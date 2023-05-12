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Марина Лебедева

Ожирение у домашних кроликов: как определить, кормить и лечить

2:44
Зоосфера

Как владельцы домашних животных, мы часто полагаем, что кролики защищены от таких проблем со здоровьем, как ожирение. Однако это далеко не так. Ожирение может поражать кроликов, особенно домашних, и приводить к различным осложнениям со здоровьем.

Ожирение у домашних кроликов: как определить, кормить и лечить
Фото: Splash/ All Over

Причины ожирения у кроликов

Основной причиной ожирения у кроликов является чрезмерное кормление в сочетании с недостатком физических упражнений. Кролики, которых слишком часто держат в клетке и не дают им широких возможностей попрыгать, побегать и поиграть, более склонны к ожирению. Кормление кролика слишком большим количеством лакомств и закусок в течение дня и отсутствие физической нагрузки также могут привести к ожирению. Некоторые породы кроликов, например, карликовые кролики, более склонны к ожирению из-за своего маленького роста и недостаточной активности.

Симптомы ожирения у кроликов

Кролики, страдающие ожирением, не могут нормально передвигаться из-за своего большого размера и процента жира в организме. Обычно к ожирению склонны кролики с избыточным весом более 20-40 процентов. Чтобы определить, есть ли у вашего кролика избыточный вес, вы можете провести физический осмотр. Если вы не можете прощупать ребра под слоем жира и кожи, ваш кролик, вероятно, страдает ожирением. Другими признаками ожирения могут быть шелушащийся дерматит, затрудненное дыхание и чрезмерная усталость.

Лечение ожирения у кроликов

Ключом к лечению ожирения у кроликов является правильное питание. Высококачественное травяное сено и свежая зелень, включая салат, петрушку и морковь, обычно рекомендуются вместо исключительно гранулированной диеты. Свежие фрукты и другие нелистовые овощи не рекомендуются в период ожирения, поскольку они могут привести к другим проблемам со здоровьем у кролика. Кроме того, важно предоставить кролику широкие возможности для физических упражнений. Это может включать в себя выпуск кролика из клетки, чтобы он прыгал, бегал и играл в безопасном закрытом пространстве.

Жизнь и уход за кроликами с ожирением

При надлежащем обучении у ветеринара вы можете установить долгосрочные, достижимые цели по снижению веса, которые направят вашего кролика к более здоровой и продуктивной жизни. Также важно содержать жилое пространство вашего кролика в чистоте и не допускать попадания мусора и фекалий. Стрижка лишней шерсти и вычесывание также помогут содержать кролика в чистоте.

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Ожирение у кроликов: диета, как кормить
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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