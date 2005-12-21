20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми

Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема? На это вопрос помогают ответить психологи, составившие список правил, которые необходимо соблюдать для того, чтобы и сохранить и улучшить отношения с близкими вам людьми.

1.Следует знать, что думает ваша вторая половина о ваших отношениях. Вы же не хотите влюбиться в того, кто не собирается быть с вами откровенным?

2.Не путайте любовь и секс. Часто в начале отношений секс и страсть ошибочно принимается за любовь.

3.Вы должны знать, чего вы хотите от отношений, и отрыто говорить об этом со своим партнером. Многие мужчины и женщины бояться открыто говорить о своих желаниях и пытаются скрыть их. В результате появляется чувство разочарования, потому что вы не получаете того, чего хотите. Отношения – это не игра в догадки. Близость не возможна без честности.

4.Вы должны быть одной командой. Обладая различными умениями, данными и возможностями, вы должны стремиться к одной цели.

5.Научитесь уважать своего партнера вместе со всеми его отличиями от вас самих. Одинаковых людей нет. И жизнь потому и интересна, что мы все разные.

6.Не следует мириться с недостатками партнера. Идеальных людей не существует, и оттого, как мы будем относиться к недостаткам других: мириться с ними, пытаться исправить их, зависит многое. Если вас что-то не устраивает, то открыто говорите об этом. Пусть ваш партнер объяснит, почему он так поступает. Только тогда вы сможете придти к согласию.

7.Решайте все проблемы, как только они появляются. Если откладывать решение проблем в долгий ящик, то они превратятся в лавину, которая не оставит от ваших отношений и следа.

8.Учитесь договариваться. Времена, когда невесту выбирали родители, прошли. Теперь культура отношений между мужчиной и женщиной играет куда меньшую роль, чем раньше. Все зависит только от вас.

9.Научитесь слушать своего партнера. Тогда у него появится чувство опоры.

10.Работайте над тем, чтобы у вас появилось ощущение близости. Близость никогда не появляется сама. Когда ее нет, люди становятся неинтересными друг другу.

11.Делитесь друг с другом планами на будущее. Не расценивайте свадьбу как соглашение, благодаря которому вы проведете всю оставшуюся жизнь вместе.

12.Следите за личной гигиеной. Нельзя недооценивать роль, которую она играет в ваших отношениях.

13.Не забывайте о сексе. Это один из важных элементов ваших отношений. Разговоры под одним одеялом после хорошего секса создают ощущение близости.

14.Никогда не ложитесь спать, если испытываете негативные чувства. Постарайтесь избавиться от них до сна.

15.Не бойтесь просить прощения. Каждый из нас делает ошибки, и чем раньше вам удастся их исправить, тем лучше.

16.Вы должны зависеть друг от друга, но эта зависимость не должна быть во всем. Полная зависимость от своего партнера делает несчастными обоих.

17.Сохраняйте самоуважение и чувство собственного достоинства. Вашей второй половине будет легче любить вас, если вы сами любите себя.

18.Украсьте свои отношения новыми интересами. Попробуйте заняться каким-либо видом спорта, которым никто из вас до этого не занимался.

19.Сотрудничайте друг с другом. Делите обязанности. Чем честнее будет ваше сотрудничество, тем более близкими будут ваши отношения.

20.Серьезно относитесь к здоровью. Хорошее здоровье – залог успеха любых отношений.

Подготовил Александр Тимошик