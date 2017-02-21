Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Экономика » Сырье
Аграрный сектор Финансы Производство Страхование Рынки Сырье Прогнозы и статистика Недвижимость Правила игры
Автор Юрий Носовский

Брюссель подсадил Европу на "золотой газ"

Экономика » Сырье » Газ

На днях глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз продолжает поддерживать проект "Южный газовый коридор" (ЮГК), по которому в Европу пойдет голубое топливо из Азербайджана. Правда, цена проекта — 45 миллиардов долларов, а вот объемы газа будут в разы ниже, чем по российским "потокам". Похоже, из-за нелюбви к России европолитики готовы переходить на воистину "золотой" газ.

газ
Фото: Архив Pravda.Ru

Соответствующее заявление было сделано госпожой Могерини в Брюсселе во время рабочего завтрака с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, о чем сообщается на сайте главы прикаспийского государства. "Могерини подчеркнула, что проект "Южный газовый коридор" имеет большое значение для Европейского союза. Она также отметила роль этого проекта в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации газоснабжения Европы, заявив, что ЕС и дальше будет поддерживать его реализацию", — говорится в сообщении.

Первая реакция, возникающая при детальном ознакомлении с этой новостью — гомерический хохот. Потому как суммарный объем газопоставок по Южному коридору оценивается на начальном этапе в 16 миллиардов кубов топлива. Впрочем, на конечном этапе транзитная мощность ЮГК вырастет тоже ненамного — всего на 25 процентов, до 20 миллиардов кубометров газа. При этом Турция претендует на 10 миллиардов ежегодно. Ну а собственно Европе достанется лишь то, что сверх этого объема, так сказать, по остаточному принципу.

Впрочем, из тех жалких 6-10 миллиардов кубометров голубого топлива, что дойдут до Болгарии, Албании, Италии и Австрии, часть его будет поставляться в трубопровод под гордым названием "Набукко". Ведь еще одна "маниловская мечта" брюссельких бюрократов о вожделенной "диверсификации газового снабжения Европы" — обеспечить ее путем закачки в этот самый "Набукко" газа из Азербайджана, Туркмении, Ирака, Ирана, Катара и прочих добытчиков этого ценного продукта. От упомянутого амбициозного проекта ныне осталось, в основном, лишь громкое имя да несколько сот километров труб, проложенных в европейской части. Европейские "хотелки" насчет каспийского и ближневосточного газа натолкнулись на жесткую реальность.

Когда в Ираке и Сирии, благодаря усилиям "борцов за демократию" из Вашингтона и монархий Персидского залива, вот уже много лет пылают кровопролитные гражданские войны — не до прокладки газопроводов. Газ — продукт взрывоопасный, воспламеняется даже от спички, а не то что от пуль и снарядов.

Туркмения напрямую с Азербайджаном не граничит — трубу пришлось бы прокладывать по дну Каспийского моря. А это возможно лишь при условии консенсуса всех прибрежных государств Каспия — при том, что ни Россия, ни Иран, ни даже в какой-то мере Азербайджан отнюдь не горят желанием допускать богатого газом конкурента в лице Ашхабада на не менее богатый европейский рынок. Вот и осталась на данный момент от масштабного "Набукко", призванного "оградить Европу от российской газовой зависимости" лишь бледная тень — Южный газовый коридор, в который будет поступать лишь 16-20 миллиардов кубов азербайджанского газа из месторождения Шах-Дениз, да и то лишь с 2019 года.

Интересно заметить, что ныне газификация Азербайджана повышается, идет рост производства, и собственного голубого топлива стране уже не хватает. Так что с прошлого года Баку приходится покупать до 2 миллиардов кубов ценного сырья в год у… "Газпрома"!

А что делать? Еще не полученная продукция "Шах-Дениз" уже законтрактована на много лет вперед европейскими "диверсификаторами". Мало ли, что собственным гражданам и промышленности газа уже не хватает, контракты с зарубежными партнерами — это святое. Тем более что Россия добрая, всегда поможет, если собственный азербайджанский газ почти весь европейцам уйдет.

Европейцы, вообще-то, этих поставок почти и не заметят. Сейчас общее потребление государств Евросоюза превышает 500 миллиардов кубов в год. Так что 10 чисто "европейских" миллиардов газа по ЮГК (Турция и так получает его из нескольких источников: России, Ирана, Азербайджана) — это от силы пара процентов, на грани статистической ошибки.

Сами европолитики так не считают, судя по тому, сколько они собираются вложить в строительство вышеупомянутого Южного газового коридора. 45 миллиардов долларов! Для сравнения, проектная стоимость "Северного Потока-2" — около восьми миллиардов евро, пропускная способность — 55-60 миллиардов кубов в год.

"Турецкий поток" по оценкам Газпрома может стоить до 11 с лишним миллиардов — при сравнимой мощности, если будут введены в строй все четыре ветки. Конечно, трубопровод по дну Черного Моря будет протяженностью 1100 километров, а не три тысячи, как ЮГК, но все равно такое ощущение, что часть труб планируют отливать из драгоценных металлов.

А ведь конечная стоимость транспортируемого по трубопроводам газа существенно зависит от стоимости проложенных труб и насосных станций. Ее надо "отбить" в ходе эксплуатации.

