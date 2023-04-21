"Тапетум люцидум" — одна из основных причин того, что собаки видят в темноте лучше людей

2:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы владелец собаки, то наверняка когда-нибудь задавались вопросом, может ли ваш мохнатый друг видеть в темноте. В конце концов, они прекрасно ориентируются при выключенном свете, в то время как мы, люди, обычно спотыкаемся.

Анатомия глаз собаки и ночное зрение

Хотя собаки и люди имеют много общего в строении глаз, у собак есть некоторые явные преимущества, когда дело доходит до видения в темноте. Например, собаки лучше распознают движение и формы в условиях низкой освещенности. Кроме того, у собак более крупные зрачки, которые пропускают больше света в глаза, что может улучшить зрение при слабом освещении.

Преимущества ночного зрения у собак

"Тапетум люцидум" — одна из основных причин того, что собаки видят в темноте лучше, чем люди. Это часть глаза, которая помогает животным лучше видеть ночью. Он есть у многих животных, например, у собак, кошек и даже рыб, но не у людей.

Эта ткань действует как зеркало, отражая свет обратно через сетчатку и позволяя собакам более эффективно использовать имеющийся свет. "Тапетум люцидум" особенно эффективен при слабом освещении, поскольку он усиливает доступный свет и облегчает собакам зрение.

Еще одно преимущество, которым обладают собаки, когда речь идет о видении в темноте, — это их способность распознавать движение на больших расстояниях. Исследования показали, что собаки могут распознать движущийся объект на расстоянии до 900 метров, в то время как неподвижный объект может быть обнаружен только на расстоянии 585 метров или менее. Это делает собак хорошо приспособленными для охоты и выслеживания добычи в условиях низкой освещенности.

Видят ли собаки ночью лучше людей?

Хотя собаки имеют некоторые преимущества перед людьми, когда дело доходит до видения в темноте, у них также есть некоторые недостатки. Например, у собак меньше цветовых рецепторов, чем у людей, они видят меньше цветов. Острота зрения и восприятие глубины у собак так же ниже, чем у людей, поэтому им сложнее различать мелкие детали в условиях недостаточного освещения.

Нужно ли собакам включать свет ночью?

Даже несмотря на преимущества ночного зрения, собакам все равно требуется свет, чтобы видеть. Это связано с тем, что для функционирования их фоторецепторных клеток необходим свет. Хотя собаки могут ориентироваться в условиях недостаточной освещенности благодаря другим органам чувств, они не смогут видеть в полной темноте.

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