Постельные тайны. Что есть норма?

По какой причине во всем мире наблюдается снижение сексуальности и фертильности? Обречено ли человечество на вымирание? Как супругам сохранить близость и что становится причиной ухудшения интимной жизни в паре? На эти вопросы Pravda.Ru ответил врач-сексолог, психотерапевт, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук.

— Многие ученые бьют тревогу, говоря о том, что с сексуальностью и фертильностью у нашего поколения не все в порядке и что в будущем нас ждет страшная вещь, человечество вообще может сойти на нет. Придерживаетесь ли вы этого мнения, или это все-таки миф, очередная страшилка?

— Тенденция, безусловно, есть, причем даже статистически подтвержденная. Говорить о том, что катастрофа наступит через десять лет, было бы неверно, но тем не менее если такими темпами все это будет продолжаться, то можно будет говорить об отсроченных негативных тенденциях. Что притяжение между полами сойдет в ноль, наверное, я бы не стал утверждать, все-таки эволюционные вещи складывались миллионы лет. Но с тем, что это может существенно сократиться, я соглашусь.

— В современном мире считается, что в достаточно счастливой семье близость должна быть около двух раз в неделю, и это нормально. Вы согласны?

— В сексологии есть такой термин УФР — условный физиологический ритм. Действительно, два раза в неделю - усредненная норма. Оговоримся сразу, есть разная половая конституция, а иными словами, темперамент, и для какого-то норма — это раз в день, а для кого-то норма — это раз в неделю.

Если мы берем среднестатистическую семью, то УФР два-три раза в неделю считался. Но, по практике врача-сексолога, реально в мегаполисе хорошо, если со временем остается этих пресловутых два раза. Со всеми хлопотами, заботами, режимом отдыха и труда, многие довольствуются тем, что если секс один раз в неделю существует, то это уже хорошо.

И за последние лет десять, действительно, все чаще встречаются жалобы на снижение сексуального желания. Люди иногда общаются даже не из-за того, что им хочется, а из-за того, что хотят зачать детей и хотят это сделать не вспомогательными технологиями, а старыми, проверенными.

В какой-то степени можно даже говорить, что при длительных абстиненциях воздержания функция дезактуализируется, люди отвыкают друг от друга, и порой даже на этой денатренированности, на этой дезактуализации им бывает сложно начать.

Очень часто сейчас встречаются жалобы на так называемые братско-сестринские отношения, когда муж и жена обсуждают хлопоты, заботы, детей, школу, уроки и не воспринимают друг друга как сексуальных партнеров. В некоторых случаях бывают и любовные треугольники, даже многоугольники, когда кто-то пытается это компенсировать на внешнем фронте дополнительными сексуальными отношениями, а у кого-то нет и внешних никаких помощников по этим вопросам. Человек порой даже свыкается с этим.

— А каковы главные причины такой плачевной ситуации в наших семьях и в любовных отношениях? Можно ли винить питание, экологию, ГМО и т.д.?

— Факторов, на самом деле, много. Один ведущий выделить, наверное, невозможно, это всегда совокупность. Кстати говоря, не только у нас, но и в Германии тоже были проведены исследования и опубликованы сведения о том, что за последние 30 лет число контактов чуть ли не в три раза сократилось по сравнению с 80-ми годами. Поэтому некое снижение — это общемировая практика.

Что касается причин, конечно, их много, начиная от экологии, образа жизни, вредных привычек. В практике парам, которым удается помочь в случае снижения сексуального влечения, мы часто нормализуем режим труда и отдыха. Очень важно людям уметь переключаться, потому что очень многие мужчины, как правило, уходя с работы, тело уносят, а голова остается там. И, конечно, мужчины приходят домой в растерянном состоянии и не настроены на сексуальные игрища.

