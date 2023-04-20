Любой хомяк, достигший возраста полутора лет, считается пожилым

3:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Грызуны

За хомяками легко ухаживать и они могут стать отличными домашними питомцами, если вы будете помнить о нескольких вещах. Одним из основных моментов, о которых следует помнить, является продолжительность их жизни. Несмотря на то что за хомяками легко ухаживать и они могут быть ласковыми, их продолжительность жизни короче, чем у многих других распространенных домашних животных.

Стадии жизни хомяков

Хомяки быстро проходят этапы своей жизни. При рождении они слепы, глухи и не имеют шерсти.

Новорожденных хомячков называют "щенками", и они чрезвычайно уязвимы. В возрасте пяти дней у них начинает расти шерсть, а в две недели они открывают глаза. Обычно хомячата остаются с матерью до 21-28-дневного возраста. Половой зрелости хомячки достигают примерно в возрасте 4-6 недель. В идеале их не следует разводить, пока им не исполнится 8-12 недель или пока они не станут весить 90-100 граммов. Период беременности довольно короткий — 20-22 дня. Примерно к 14 месяцам хомяки уже не способны к размножению.

Продолжительность жизни хомяка

В среднем хомяки живут около 18-36 месяцев, причем сирийские хомяки живут дольше, чем карликовые разновидности. Любой хомяк, достигший возраста полутора лет, считается пожилым.

Факторы, влияющие на продолжительность жизни хомяка

Как и многие другие животные, домашние хомяки живут дольше своих диких собратьев. В дикой природе хомяки становятся мишенью для хищников, включая сов и лис, а на продолжительность их жизни влияют условия окружающей среды и драки с другими хомяками. В неволе хомяки могут прожить гораздо дольше при условии правильного содержания, обращения, питания и ветеринарного ухода.

Будучи хрупкими и чувствительными питомцами, домашние хомяки подвержены болезням и другим состояниям здоровья, что может существенно повлиять на продолжительность их жизни. Некоторые породы более склонны к определенным заболеваниям, чем другие. Например, диабет чаще встречается у полосатых черных хомяков и джунгарских хомяков. Джунгарские хомяки также более склонны к глаукоме. Сирийские хомяки обычно страдают от болезней сердца, амилоидоза и пневмонии. При правильном питании и уходе эти заболевания можно смягчить.

Правильная диета

Рацион хомяка должен состоять в основном из гранулированного корма для грызунов, предназначенного для мышей и крыс. Диеты, состоящие в основном из семян, могут вызвать дефицит витаминов, минералов и аминокислот. Они также содержат много сахара и жира, что приводит к диабету и ожирению. Злаки, фрукты и овощи можно давать в качестве лакомства время от времени, если вы обеспечиваете хомяку хорошо сбалансированное питание. Для обеспечения долголетия хомяка избегайте диет с высоким содержанием рафинированного сахара и низким содержанием клетчатки.

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