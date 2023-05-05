Эксперт: бродячих собак необходимо усыплять

3:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

В России 735 тысяч бездомных собак. 16 мая Госдума примет закон об их усыплении. В каких регионах живут самые агрессивные бездомные собаки; правда ли, что бродячие псы уничтожают всех мелких животных, рассказал депутат Госдумы от "Единой России", член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Николай Будуев.

Фото: https://progorod62.ru/userfiles/picitem/img-22559-15879774091094.jpg

— Николай Робертович, для чего нужен этот законопроект?

— Он призван обеспечить безопасность людей, особенно в регионах, потому что в Москве такой проблемы нет.

В Сибири и на Дальнем Востоке люди в частном секторе предпочитают заводить собак бойцовых пород. Это большие собаки весом под 50 кг. Зачастую хозяин ночью держит собаку во дворе, она охраняет дом. Днём он собаку выпускает на улицу, на самовыгул. При этом, собака сама себя должна кормить: поест из помойки, съест соседского кота или соседа съест — это никого не волнует.

Собаки в Сибири и на Дальнем Востоке при морозе 20-25 от голода сбиваются в стаи. В пригородах можно часто увидеть стаю из 10-15 собак, во главе которой, допустим, бежит алабай, а сзади — кавказские овчарки.

Там не то что женщина или ребёнок не отобьётся, там мужчина в расцвете сил с холодным оружием вряд ли отобьётся. И бежать бесполезно. А собаки кушать хотят.

В результате, у нас сейчас в регионах происходит до 40 случаев убийств собаками людей. И несколько тысяч нападений собак на людей.

Когда я был депутатом горсовета в Улан-Удэ, мне жаловались, что собаки крутятся возле школы, вымогают у детей их завтраки и не пускают, если ребёнок немножко не покормит их. А детям страшно. Допустим, ребёнок не взял с собой завтрак. Что с ним будет? Не "заплатил" собакам — покусали.

Сейчас в городах Сибири и Дальнего Востока зимой нельзя увидеть бродячих кошек. В пригородах уже не встретить бурундуков, барсуков. Собаки съели всех.

— Какие полномочия будут у региональных властей для борьбы с бездомными собаками?

— Если собака напала на человека, её усыпят. Если собака вдруг оказалась людоедом, почувствовала вкус крови человека, в Сибири таких собак усыпляли испокон веков.

Я помню, в Улан-Удэ собаки в буквальном смысле съели лицо у девушки. Слава Богу, она жива осталась. Но её могли загрызть.

— Но это тяжелейшая моральная и физическая травма на всю жизнь.

— Люди тогда вышли на улицу. В минус 40 устроили митинг. Я их понимаю. Потому что, когда ты боишься выйти на улицу сам или отпустить детей, можно всё что угодно сделать.

— В законопроекте описаны механизмы работы с неагрессивными собаками?

— Здесь всё отдается на откуп регионам. Для неагрессивных собак процедура остаётся прежней:

отлов,

стерилизация,

возврат на место обитания или в питомник.

Но питомники не могут принять всех собак: их слишком много, и тогда питомники превращаются в "концлагеря" для собак, где не хватает еды, воды.

Необходимо вводить ещё и критерии в зависимости от размеров. В советское время крупных бродячих собак не было. Сейчас люди стали чаще заводить собак больших пород. И бродячие собаки сегодня — это не советские дворняжки 20-30 см в холке, а чистокровные либо метисы бойцовых, пастушьих собак, это большие собаки, которые представляют опасность. Они в 2 раза крупнее советских дворняг.

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