Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Лебедева

Количество корма для кошки зависит от её размера, веса, активности, метаболизма и других факторов

3:16
Зоосфера » Кошки

Кормление кошки правильным количеством пищи — это залог того, что ваш пушистый друг будет поддерживать здоровый вес, оставаться активным и проживет долгую и счастливую жизнь. Но определение количества корма для кошки может оказаться непростой задачей, поскольку не существует универсального подхода.

Количество корма для кошки зависит от её размера, веса, активности, метаболизма и других факторов

Использование этикетки кошачьего корма для определения правильной дозы

Один из самых простых способов определить, сколько кормить кошку, — это воспользоваться руководством по кормлению на этикетке корма. Хотя это руководство является хорошей отправной точкой, имейте в виду, что рекомендуемые диапазоны довольно велики, чтобы учесть потребности разных особей в рамках своего веса. Кроме того, обратите внимание, что указанное количество корма рассчитано "на день", а не "на один прием пищи". Поэтому рекомендуется отмерять дневной рацион и помещать его в герметичный контейнер, чтобы снизить вероятность перекармливания.

Средняя суточная норма указывается в граммах. Сколько грамм сухого корма давать кошке в сутки:

Для взрослых котов весом 3 кг – 25 г, 4 кг – 40 г, 5 кг – 55 г, для животных, весящих 6 кг и больше, порцию отмеряют из расчета 12 г на килограмм веса.

В период активного роста котятам требуется большее количество питательных веществ. Дневная порция для котенка весом 2 кг составляет 35 г, 3 кг – 50 г, 4 кг – 70 г, а 5 кг – 85 г.

Беременным кошкам мелких пород (до 5 кг) отмеряют 55 г корма в сутки, а более крупным – 12 г на каждый килограмм веса.

Оценка состояния организма вашей кошки

После использования руководства по кормлению, указанного на этикетке корма для кошек, оцените состояние тела вашей кошки, чтобы определить правильное количество корма. Если ваша кошка уже достигла своего идеального веса, предложите ей количество корма, соответствующее середине рекомендуемого диапазона.

Факторы, влияющие на количество корма для вашей кошки

Определение правильного количества корма для вашей кошки — это не только следование руководству по кормлению или оценка состояния ее тела. В игру может вступить множество других факторов, в том числе:

  • Размер: крупным кошкам обычно требуется больше корма, чем маленьким.
  • Возраст: котята и пожилые кошки могут иметь иные потребности в питании, чем взрослые кошки.
  • Скорость метаболизма: у некоторых кошек более быстрый обмен веществ, поэтому им требуется больше пищи для поддержания веса.
  • Физические нагрузки: более активным кошкам может потребоваться больше пищи для поддержания их активности.
  • Температура окружающей среды: кошкам, живущим в более холодных условиях, может потребоваться больше пищи для поддержания температуры тела.

Встройте «Домашние животные» в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Одноклассниках...

Сколько корма нужно кошке в день? Как часто кормить кошку?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости
Депутат Белик: слова китайского посла о Крыме стали "холодным душем для горячих голов на Западе"
Опубликованы видеокадры ликвидации снайпером спецназа ВС РФ группы боевиков ВСУ
Military Watch: российский фрегат "Маршал Шапошников" с "Цирконами" — самый опасный боевой корабль в мире
Академик РАН Иллариошкин проинформировал граждан из РФ о признаках болезни Паркинсона
Сенатор РФ Нарусова прокомментировала эмиграцию артистов из РФ
ВСУ открыли артиллерийский огонь по Новой Каховке
Младший сын Алена Делона сообщил, что готов простить отца за детские обиды
Депутат сената Румынии Шошокаэ крикнула "Слава Москве" на заседании парламента
Стас Садальский унизил Юлию Пересильд, назвав её "выпивохой": "Я тоже улетал в космос"
Из-за бойкота сербского большинства нет избирателей на местных выборах на севере Косово
Популярное
Финский наёмник показал видео после прилёта российской ракеты

В Сети появилось видео снятое финским наёмником, воевавшим за Украину, вскоре после удара российских ВКС по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года.

РВ: финский наёмник показал кадры после удара армии России, уничтожившего 120 иностранных боевиков
BIP: власти Польши готовятся к войне с ВС России за Львов
Польша готовится вступить в военный конфликт с РФ
Стариков в США накрыла эпидемия ЗППП — ValuePenguin
Продукты, ошибочно считающиеся вредными, назвали врачи
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Появились кадры красной дорожки кинофестиваля
Известные артисты предсказал свою гибель
Боевики ВСУ посмотрели в камеру дрона за секунды до смерти
Боевики ВСУ посмотрели в камеру дрона за секунды до смерти
Последние материалы
Сенатор РФ Нарусова прокомментировала эмиграцию артистов из РФ
Количество корма для кошки зависит от её размера, веса, активности, метаболизма и других факторов
ВСУ открыли артиллерийский огонь по Новой Каховке
Младший сын Алена Делона сообщил, что готов простить отца за детские обиды
Депутат сената Румынии Шошокаэ крикнула "Слава Москве" на заседании парламента
Стас Садальский унизил Юлию Пересильд, назвав её "выпивохой": "Я тоже улетал в космос"
Из-за бойкота сербского большинства нет избирателей на местных выборах на севере Косово
Мишустин поручил предоставить местным властям право оказывать помощь семьям участников СВО
TNI: США вынуждены пересмотреть траты на Украину из-за фразы Макрона о Китае
Адвокат Абшилава рассказал о том, как разделить долги и ипотеку после развода: брачный договор, соглашение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников