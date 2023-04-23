Количество корма для кошки зависит от её размера, веса, активности, метаболизма и других факторов

3:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кормление кошки правильным количеством пищи — это залог того, что ваш пушистый друг будет поддерживать здоровый вес, оставаться активным и проживет долгую и счастливую жизнь. Но определение количества корма для кошки может оказаться непростой задачей, поскольку не существует универсального подхода.

Использование этикетки кошачьего корма для определения правильной дозы

Один из самых простых способов определить, сколько кормить кошку, — это воспользоваться руководством по кормлению на этикетке корма. Хотя это руководство является хорошей отправной точкой, имейте в виду, что рекомендуемые диапазоны довольно велики, чтобы учесть потребности разных особей в рамках своего веса. Кроме того, обратите внимание, что указанное количество корма рассчитано "на день", а не "на один прием пищи". Поэтому рекомендуется отмерять дневной рацион и помещать его в герметичный контейнер, чтобы снизить вероятность перекармливания.

Средняя суточная норма указывается в граммах. Сколько грамм сухого корма давать кошке в сутки: Для взрослых котов весом 3 кг – 25 г, 4 кг – 40 г, 5 кг – 55 г, для животных, весящих 6 кг и больше, порцию отмеряют из расчета 12 г на килограмм веса. В период активного роста котятам требуется большее количество питательных веществ. Дневная порция для котенка весом 2 кг составляет 35 г, 3 кг – 50 г, 4 кг – 70 г, а 5 кг – 85 г. Беременным кошкам мелких пород (до 5 кг) отмеряют 55 г корма в сутки, а более крупным – 12 г на каждый килограмм веса.

Оценка состояния организма вашей кошки

После использования руководства по кормлению, указанного на этикетке корма для кошек, оцените состояние тела вашей кошки, чтобы определить правильное количество корма. Если ваша кошка уже достигла своего идеального веса, предложите ей количество корма, соответствующее середине рекомендуемого диапазона.

Факторы, влияющие на количество корма для вашей кошки

Определение правильного количества корма для вашей кошки — это не только следование руководству по кормлению или оценка состояния ее тела. В игру может вступить множество других факторов, в том числе:

Размер : крупным кошкам обычно требуется больше корма, чем маленьким.

: крупным кошкам обычно требуется больше корма, чем маленьким. Возраст : котята и пожилые кошки могут иметь иные потребности в питании, чем взрослые кошки.

: котята и пожилые кошки могут иметь иные потребности в питании, чем взрослые кошки. Скорость метаболизма : у некоторых кошек более быстрый обмен веществ, поэтому им требуется больше пищи для поддержания веса.

: у некоторых кошек более быстрый обмен веществ, поэтому им требуется больше пищи для поддержания веса. Физические нагрузки : более активным кошкам может потребоваться больше пищи для поддержания их активности.

: более активным кошкам может потребоваться больше пищи для поддержания их активности. Температура окружающей среды: кошкам, живущим в более холодных условиях, может потребоваться больше пищи для поддержания температуры тела.

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