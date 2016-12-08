На борту самолета, летевшего в Тайвань, задымился Samsung Galaxy S6

Во время рейса из Палау в Тайвань на борту самолета авиакомпании China Airlines произошло задымление. Виновником инцидента оказался телефон Samsung Galaxy S6. Об этом сообщает издание Straits Times со ссылкой на авиакомпанию.

Фото: AP

Телефон задымился, когда самолет пролетал над Манилой в среду. Члены экипажа положили задымившийся смартфон в ведерко со льдом.

В результате инцидента никто не пострадал, рейс не был отменен, а самолет приземлился в международном аэропорту Таоюань вовремя. Сообщается, что Управление гражданской авиации Тайваня похвалило авиакомпанию China Airlines за принятие правильного решения в урегулировании инцидента.

На фоне скандала с "взрывоопасным флагманом" Note 7, в целом упали продажи смартфонов от Samsung. В целом доля гаджетов от этого производителя на рынке смартфонов в III квартале сократилась в годовом выражении с 23,3 до 20%.

Хотя компания все еще сохраняет лидирующую позицию по продажам смартфонов, однако в отчетный период они упали на 13,5% - до 72,5 млн штук. Таким образом Samsung скатился к уровню продаж 2011 года.

Напомним, как рассказывала Правда.Ру, руководство Samsung продолжает расследовать случаи, связанные с возгоранием новой модели телефона Galaxy Note 7. Корейский производитель предупредил пользователей флагмана, что лучше выключить его и прекратить использование.

После того как в начале этой осени компания Samsung объявила об отзыве всех своих новейших телефонов Galaxy Note 7, беды компании не закончились, гаджеты продолжили взрываться прямо в руках у покупателей. В США в сентябре из-за Galaxy Note 7 сгорели автомобиль и гараж, а шестилетний мальчик получил ожоги второй степени.

Некоторые Samsung Galaxy Note 7 из первых поставок взрывались из-за брака аккумулятора. В новых партях эту проблему обещали решить, но смартфоны продолжают гореть, причем не только во время зарядки.

Многие авиакомпании запретили проносить Galaxy Note 7 на борту самолетов. В частности, на всех американских рейсах Galaxy Note 7 теперь нельзя сдавать в багаж. Использовать телефоны запретили австралийские авиакомпании, отдельные перевозчики в Азии и европейские Air France и KLM. Официальные представители компании Samsung обратились к клиентам с просьбой отключить телефоны и больше их не включать.