Можно только догадываться, насколько "кусачей" может оказаться цена голубого топлива для европейских потребителей, если соотношение стоимости проекта и объемов прокачиваемого газа в ЮГК на порядки выше, чем в российских "Потоках".

Конечно, если ненавидеть нашу страну всеми фибрами души, как это делают, скажем, политики Варшавы, — можно идти на самые серьезные траты. Гордые "панове", например, чтобы не покупать российский газ, приобретают его у Катара в сжиженном виде по цене минимум вдвое дороже. Но все же вдвое — это не в несколько раз, как сулит логистика Южного газового коридора. Право, дешевле было бы брать топливо по образцу поляков. Если, конечно, евробюрократы не станут вводить какие-то дотации с целью снизить убытки компаний, эксплуатирующих газопровод, чтобы те снизили транзитные платежи за проходящий по трубе газ.

Глядя на это, закрадывается шальная мысль: не идет ли речь о грандиозном коррупционном начинании? Под видом борьбы за энергетическую независимость Европы (от России, конечно) в абсолютно ничего не решающий для реальной диверсификации трубопровод вбухиваются гигантские деньги при прямой или косвенной поддержке европейского бюджета. Ну а потом заинтересованные лица путем "откатов" получают "бонусы" на волне антироссийской истерии.

Кстати, по официальным данным еврочиновников, потери от коррупции в Европе ежегодно составляют около 120 миллиардов евро в год. Неофициальные, надо думать, еще выше. Ну как тут не воспользоваться таким "вкусным" поводом для пополнения личных кошельков, когда в тренде "противодействие российской газовой угрозе"? Хотя, конечно, Южный газовый коридор предназначен в первую очередь для небогатых "южных европейцев", а их мнение Северная Европа принимает в расчет крайне редко. Тем более, что "северяне" сами как раз имеют весьма надежную и недорогую "выделенную линию" в виде уже действующего "Северного потока-1" из России по дну Балтики, а также ответвлений вроде недавно получившего скандальную известность немецкого газопровода OPAL.

Как бы там ни было, России по поводу ЮГК и его "фантастических по микроскопичности" объемах транзита беспокоиться нечего. А адекватную оценку нынешним правящим евроэлитам скоро дадут на выборах сами европейцы. Возможно после избирательной кампании на вопросы газового снабжения будут смотреть рациональнее.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Сколько Украина потеряла на газопроводе Opal
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как и чем мыть холодильник
поучительно
Как и чем мыть холодильник
Эликсир молодости для лица и для волос
Красота
Эликсир молодости для лица и для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Газ
Брюссель подсадил Европу на "золотой газ"
Власть
Не время для митингов: почему в России не любят протесты
Человек
Последняя ведьма Европы: эктоплазма подвела
Читательский топ
В ростовском селе убили "оборотня"
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
Ученые рассказали, как исчезнет жизнь на Земле
НЛО столкнулся с Солнцем
Сейчас читают
С хунтой пора кончать: лидеры ДНР и ЛНР анонсировали освобождение Донбасса военным путем
Украина
С хунтой пора кончать: лидеры ДНР и ЛНР анонсировали освобождение Донбасса военным путем Видео 
Профилактика
Горошина на глазном веке – не больно, но противно
Криминал
Криминал: четверо подростков изнасиловали двух женщин
Полицию в Стокгольме мигранты забрасывают камнями
Мир
Полицию в Стокгольме мигранты забрасывают камнями
Криминал
Как украсть миллион... в метро
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
В ростовском селе убили "оборотня"

Охотники в Ростовской области застрелили огромного волка, долгое время терроризировавшего жителей одного из сел.

В ростовском селе убили "оборотня"
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Общество
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Украина
ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
Наука и техника
Ученые рассказали, как исчезнет жизнь на Земле
Общество
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса

Мир возмущен российским признанием документов Донбасса.

Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Мир
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Мир
Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
Общество
Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин

Выдающийся российский дипломат умер на рабочем месте.

Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Мир
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Спорт
Исполнение гимна российскими биатлонистами на ЧМ стало хитом соцсетей. ВИДЕО
Общество
Тактаров отказался играть "жестокого русского" в фильме про Украину
Юрий Носовский Брюссель подсадил Европу на "золотой газ" Юрий Носовский Игорь Буккер Последняя ведьма Европы: эктоплазма подвела Игорь Буккер Лейла Мамедова Налоги: чем смешнее, тем печальнее Лейла Мамедова
Комментарии
Дмитрий Кашкарёв(Facebook) В ростовском селе убили "оборотня"
vkontakte_17295108 Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Николай Винниченко Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
vkontakte_376493388 Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
vkontakte_83706317 Интим со школьницей за iPhone 6 закончился 8 годами тюрьмы
Надежда Хаванова В ростовском селе убили "оборотня"
vkontakte_354916614 Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Natali Ko Три жизни Косой Мадонны
Leopold Petrov Юрий КОТ: То, что сегодня происходит с Украиной, дело рук таких мерзавцев, как Семенченко
Leopold Petrov Юрий КОТ: То, что сегодня происходит с Украиной, дело рук таких мерзавцев, как Семенченко
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?