В конце концов, в мегаполисах есть пробки, то есть пока человек домой приедет, он уже готов только лечь на диван и взять пульт от телевизора или планшет на живот, и все. В образе жизни даже такие мелочи значение имеют, как то, что мужчины не могут себе обеспечить полноценный обед. Они приезжают домой, происходит обильный прием пищи, а потом происходит переваривание этой пищи. Надо помнить всегда, что инстинкт самосохранения на первом месте, потом уже воспроизводство. И в этом плане женщина, кормящая ужином своего мужчину, с одной стороны, проявляет свои чувства, но с другой стороны, наш герой уже из роли любовника выпадает.

Очень часто в связи с тем, что не хватает времени людям на свидания, они просто не видят друг друга в сексуальных картинках. То есть в голове даже не укладывается образ.

Также очень часто проблема с отсутствием половой жизни в паре связана со злоупотреблением мужчиной порнографией. Это когда половая жизнь переходит в монорежим, когда у него нет сил просто ухаживать, нет сил уговаривать, совпадать, организовывать, и поэтому у человека происходит в монорежиме вся половая жизнь. В этих случаях я мужчинам говорю, в прямом и переносном смысле: "Все в ваших руках. Давайте уже создавать абстиненцию, на ней уже делать тюнинг". То есть чтобы это был красивый танец в паре, чтобы это было не супружеским долгом, а чем-то таким вдохновляющим, интересным.

Конечно, в каждой паре индивидуальная картинка, потому что порой один хочет, второй не хочет. И работа врача-сексолога часто заключается в том, чтобы действительно поставить в паре танец, чтобы танцевалось обоим и с интересом. И работа того стоит, потому что это дает удовольствие, природа позаботилась об этом. По завершению выделяются в качестве награды эндорфины, гормоны счастья, но, видимо, в современных реалиях даже этого порой некоторым не хватает.

А те некоторые, которые уходят на регулярную половую жизнь, понимают, что мало того, что она приятная, она полезная, она буквально продлевает жизнь и повышает ее качество, потому что иммунитет становится лучше, то есть это самая лучшая, полезная и приятная физкультура.

— Как вы считаете, так называемая сексуальная революция, которая произошла в истории человечества, сыграла какую-то роль в снижении интереса к сексу?

— Конечно. Колоссальную роль. Сексуальность несколько девальвировалась. Она стала менее привлекательной из-за избытка и переизбытка предложения. Давайте мы посмотрим: в рекламе сплошь и рядом используют обнаженные образы для привлечения внимания. И проституция, и развитие порнографии, о которой я упоминал, это все в какой-то степени калечит.

Если мы говорим про подростков, которые начинают половую жизнь, они должны проходить правильные этапы психосексуального развития: платонические — когда надо ценить, уважать, волноваться, носить портфели, писать записки; эротические — когда надо за руку взять и, волнуясь, сходить в кинотеатр, и там от переизбытка чувств взять или за руку, или за коленку. А у современных подростков кастрированное получается вхождение в половую жизнь. Они все со смартфонами, они смотрят порнографические ролики и, сами того не понимая, калечат свою сексуальность. Они в дальнейшем не способны реально функционировать. Им просто неинтересно.

А надо понимать, что ниже пояса — это всего лишь органы-исполнители, все начинается в голове и заканчивается в голове. И в том случае, если выжигается командный центр, у юноши потом могут быть хорошие гормоны, хорошие рефлексы, но ему будет неинтересно. Для начала сексуальных отношений должно созреть все.

Если на этапе гиперсексуальности, гормонов происходят все эти платонические и эротические вещи, о которых я говорил, они впечатываются на всю жизнь, и тогда мужчине всю жизнь нравится ухаживать. Он цветы дарит на 8 марта не потому, чтобы не было войны, а от души, как гусар. Ему нравится ухаживать, ему может нравиться прелюдия, раздевать женщину и т.д. Он это делает, потому что он умеет и ему нравится это, и, конечно, это высший класс.

