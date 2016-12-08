Во время рейса из Палау в Тайвань на борту самолета авиакомпании China Airlines произошло задымление. Виновником инцидента оказался телефон Samsung Galaxy S6. Об этом сообщает издание Straits Times со ссылкой на авиакомпанию.
Телефон задымился, когда самолет пролетал над Манилой в среду. Члены экипажа положили задымившийся смартфон в ведерко со льдом.
В результате инцидента никто не пострадал, рейс не был отменен, а самолет приземлился в международном аэропорту Таоюань вовремя. Сообщается, что Управление гражданской авиации Тайваня похвалило авиакомпанию China Airlines за принятие правильного решения в урегулировании инцидента.
На фоне скандала с "взрывоопасным флагманом" Note 7, в целом упали продажи смартфонов от Samsung. В целом доля гаджетов от этого производителя на рынке смартфонов в III квартале сократилась в годовом выражении с 23,3 до 20%.
Хотя компания все еще сохраняет лидирующую позицию по продажам смартфонов, однако в отчетный период они упали на 13,5% - до 72,5 млн штук. Таким образом Samsung скатился к уровню продаж 2011 года.
Напомним, как рассказывала Правда.Ру, руководство Samsung продолжает расследовать случаи, связанные с возгоранием новой модели телефона Galaxy Note 7. Корейский производитель предупредил пользователей флагмана, что лучше выключить его и прекратить использование.
После того как в начале этой осени компания Samsung объявила об отзыве всех своих новейших телефонов Galaxy Note 7, беды компании не закончились, гаджеты продолжили взрываться прямо в руках у покупателей. В США в сентябре из-за Galaxy Note 7 сгорели автомобиль и гараж, а шестилетний мальчик получил ожоги второй степени.
Некоторые Samsung Galaxy Note 7 из первых поставок взрывались из-за брака аккумулятора. В новых партях эту проблему обещали решить, но смартфоны продолжают гореть, причем не только во время зарядки.
Многие авиакомпании запретили проносить Galaxy Note 7 на борту самолетов. В частности, на всех американских рейсах Galaxy Note 7 теперь нельзя сдавать в багаж. Использовать телефоны запретили австралийские авиакомпании, отдельные перевозчики в Азии и европейские Air France и KLM. Официальные представители компании Samsung обратились к клиентам с просьбой отключить телефоны и больше их не включать.
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