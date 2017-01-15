В Краснодарском крае найдено тело одного из четырех подростков, провалившихся под лед

Спасатели Краснодарского края продолжают поиски подростков, провалившихся под лёд на реке Кирпили. Тело одного из них уже извлечено на поверхность, продолжаются поиски еще троих несовершеннолетних.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
"Следственными органами проводится доследственная проверка по факту инцидента с подростками. По предварительным данным, 15 января 2017 года пятеро подростков переходили реку Кирпили в районе поселка Садовод Краснодарского края и провалились под лед. В настоящее время один пострадавший спасен, тело еще одного извлекли из водоема", - уточнили в ведомстве. Сейчас спасательные работы продолжаются. Следователи осматривают место происшествия.
Ранее в ЮРЦ МЧС сообщили, что на пульт дежурного поступило сообщение от жительницы посёлка Садовод Тимашевского района о том, что на реке Кирпили мальчик просит о помощи. Подъехавшие на место происшествия спасатели вытащили подростка на берег. Ребенок пояснил, что с ним были еще четверо детей, они гуляли по замершей реке и провалились под лед. Спасатели приступили к поиску четырех пропавших.
"Тело одного из подростков найдено. К сожалению, констатировали его смерть", — сказали в ведомстве. В ЮРЦ добавили, что в поисково-спасательных работах участвуют 57 человек и 20 единиц техники.
Напомним, как сообщала Правда.Ру, вчера в Саратове двое детей и один взрослый во время поездки на снегоходе по реке Волге.
По предварительной информации, семья из четырех человек, среди которых было двое мальчиков 6 и 7 лет, отправилась кататься на снегоходе по льду в сторону одного из волжских островов", - рассказал представитель МЧС.
Лед в районе Саратова на Волге не окрепший, температура воздуха около ноля градусов. Снегоход попал в одну из промоин и провалился под лед. В результате три человека погибли, в том числе двое детей. Тела уже извлечены из воды.
В начале ноября в Нижневартовске произошла трагедия: девятилетний школьник Кирилл провалился под лед. Дети по льду дошли до небольшого островка, который находится недалеко от берега. А когда они шли обратно, то под одним из ребят, который был ниже ростом и поплотнее, треснул лёд, и он провалился.
Кирилл бросился на помощь другу, но очень быстро сам оказался в воде. Он успел помочь товарищу выбраться, а его самого затянуло под лед течением.
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