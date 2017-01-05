У американского бомбардировщика во время полета отвалился двигатель

Один из двигателей отвалился у американского стратегического бомбардировщика B-52 во время тренировочного полета на севере США, сообщает информационный портал Defense News со ссылкой на военных.

Источник фото: архив Правды.Ру

Инцидент произошел в районе базы ВВС "Минот" в штате Северная Дакота. Самолет с экипажем из пяти человек благополучно приземлился, поскольку оснащен восемью турбодвигателями TF33-P-3/103.

Поисковая команда ВВС на вертолете уже обнаружила обломки упавшего двигателя в 40 километрах к северо-востоку от базы и приступила к их сбору. Причины случившегося пока не известны, начато разбирательство обстоятельств инцидента.

B-52 — это самый старый американский тяжелый дальний бомбардировщик. В ВВС он используется с 1955 года (впервые поднялся в воздух в 1952 году). В настоящее время в составе ВВС находится 76 самолетов (18 из них — в резерве), каждый из которых способен нести 31,5 тонны крылатых ракет, бомб, включая высокоточные, и мин. Предполагается, что они будут продолжать эксплуатироваться примерно до 2040 года.

Это далеко не первая авария с американскими истребителями. Череда неприятностей преследует истребитель 5-го поколения F-35. В результате очередного, уже третьего за последние три года возгорания самолет, принадлежащий Корпусу морской пехоты США, лишь благодаря мастерству пилота, все же совершил посадку. Ущерб составил, как минимум 2 миллионов долларов.

Инцидент случился 27 октября на базе Бофор в Южной Каролине. Возгорание произошло во внутренних отсеках вооружения. Причина пожара пока неизвестна. До этого F-35 горели на авиабазе Эглин в 2014 году и 23 сентября 2016 года во время взлета.

Кстати, ранее Джон Маккейн назвал чудо-истребитель F-35 трагедией США.

"Результаты работы программы F-35 стали скандалом и трагедией в плане стоимости, графика выполнения и самих результатов, — сказал Маккейн журналистам CNN USA. — Это канонический пример того, почему эта комиссия считает столь важным реформирование неисправной системы разработки и производства министерства обороны".

Американский сенатор отметил, что программа разработки и производства унифицированного ударного истребителя F-35 стала самой масштабной и дорогостоящей программой за всю историю Минобороны США.

Также были аварии с истребителем F-22. В 2012 году он упал на шоссе в штате Флорида. Пилот катапультировался. Успел. Однако медицинская помощь ему потребовалась. По информации СМИ другие люди не пострадали.

Причину крушения самолета не сообщают. Проблемы у истребителей F-22 Raptor начались в мае 2012 года. Именно в этой модели самолетов на большой высоте у летчиков наступало необъяснимое удушье. Полеты были запрещены, потом как будто причину устранили, но аварии не закончились.

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