ру

В столице борются с последствиями сильного снегопада

Происшествия

Последствия сильного снегопада устраняют в Москве. Он вызван пришедшим циклоном, который также принесет с собой небольшое потепление. Сообщается, что более тысячи московских железнодорожников расчищают пути железной дороги.

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Фото: AP

"В связи со снегопадом, пришедшим в столичный регион, на Московской железной дороге в течение дня пути от снега очищают 71 единица специальной железнодорожной техники, включая 57 снегоуборочных машин, 5 снегоочистительных и 9 пневмообдувочных машин, а также более тысячи железнодорожников", — говорится в сообщении МЖД.

Убирать снег продолжат и ночью.

Также из-за непогоды в аэропортах Москвы задерживаются 35 и отменены 35 авиарейсов, передает РИА Новости.

Тем временем столичный главк МЧС распространил в субботу вечером сообщение об ухудшении погодных условий. Спасатели предупредили о метели и сильном усилении ветра в Москве, скорость которого при порывах сможет достигать 18 м/с.

По прогнозу МЧС, метель продлится до девяти часов вечера субботы. Ожидается ухудшение видимости, возможно увеличение ДТП, повреждение ЛЭП и падение деревьев.

Напомним, в городе Бердске Новосибирской области после снегопада обрушилась крыша конного клуба. Она не выдержала скопившегося снега. Площадь обрушения составила около 500 квадратных метров. В помещении находились люди, трое получили тяжелые травмы, два человека, мужчина-тренер и 15-летняя девушка, погибли.

Владелец клуба заявил в суде о готовности понести наказание и помочь родным погибших. Он также сказал, что чувствует свою вину в произошедшем. Мужчину поместили под домашний арест.

А ранее Правда.Ру сообщала, что под Мурманском с гор сошла лавина. Это случилось в районе горы Юкспорр под городом Кировском. При этом упала опора контактной сети, на время оставив жителей без электричества. Кроме того, под снегом оказались вагоны, гружённые рудой. Как сообщил "Лайфу" источник в правоохранительных органах, на данный момент повреждения восстановлены. Пострадавших нет.

За день до инцидента на сайте местной администрации появилось предупреждение, в котором власти уведомили жителей о высокой степени лавинной опасности и попросили воздержаться от выхода в горы. Сегодня на месте ведутся плановые работы по принудительному спуску снежных лавин.

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