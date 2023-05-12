Ожирение у домашних кроликов: как определить, кормить и лечить

2:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как владельцы домашних животных, мы часто полагаем, что кролики защищены от таких проблем со здоровьем, как ожирение. Однако это далеко не так. Ожирение может поражать кроликов, особенно домашних, и приводить к различным осложнениям со здоровьем.

Фото: Splash/ All Over

Причины ожирения у кроликов

Основной причиной ожирения у кроликов является чрезмерное кормление в сочетании с недостатком физических упражнений. Кролики, которых слишком часто держат в клетке и не дают им широких возможностей попрыгать, побегать и поиграть, более склонны к ожирению. Кормление кролика слишком большим количеством лакомств и закусок в течение дня и отсутствие физической нагрузки также могут привести к ожирению. Некоторые породы кроликов, например, карликовые кролики, более склонны к ожирению из-за своего маленького роста и недостаточной активности.

Симптомы ожирения у кроликов

Кролики, страдающие ожирением, не могут нормально передвигаться из-за своего большого размера и процента жира в организме. Обычно к ожирению склонны кролики с избыточным весом более 20-40 процентов. Чтобы определить, есть ли у вашего кролика избыточный вес, вы можете провести физический осмотр. Если вы не можете прощупать ребра под слоем жира и кожи, ваш кролик, вероятно, страдает ожирением. Другими признаками ожирения могут быть шелушащийся дерматит, затрудненное дыхание и чрезмерная усталость.

Лечение ожирения у кроликов

Ключом к лечению ожирения у кроликов является правильное питание. Высококачественное травяное сено и свежая зелень, включая салат, петрушку и морковь, обычно рекомендуются вместо исключительно гранулированной диеты. Свежие фрукты и другие нелистовые овощи не рекомендуются в период ожирения, поскольку они могут привести к другим проблемам со здоровьем у кролика. Кроме того, важно предоставить кролику широкие возможности для физических упражнений. Это может включать в себя выпуск кролика из клетки, чтобы он прыгал, бегал и играл в безопасном закрытом пространстве.

Жизнь и уход за кроликами с ожирением

При надлежащем обучении у ветеринара вы можете установить долгосрочные, достижимые цели по снижению веса, которые направят вашего кролика к более здоровой и продуктивной жизни. Также важно содержать жилое пространство вашего кролика в чистоте и не допускать попадания мусора и фекалий. Стрижка лишней шерсти и вычесывание также помогут содержать кролика в чистоте.

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