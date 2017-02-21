Брюссель подсадил Европу на "золотой газ"

На днях глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз продолжает поддерживать проект "Южный газовый коридор" (ЮГК), по которому в Европу пойдет голубое топливо из Азербайджана. Правда, цена проекта — 45 миллиардов долларов, а вот объемы газа будут в разы ниже, чем по российским "потокам". Похоже, из-за нелюбви к России европолитики готовы переходить на воистину "золотой" газ.

Фото: Архив Pravda.Ru

Соответствующее заявление было сделано госпожой Могерини в Брюсселе во время рабочего завтрака с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, о чем сообщается на сайте главы прикаспийского государства. "Могерини подчеркнула, что проект "Южный газовый коридор" имеет большое значение для Европейского союза. Она также отметила роль этого проекта в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации газоснабжения Европы, заявив, что ЕС и дальше будет поддерживать его реализацию", — говорится в сообщении.

Первая реакция, возникающая при детальном ознакомлении с этой новостью — гомерический хохот. Потому как суммарный объем газопоставок по Южному коридору оценивается на начальном этапе в 16 миллиардов кубов топлива. Впрочем, на конечном этапе транзитная мощность ЮГК вырастет тоже ненамного — всего на 25 процентов, до 20 миллиардов кубометров газа. При этом Турция претендует на 10 миллиардов ежегодно. Ну а собственно Европе достанется лишь то, что сверх этого объема, так сказать, по остаточному принципу.

Впрочем, из тех жалких 6-10 миллиардов кубометров голубого топлива, что дойдут до Болгарии, Албании, Италии и Австрии, часть его будет поставляться в трубопровод под гордым названием "Набукко". Ведь еще одна "маниловская мечта" брюссельких бюрократов о вожделенной "диверсификации газового снабжения Европы" — обеспечить ее путем закачки в этот самый "Набукко" газа из Азербайджана, Туркмении, Ирака, Ирана, Катара и прочих добытчиков этого ценного продукта. От упомянутого амбициозного проекта ныне осталось, в основном, лишь громкое имя да несколько сот километров труб, проложенных в европейской части. Европейские "хотелки" насчет каспийского и ближневосточного газа натолкнулись на жесткую реальность.

Когда в Ираке и Сирии, благодаря усилиям "борцов за демократию" из Вашингтона и монархий Персидского залива, вот уже много лет пылают кровопролитные гражданские войны — не до прокладки газопроводов. Газ — продукт взрывоопасный, воспламеняется даже от спички, а не то что от пуль и снарядов.

Туркмения напрямую с Азербайджаном не граничит — трубу пришлось бы прокладывать по дну Каспийского моря. А это возможно лишь при условии консенсуса всех прибрежных государств Каспия — при том, что ни Россия, ни Иран, ни даже в какой-то мере Азербайджан отнюдь не горят желанием допускать богатого газом конкурента в лице Ашхабада на не менее богатый европейский рынок. Вот и осталась на данный момент от масштабного "Набукко", призванного "оградить Европу от российской газовой зависимости" лишь бледная тень — Южный газовый коридор, в который будет поступать лишь 16-20 миллиардов кубов азербайджанского газа из месторождения Шах-Дениз, да и то лишь с 2019 года.

Интересно заметить, что ныне газификация Азербайджана повышается, идет рост производства, и собственного голубого топлива стране уже не хватает. Так что с прошлого года Баку приходится покупать до 2 миллиардов кубов ценного сырья в год у… "Газпрома"!

А что делать? Еще не полученная продукция "Шах-Дениз" уже законтрактована на много лет вперед европейскими "диверсификаторами". Мало ли, что собственным гражданам и промышленности газа уже не хватает, контракты с зарубежными партнерами — это святое. Тем более что Россия добрая, всегда поможет, если собственный азербайджанский газ почти весь европейцам уйдет.

Европейцы, вообще-то, этих поставок почти и не заметят. Сейчас общее потребление государств Евросоюза превышает 500 миллиардов кубов в год. Так что 10 чисто "европейских" миллиардов газа по ЮГК (Турция и так получает его из нескольких источников: России, Ирана, Азербайджана) — это от силы пара процентов, на грани статистической ошибки.

Сами европолитики так не считают, судя по тому, сколько они собираются вложить в строительство вышеупомянутого Южного газового коридора. 45 миллиардов долларов! Для сравнения, проектная стоимость "Северного Потока-2" — около восьми миллиардов евро, пропускная способность — 55-60 миллиардов кубов в год.

"Турецкий поток" по оценкам Газпрома может стоить до 11 с лишним миллиардов — при сравнимой мощности, если будут введены в строй все четыре ветки. Конечно, трубопровод по дну Черного Моря будет протяженностью 1100 километров, а не три тысячи, как ЮГК, но все равно такое ощущение, что часть труб планируют отливать из драгоценных металлов.

А ведь конечная стоимость транспортируемого по трубопроводам газа существенно зависит от стоимости проложенных труб и насосных станций. Ее надо "отбить" в ходе эксплуатации.

Можно только догадываться, насколько "кусачей" может оказаться цена голубого топлива для европейских потребителей, если соотношение стоимости проекта и объемов прокачиваемого газа в ЮГК на порядки выше, чем в российских "Потоках".

Конечно, если ненавидеть нашу страну всеми фибрами души, как это делают, скажем, политики Варшавы, — можно идти на самые серьезные траты. Гордые "панове", например, чтобы не покупать российский газ, приобретают его у Катара в сжиженном виде по цене минимум вдвое дороже. Но все же вдвое — это не в несколько раз, как сулит логистика Южного газового коридора. Право, дешевле было бы брать топливо по образцу поляков. Если, конечно, евробюрократы не станут вводить какие-то дотации с целью снизить убытки компаний, эксплуатирующих газопровод, чтобы те снизили транзитные платежи за проходящий по трубе газ.

Глядя на это, закрадывается шальная мысль: не идет ли речь о грандиозном коррупционном начинании? Под видом борьбы за энергетическую независимость Европы (от России, конечно) в абсолютно ничего не решающий для реальной диверсификации трубопровод вбухиваются гигантские деньги при прямой или косвенной поддержке европейского бюджета. Ну а потом заинтересованные лица путем "откатов" получают "бонусы" на волне антироссийской истерии.

Кстати, по официальным данным еврочиновников, потери от коррупции в Европе ежегодно составляют около 120 миллиардов евро в год. Неофициальные, надо думать, еще выше. Ну как тут не воспользоваться таким "вкусным" поводом для пополнения личных кошельков, когда в тренде "противодействие российской газовой угрозе"? Хотя, конечно, Южный газовый коридор предназначен в первую очередь для небогатых "южных европейцев", а их мнение Северная Европа принимает в расчет крайне редко. Тем более, что "северяне" сами как раз имеют весьма надежную и недорогую "выделенную линию" в виде уже действующего "Северного потока-1" из России по дну Балтики, а также ответвлений вроде недавно получившего скандальную известность немецкого газопровода OPAL.

Как бы там ни было, России по поводу ЮГК и его "фантастических по микроскопичности" объемах транзита беспокоиться нечего. А адекватную оценку нынешним правящим евроэлитам скоро дадут на выборах сами европейцы. Возможно после избирательной кампании на вопросы газового снабжения будут смотреть рациональнее.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!