А в том случае, если ускоряется все, кастрированная версия, то обделен сам человек и страдает, как правило, его партнер. Более того, такие люди чаще и быстрее сходят с дистанции, им быстрее становится неинтересно. А что касается прелюдий, я часто мужчинам говорю на приемах, в интервью: "Полюбите эту эротику". На самом деле, во второй половине жизни мужчины в ней нуждаются не меньше, чем женщины, потому что скорость реакции снижается. После тридцати начинает тестостерон постепенно снижаться, и надо вовремя строить свою сексуальность, чтобы потом плоды пожинать.

— Есть ли у вас некоторая картина, кто больше обращается к специалистам-сексологам - мужчины или женщины?

— Вы знаете, у меня в практике пятьдесят на пятьдесят примерно получается. Отмечу следующий момент: если, допустим, обращается мужчина по поводу так называемой эректильной дисфункции, которая на самом деле является симптомом, я всегда стараюсь привлекать партнершу, потому что у мужчины могут быть психические запуски, и, может быть, что-то надо привнести в жизнь.

У женщины может быть, в конце концов, снижен тонус влагалища, и в этом случае ей нужно упражнения Кегеля порекомендовать, и сделать это так тактично, чтобы не обидеть ее. Поэтому врач-сексолог — это очень часто своего рода переводчик между мужчиной и женщиной.

В том же случае, когда человек не может пока кого-то найти, важно проработать самооценку человека, потому что мужчина может обратиться с синдромом тревожного ожидания сексуальных неудач, когда от переживаний нет никаких реакций. Мы в этом случае поднимаем самооценку, есть курс укрепления веры в себя, вплоть до того, что прорабатываем и схемы знакомства, и подходов, и т.д.

— Евгений, мы уже поговорили о причинах сокращения желания. Как я поняла, для нормализации интимной сферы необходим правильный образ жизни, сон, правильное питание, некие периоды расслабления, периоды романтики и т.д. А когда человек должен понять, что сам он уже не справится с этой проблемой и нужно обращаться к врачу?

— Тут две, наверное, главные мысли. Первое, если человека не устраивает качество его сексуальной жизни. У него могут быть эти пресловутые два раза в неделю, но он не считает, что все в порядке. Я напомню, что понятие "здоровье" в современной медицине рассматривается не только как отсутствие болезни, но как, в первую очередь, качество жизни, доволен ли человек ею.

Я вообще советую всем раз в три года, максимум в пять лет проходить небольшой профилактический курс обновления. И в этом нет ничего плохого. Профилактика всегда лучше лечения, выгоднее в медицине. Профилактические мероприятия нужны перед началом половой жизни, перед беременностью, после беременности, как реабилитация, и во все семейные кризисы: три года, пять лет, семь, десять.

И второй момент. Если половой жизни просто нет, то надо себе честно признаться в этом. Если речь про дни и недели, я говорю: "Не беспокойтесь, вы же живой человек, а не секс-робот". Действительно, бывают какие-то дни и на работе, и форс-мажоры, и авралы. Но если неделя переходит в месяцы, то, конечно, это повод побеспокоиться. В этом случае тенденция, как правило, негативная. Потому что навыки теряются и начинать с каждым месяцем все сложнее и сложнее.

Особенно это опасно после пятидесяти, потому что если еще в двадцать-тридцать какие-то абстиненции достаточно легко переносятся, то после пятидесяти очень часто бывает сложно вернуться вообще. Поэтому очень важно ухаживать как за зубами у стоматолога, так и за сексуальными отношениями у сексолога. В том случае, если соблюдаются все рекомендации, касаемые еды, гимнастики и т.д., то до глубокой старости все будет работать. Да, несколько будет сглажена реакция, несколько сложнее будет начинать, но тем не менее наслаждаться интимными отношениями можно до глубокой старости.

Беседовала Елена Тимошкина

К публикации подготовила Мария Сныткова