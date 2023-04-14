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Марина Лебедева

Волнистые попугайчики живут в неволе до 15 лет, в дикой природе — до четырёх-шести

3:04
Зоосфера » Птицы

Попугаи — популярные птицы среди любителей домашних животных, которые ищут себе пернатого компаньона. Эти птицы известны своим харизматичным характером и общительностью, однако они требуют много внимания и заботы. Если вы решили завести в своей семье попугая, важно знать, какова продолжительность его жизни и как поддерживать его здоровье.

Волнистые попугайчики живут в неволе до 15 лет, в дикой природе — до четырёх-шести

Продолжительность жизни попугаев

Попугайчик, также известный как волнистый попугайчик, является самым распространенным попугаем в неволе. В дикой природе попугаи имеют более короткую продолжительность жизни — 4-6 лет из-за угрозы хищничества. Однако в неволе попугайчики могут прожить 7-15 лет, что почти в два раза превышает их продолжительность жизни в дикой природе.

Факторы, влияющие на продолжительность жизни попугаев

Правильное содержание

Правильное содержание попугая имеет решающее значение для его долголетия. Если попугаю не уделять должного внимания и заботы, его продолжительность жизни может резко сократиться.

Питание

Сбалансированное питание является залогом здоровья и долголетия попугая. Хотя для попугаев доступно множество семенных кормов, они не всегда содержат необходимое количество белка, витаминов и минералов, необходимых для полноценного питания. Для профилактики пищевых заболеваний рекомендуется гранулированный сбалансированный рацион. Семена и просо можно давать в качестве поведенческого обогащения для поощрения хорошего поведения.

Профилактика заболеваний

Попугаи склонны к ряду заболеваний. Регулярные визиты к опытному ветеринару помогут предотвратить и контролировать эти заболевания. Птицы умеют скрывать признаки болезни, поэтому важно обратиться к ветеринару, если вы подозреваете, что ваш попугай болен.

Среда обитания

Попугаи нуждаются в просторной среде обитания, в которой достаточно места, чтобы поощрять естественное поведение, например, добывание корма. Минимальные размеры клетки для попугая — 45 см в ширину в ширину и 45 см в длину. Прутья клетки должны находиться на расстоянии примерно 1 см друг от друга. Также следует обеспечить несколько жердочек разных размеров и из разных материалов.

Как увеличить продолжительность жизни попугая

Обеспечьте полноценное питание

Сбалансированное питание, содержащее все необходимые витамины и минералы, имеет решающее значение для здоровья попугая.

Социальное взаимодействие

Попугаи — социальные птицы и нуждаются в регулярном общении с хозяевами.

Регулярные ветеринарные осмотры

Установите контакт с опытным "птичьим" ветеринаром и ежегодно сдавайте все нужные анализы.

Карантин для новых птиц

Карантин для новых птиц должен длиться не менее 30 дней, чтобы предотвратить распространение болезней.

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Сколько живут волнистые попугаи 🐦// Сеть Ветклиник Био-Вет
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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