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Анастасия Жукова

У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект

4:59
Зоосфера

О страшных случаях живодёрства мы слышим практически каждый день. Причём агрессию психически неуравновешенные люди вымещают как на бездомных зверях, так и на собственных питомцах. Стремление оградить братьев наших меньших от произвола прослеживалось в законе уже давно, но теперь меры планируется ужесточить: хозяевам-тиранам грозят не только должное наказание, но и конфискация домашнего животного

У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект
Фото: petfoodprocessing.net

С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Специалист подготовил новый законопроект о жестоком обращении с животными, который при одобрении будет включён в КоАП РФ.

Главное нововведение продвигаемого законопроекта — обязательное изъятие питомцев у хозяев-живодёров, а также конфискация у граждан диких животных, содержание которых в домашних условиях само по себе считается жестоким обращением.

Нынешние меры в отношении "живодёров"

В настоящее время жестокость в отношении домашних зверей карается различными строгими мерами — от штрафа в размере 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трёх лет. Однако даже после совершённого преступления животное остаётся у владельца. При этом нет гарантий, что после наказания человек не начнёт издеваться над питомцем снова. Случаи жестокого обращения с животными между тем стремительно учащаются: по данным правоохранителей, в 2022 г. их число возросло на 5,3% в сравнении с предыдущим годом.

Важный пробел обнаруживается в законодательстве, регулирующем содержание в неволе диких зверей. Проблема заключается в том, что в России напрямую запрещается держать диких животных в домашних условиях — но не закреплён порядок их конфискации в случае нарушения закона.

Комментируя инициативу В. Бурматова, эксперты обратили внимание на необходимость грамотно реализовывать закон в случае его принятия, так как взаимодействие человека с животными имеет много нюансов.

Так, заместитель председателя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заметил в комментарии для "Известий", что нужно избежать злоупотреблений законом, при которых, например, жестоким обращением будет считаться жёсткость, порой необходимая при дрессировке собаки.

Процесс дрессировки

"Лично у меня была овчарка, моё обращение с которой могло бы показаться жестокостью, но это не так, просто по-другому собаку дрессировать нельзя. Другое дело, когда хозяин очевидно издевается", — подчеркнул господин Нилов.

Конфисковали, а дальше?

Обеспокоенность вопросом конфискации диких животных выразил в общении с "Известиями" Николай Захаров, президент "Русской гильдии кинологов". По словам специалиста, когда новый законопроект будет претворяться в жизнь, неизбежно возникнет вопрос: где будут размещаться дикие звери после изъятия у хозяина? Ведь порой, как отметил господин Захаров, люди содержат диких питомцев не в квартирах, а в комфортных условиях — "в вольерах на придомовых или приусадебных участках за городом" — где им, как считает специалист, будет лучше жить, чем в зоопарке.

В то же время Н. Захаров полностью поддержал идею изымать у живодёров домашних животных, отметив, что навряд ли уход за конфискованными зверями будет очень затратным для государства.

Аналогичную позицию касаемо изъятия у хозяев диких животных высказал вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев. С точки зрения специалиста, прежде чем изымать диких зверей у граждан, государству необходимо создать для содержания конфискованных питомцев достойные условия, которыми оно пока не располагает.

Передача животных в зоопарки, по мнению господина Горячева, не решит проблему полностью, так как данные организации, в силу ограниченности ресурсов, физически не способны принять под опеку всех изъятых у хозяев экзотических питомцев. Также эксперт отметил, что важным дополнением к новому законопроекту могло бы стать лишение живодёра права повторно заводить животных на длительный срок.

 

"Мы в ответе за тех, кого приручили", — к сожалению, для многих эта фраза по-прежнему — лишь пустой звук. Вероятно, условия нового законопроекта заставят недобросовестных хозяев более ответственно подойти к заботе о благополучии питомцев. И будет замечательно, если предложенные поправки поспособствуют тому, чтобы законы о жестоком обращении с животными со временем становились всё менее актуальными.

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Автор Анастасия Жукова
Анастасия Жукова— журналист, автор Правды.Ру
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Темы домашние животные владимир бурматов
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