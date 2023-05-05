Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Бакетов

Эксперт: бродячих собак необходимо усыплять

3:59
Зоосфера » Собаки

В России 735 тысяч бездомных собак. 16 мая Госдума примет закон об их усыплении. В каких регионах живут самые агрессивные бездомные собаки; правда ли, что бродячие псы уничтожают всех мелких животных, рассказал депутат Госдумы от "Единой России", член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Николай Будуев.

Эксперт: бродячих собак необходимо усыплять
Фото: https://progorod62.ru/userfiles/picitem/img-22559-15879774091094.jpg

— Николай Робертович, для чего нужен этот законопроект?

— Он призван обеспечить безопасность людей, особенно в регионах, потому что в Москве такой проблемы нет.

В Сибири и на Дальнем Востоке люди в частном секторе предпочитают заводить собак бойцовых пород. Это большие собаки весом под 50 кг. Зачастую хозяин ночью держит собаку во дворе, она охраняет дом. Днём он собаку выпускает на улицу, на самовыгул. При этом, собака сама себя должна кормить: поест из помойки, съест соседского кота или соседа съест — это никого не волнует.

Собаки в Сибири и на Дальнем Востоке при морозе 20-25 от голода сбиваются в стаи. В пригородах можно часто увидеть стаю из 10-15 собак, во главе которой, допустим, бежит алабай, а сзади — кавказские овчарки.

Там не то что женщина или ребёнок не отобьётся, там мужчина в расцвете сил с холодным оружием вряд ли отобьётся. И бежать бесполезно. А собаки кушать хотят.

В результате, у нас сейчас в регионах происходит до 40 случаев убийств собаками людей. И несколько тысяч нападений собак на людей.

Когда я был депутатом горсовета в Улан-Удэ, мне жаловались, что собаки крутятся возле школы, вымогают у детей их завтраки и не пускают, если ребёнок немножко не покормит их. А детям страшно. Допустим, ребёнок не взял с собой завтрак. Что с ним будет? Не "заплатил" собакам — покусали.

Сейчас в городах Сибири и Дальнего Востока зимой нельзя увидеть бродячих кошек. В пригородах уже не встретить бурундуков, барсуков. Собаки съели всех.

— Какие полномочия будут у региональных властей для борьбы с бездомными собаками?

— Если собака напала на человека, её усыпят. Если собака вдруг оказалась людоедом, почувствовала вкус крови человека, в Сибири таких собак усыпляли испокон веков.

Я помню, в Улан-Удэ собаки в буквальном смысле съели лицо у девушки. Слава Богу, она жива осталась. Но её могли загрызть.

— Но это тяжелейшая моральная и физическая травма на всю жизнь.

— Люди тогда вышли на улицу. В минус 40 устроили митинг. Я их понимаю. Потому что, когда ты боишься выйти на улицу сам или отпустить детей, можно всё что угодно сделать.

— В законопроекте описаны механизмы работы с неагрессивными собаками?

— Здесь всё отдается на откуп регионам. Для неагрессивных собак процедура остаётся прежней:

  • отлов,
  • стерилизация,
  • возврат на место обитания или в питомник.

Но питомники не могут принять всех собак: их слишком много, и тогда питомники превращаются в "концлагеря" для собак, где не хватает еды, воды.

Необходимо вводить ещё и критерии в зависимости от размеров. В советское время крупных бродячих собак не было. Сейчас люди стали чаще заводить собак больших пород. И бродячие собаки сегодня — это не советские дворняжки 20-30 см в холке, а чистокровные либо метисы бойцовых, пастушьих собак, это большие собаки, которые представляют опасность. Они в 2 раза крупнее советских дворняг.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

ОХОТА НА ПСОВ: Регионам разрешили убивать бродячих собак
Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы закон россия животные убийство домашние животные
Новости
Лавров: Москва ответит на атаку БПЛА на Кремль не разговорами, а конкретными действиями
Жена Евгения Петросяна сообщила об ухудшении самочувствия: "Чувствую себя отвратительно"
Мимоза стыдливая - полезный помощник в лечении инфекций
Диетолог Янг перечислила варианты здорового завтрака для похудения
Shot: трёхметровый дрон-разведчик найден в поле в Ростовской области
Расследователи: Путин сорвал развал России, атаку на Крым и революцию в стране
Энергетик Юшков объяснил, зачем Польша озаботилась военной защитой газопровода Baltic Pipe
Global Times: законопроект США о сдерживании Китая свидетельствует о страхе потерять господство
Юмористка Ольга Картункова призналась, что обижена на КВН и Маслякова
МК: президент Украины Владимир Зеленский 4 мая в Гааге появился на публике в очках с диоптриями
Популярное
Всушник впал в ужас, подумав, что рядом русские солдаты

Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.

РВ: боевик ВСУ впал в истерику, подумав, что рядом русские военные
МК: похороны российского модельера Вячеслава Зайцева прошли странным образом
Странные похороны Зайцева: родня поссорилась, звёзды проигнорировали
Делает, что хочет: Поплавская возмутилась возвращением Пугачёвой
Она специально ради этого ехала в Москву: Васильев об отсутствии Пугачёвой на прощании с Зайцевым
"Зелёный змий" прописался на российских дорогах Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Одним из агентов Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья
Контрнаступление ВСУ идёт третий день. Какие успехи?
"Ты была права": Орбакайте сделала заявление о Пугачёвой и сыновьях
"Ты была права": Орбакайте сделала заявление о Пугачёвой и сыновьях
Последние материалы
Shot: трёхметровый дрон-разведчик найден в поле в Ростовской области
Расследователи: Путин сорвал развал России, атаку на Крым и революцию в стране
Энергетик Юшков объяснил, зачем Польша озаботилась военной защитой газопровода Baltic Pipe
Global Times: законопроект США о сдерживании Китая свидетельствует о страхе потерять господство
Юмористка Ольга Картункова призналась, что обижена на КВН и Маслякова
МК: президент Украины Владимир Зеленский 4 мая в Гааге появился на публике в очках с диоптриями
Религиовед Невеев: сатанизм хорошо сочетается с американской мечтой и демократией в США
Рогов: в Запорожье полиция задержала мужчину за использование русского языка
Вайкуле поддержала Пугачёву, вернувшуюся в Россию на похороны Юдашкина: "Как всегда на высоте"
Спотовая стоимость газа в Европе упала до минимума за полгода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников