Начать борьбу с собачьей шерстью лучше всего с её "производителя"

2:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если у вас есть собака, то собачья шерсть будет повсюду! Собаки линяют круглый год, причем в некоторые сезоны это происходит обильнее, чем в другие.

Вычёсывание собаки

Начать борьбу с собачьей шерстью лучше всего с ее виновника. Помимо разных типов шерсти, у собак разный характер линьки, на который влияют сезонные изменения, продолжительность светового дня и температура. Собаки, живущие в кондиционированных помещениях, могут линять круглый год.

Поэтому даже если ваша собака регулярно посещает грумера, наличие дома основных инструментов для борьбы с линькой и их еженедельное, а при необходимости и ежедневное использование может значительно облегчить ситуацию с шерстью в вашем доме и автомобиле.

Несколько инструментов для груминга, которые помогут справиться с линькой:

Перчатка для груминга — отличный инструмент для удаления шерсти на большинстве видов шерсти собак и одновременно для хорошего массажа вашего питомца.

Щетка для чистки шерсти

Резиновый гребень

Специально разработанные салфетки для груминга

Уборка собачьей шерсти на диване, ковре и полу

Поскольку удаление собачьей шерсти с дивана и ковровых покрытий в доме — это трудоемкая задача, стоит приобрести аккумуляторный пылесос, который легко взять в руки и начать работу, прочищая щели в мебели.

Вы можете купить пылесосы, специально предназначенные для шерсти домашних животных, в зоомагазине или онлайн.

Очиститель воздуха может помочь вам очистить ваш дом от собачьей шерсти, но обязательно регулярно меняйте фильтры.

Покупка пледов

Пледы защищают мебель от шерсти и их можно регулярно стирать в стиральной машине. Существуют специально изготовленные для собак водонепроницаемые пледы на случай несчастных случаев.

Резиновые перчатки

Собачья шерсть прилипает к резиновым перчаткам, как магнит. Наденьте любую пару чистых резиновых перчаток, которые есть у вас дома, и осторожно проведите руками по одеялу. По словам эксперта по уборке Джона Голиана, "этот трюк привлекает мех и шерсть" — шерсть оторвется от одеяла и прилипнет к резине в перчатке. Когда вы закончите уборку, просто окуните перчатки в ведро с водой, чтобы шерсть распустилась и всплыла на поверхность.

Чистка собачей шерсти в машине

Чехлы для сидений не только берегут обивку от шерсти, но и защищают ее от грязных лап. Чехлы можно приобрести как для передних и задних сидений, так и для багажного отделения, а некоторые из них включают в себя лежаки для собак.

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Как быстро убрать шерсть животных с ковра или дивана/СПОСОБ работает на 100%