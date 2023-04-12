Существуют тысячи различных видов рыб всех цветов и форм, поэтому вполне логично, что нет универсального корма, который удовлетворил бы их всех. Рыбу можно встретить в самых разных частях света, в разных экосистемах, и ее образ жизни, питание и размножение формируются в зависимости от среды, в которой она обитает.
Хлопьевидный корм выпускается для всех видов рыб. Морской хлопьевидный корм производится для рациона морских рыб, а тропический хлопьевидный корм предназначен для пресноводных рыб, которые любят жить группами (так называемые общественные рыбы). Бетты, цихлиды и золотые рыбки имеют свои собственные специально разработанные хлопьевидные корма, и их не следует кормить универсальными кормами.
Хлопья — самый простой в использовании вид корма для рыб; просто насыпьте несколько штук на воду и наблюдайте, как ваши рыбки приплывают кормиться. Будьте осторожны, не перекармливайте своих рыб!
Гранулированные корма для рыб можно купить в плавающем или тонущем виде, они также производятся для удовлетворения пищевых потребностей конкретных видов рыб. Гранулы лучше подходят для крупных пород рыб, таких как оскары, груперы и цихлиды. Никогда не кормите своих рыб слишком крупными гранулами, так как это может вызвать серьезные проблемы с пищеварением.
Сублимированные и замороженные корма, включая кровяных червей, рассольных креветок, криль и планктон, являются отличным лакомством, дополняющим обычный рацион ваших рыб. Их можно приобрести в зоомагазинах и хранить в морозильной камере. Рыбы любят эти вкусные лакомства, но лучше использовать только сублимированные или замороженные сорта, так как живой корм (например, черви) может передавать болезни вашему питомцу.
Для травоядных и всеядных рыб спирулина чрезвычайно питательна, и ее следует давать как часть полноценного рациона. Высушенные листы морских водорослей также можно приобрести и скармливать рыбам в качестве лакомства, но давать их следует в редких случаях.
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