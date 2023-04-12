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Марина Лебедева

Универсального корма для рыбок не существует: надо выяснить, каким лучше кормить ваших

2:24
Зоосфера » Рыбы

Существуют тысячи различных видов рыб всех цветов и форм, поэтому вполне логично, что нет универсального корма, который удовлетворил бы их всех. Рыбу можно встретить в самых разных частях света, в разных экосистемах, и ее образ жизни, питание и размножение формируются в зависимости от среды, в которой она обитает.

Универсального корма для рыбок не существует: надо выяснить, каким лучше кормить ваших

Хлопьевидный корм для рыб

Хлопьевидный корм выпускается для всех видов рыб. Морской хлопьевидный корм производится для рациона морских рыб, а тропический хлопьевидный корм предназначен для пресноводных рыб, которые любят жить группами (так называемые общественные рыбы). Бетты, цихлиды и золотые рыбки имеют свои собственные специально разработанные хлопьевидные корма, и их не следует кормить универсальными кормами.

Хлопья — самый простой в использовании вид корма для рыб; просто насыпьте несколько штук на воду и наблюдайте, как ваши рыбки приплывают кормиться. Будьте осторожны, не перекармливайте своих рыб!

Гранулированный корм для рыб

Гранулированные корма для рыб можно купить в плавающем или тонущем виде, они также производятся для удовлетворения пищевых потребностей конкретных видов рыб. Гранулы лучше подходят для крупных пород рыб, таких как оскары, груперы и цихлиды. Никогда не кормите своих рыб слишком крупными гранулами, так как это может вызвать серьезные проблемы с пищеварением.

Сублимированные, замороженные и живые корма

Сублимированные и замороженные корма, включая кровяных червей, рассольных креветок, криль и планктон, являются отличным лакомством, дополняющим обычный рацион ваших рыб. Их можно приобрести в зоомагазинах и хранить в морозильной камере. Рыбы любят эти вкусные лакомства, но лучше использовать только сублимированные или замороженные сорта, так как живой корм (например, черви) может передавать болезни вашему питомцу.

Другие лакомства для рыб

Для травоядных и всеядных рыб спирулина чрезвычайно питательна, и ее следует давать как часть полноценного рациона. Высушенные листы морских водорослей также можно приобрести и скармливать рыбам в качестве лакомства, но давать их следует в редких случаях.

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Как и чем правильно кормить аквариумных рыбок
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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