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Источник Правда.Ру

Инна Новикова: Трубы, дураки и концентрат "Боярышник"

Происшествия

Массовое отравление в Иркутске концентратом для ванн "Боярышник" и последовавший за этой трагедией запрет на его продажу прокомментировала главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова.

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— По поводу 55 погибших в Иркутске от "Боярышника". В городе траур. Введен режим ЧС. В продуктовых, универсальных и хозяйственных магазинах временно запрещены к продаже спиртосодержащие товары бытовой химии, включая средства для очистки стекол.

Я не представляю, за какой временной отрезок власти намерены успешно вразумить неразумных горожан, что концентрат для ванн — это не алкоголь, даже если он горит и шевелится, пуская пузырьки в воде.

Моя приятельница, вегетарианка с 20-летним стажем, приехав как-то к нам в гости, в ответ на мои уговоры отведать шашлычку, сказала, что она не воспринимает мясо как еду.

Человек должен иметь какие-то минимальные навыки самосохранения и понимать, где вода, алкоголь и еда, а где яд, бетон и стройматериалы.

Как можно спасти от собственной дури человека, который готов принять за алкоголь даже "туалетного утенка", если ему почудится на этикетке знакомое слово?

Подозреваю, что запрет продавать в хозяйственных отделах товары бытовой химии никого не остановит в Иркутске, но заставит этих экстремалов искать новые источники удовольствий на самых неожиданных полках самых странных магазинов. И это будет отнюдь не магазин типа "Интим".

Помните, как в "Джентльменах удачи" Савелий Крамаров пытался испить шампуню? Очень было смешно и вроде бы совсем не страшно. Так что никакой Роспотребнадзор и местные власти не догадаются, что именно жаждущие "охладить трубы" завтра посчитают алкогольным дополнением к своему ужину.

Моя приятельница, хозяйка центра корейской медицины (а она привозит из Кореи и много полезных медицинских и косметических препаратов) сказала, что у них продается средство от облысения, 70 процентов спирта, натуральные ингредиенты и полная сохранность организма, если кому-то пристукнет в голову попробовать это на вкус. Никто из алкоголиков о такой радости еще не знает. Пока до средств от облысения у них руки не дошли. Да, может, и не дойдут. Дело в финансовой стороне вопроса. Есть масса других интересных бюджетных вариантов, о которых мы пока даже не догадываемся.

Так что, чем больше будет придумано таких вот запретов вслед за сообщениями о массовых отравлениях, тем больше нового мы узнаем о неожиданных свойствах товаров, которые алкоголем никогда не были, а использовались в хозяйственных, строительных, сантехнических и иных полезных целях.

Кстати, о борьбе иркутских властей с "Боярышником". В 2015-м в Новосибирской области умерло 455 экстремалов. В Самарской области — 3027. В Москве за год погибли 2513 человека, которым констатировали отказ органов или смертельный ожог, отравление метилом от "спиртосодержащих жидкостей". В Питере — 1090. Все эти тысячи — статистика в течение года. А в Иркутске какая-то прямо новогодняя статистика.

Хотя погибшие все из разных компаний, большинство пировало по отдельности, кого-то находили в закрытых квартирах, кого-то — в коллекторах.

У нас главная реакция на все — это запретить и не пущать. И, конечно, никто не говорит о том, что народ надо просвещать, обучать, давать им профессии, работу, обеспечивать право на отдых и защиту здоровья, открывать в городах катки и спортивные секции, лучше бесплатные, но тут уж как получится, мероприятия и праздники в городе проводить, молодежь науке и бизнесу учить. В общем, много-много таких социальных и иных проблем властям надо решать. Очень серьезное внимание нужно уделять не только дорогам, но и досугу населения, не только молодежи, но и стариков.

И тогда, может быть, концентрат для ванн "Боярышник" будет спокойно продаваться. И его можно будет безопасно использовать в домах, где всегда есть горячая и холодная вода и хорошие ванны с добротными коммуникациями. А то в Иркутске, извините, весь центр города — это историческая достопримечательность в виде ветхих завалившихся лачуг с вдавленными в землю окнами. Трогать низзя — тут обитали ссыльные декабристы. Так что людям, живущим в домах, где не то, что ванн, но и горячей воды нет, действительно, может быть невдомек, что за чудо такое — концентраты.

Я понимаю, что проблемы эти очень глубоки и серьезны. Кризис, санкции, бюджет, дураки и дороги. Но об этих проблемах-то вообще никто не говорит применительно к этой трагедии.

 

 

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Темы запрет Иркутск алкоголь Боярышник отравление Инна Новикова
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