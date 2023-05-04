Дрессировка крысы: простые команды и трюки

2:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Грызуны

Крысы — умные и ласковые существа, что делает их отличными домашними питомцами. Эти маленькие грызуны любят проводить время со своими хозяевами и другими знакомыми крысами, но они могут легко заскучать, если им не хватает умственной стимуляции. Если вы установили доверительные отношения с крысой, вы можете начать учить ее реагировать на команды и выполнять трюки.

Фото: https://macho-ster.com/

Мотивация крысы к изучению нового поведения

Молодые крысы (до 2 лет) учатся быстрее, чем взрослые, поэтому лучше всего начинать дрессировать крысу, когда она еще маленькая. Крысы всеядны, и пища является отличным мотиватором, когда вы пытаетесь научить их новому поведению. Кусочки вареного постного мяса, несоленый попкорн, черника или виноград — отличные лакомства. Главное, предложить вашей крысе несколько различных видов лакомств и отметить, что ей больше всего нравится. Затем предлагайте только эти самые любимые "высокоценные" лакомства во время сеансов обучения поведению.

Обучение крысы простым командам

После того как вы определите несколько видов корма, которые обожает ваша крыса, держите их под рукой и используйте для обучения крысы простым командам, например, приходить, когда ее зовут по имени, вставать на задние лапы и предлагать лапу для пожатия.

Пожимание лапы

Чтобы научить крысу трясти лапой, произнесите слово "трясти", дотроньтесь до ее передней лапки и наградите ее лакомством. После нескольких повторений у крысы возникнет ассоциация между тем, что вы говорите "трясти", прикасаетесь к ее лапке и она получает лакомство. Питомица начнет тянуться, чтобы коснуться вашей руки, как только услышит "трясти", в ожидании лакомства. Когда она освоит это, вы можете поднять планку и не давать ей лакомство, пока она не разрешит вам подержать их поднятую лапку.

Реагирование при обращении по имени

Этот же процесс можно использовать для того, чтобы научить крысу приходить, когда ее зовут. Начните с того, что произносите ее имя, когда она находится перед вами, и поощряйте лакомством, когда крыса протягивают лапу, чтобы взять его из вашей руки. Как только она сделает это несколько раз, начните произносить ее имя, когда питомица находится дальше от вас и подходит, чтобы взять лакомство из вашей руки. В конце концов, она будет слышать свое имя, где бы она ни находилась, и подходить к вам в ожидании лакомства. Идея заключается в том, чтобы поощрять крысу сразу же, как только она дотянется до вашей руки, и только тогда, когда она подойдет.

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