Почему кошек опасно кормить собачьим кормом?

2:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если у вас дома есть и кошка, и собака, может возникнуть соблазн сэкономить деньги, предлагая им один и тот же корм. И что еще более вероятно, животные очень любят полакомиться в чужой миске, потому что так, конечно же, гораздо вкуснее, чем в собственной тарелочке. Поэтому важно кормить своих питомцев отдельно и внимательно следить, чтобы они не таскали лакомство друг у друга.

Хозяину очень важно понимать, что у кошек и собак совершенно разные пищевые потребности. В то время, как кошки могут относительно безопасно слопать небольшое количество собачьего корма, не испытывая токсичности или длительных последствий, то в долгосрочной перспективе кормление кошки собачьим кормом может иметь пагубные, если не смертельные, последствия.

Облигатные плотоядные и всеядные

Кошки — облигатные хищники, а это означает, что для нормального функционирования всех систем организма им требуется рацион, состоящий из мясных белков и животных жиров. В отличие от них, собаки всеядны, то есть они могут легко есть как мясо, так и овощи, и крупы. Поэтому собачий корм не отвечает тем специфическим потребностям в питательных веществах, которые необходимы кошкам.

Различия в составах

Кошки воспринимают еду иначе, чем собаки, поэтому питание для кошек специально разрабатывается таким образом, чтобы быть очень приятным для них на вкус. Кроме того, кошкам необходим корм с гораздо более высоким содержанием белка, чем собачьим кормам. Кошкам также необходимы в рационе таурин, арахидоновая кислота, витамин А и ниацин. Таурин и витамин А редко включаются в собачий корм, и хотя некоторые виды собачьих кормов содержат более высокий уровень белка, они все равно не удовлетворяют пищевые потребности кошек.

Хотя кусочек ворованного собачьего корма не причинит вреда кошкам, он определенно не поможет им достичь наилучшего здоровья. Кормление кошки собачьим кормом в долгосрочной перспективе может привести к серьезным последствиям для здоровья. Если у вас есть вопросы о рационе питания вашей кошки, всегда лучше проконсультироваться с ветеринаром, который поможет вам выбрать лучший корм для удовлетворения конкретных пищевых потребностей вашей кошки и даст вам всю необходимую информацию по этому очень важному вопросу.

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