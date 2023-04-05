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Петр Дерябин

У большинства кошек старше 12 лет снижается способность переваривать жир и белок

2:58
Зоосфера » Кошки

Когда ваш пушистый друг стареет, важно позаботиться о его питании. Хотя может показаться, что у кошек девять жизней, в их организме происходят изменения, которые могут повлиять на их здоровье и качество жизни. В этой статье мы обсудим основы питания пожилых кошек, включая советы по здоровому питанию.

У большинства кошек старше 12 лет снижается способность переваривать жир и белок

Когда кошка считается пожилой?

По мнению экспертов, кошки считаются пожилыми к 10-12 годам. Когда кошки вступают в пожилой возраст, у них могут происходить изменения в иммунном ответе, толерантности к глюкозе и работе почек, на которые может повлиять их рацион. Кормление пожилой кошки модифицированным кормом, отвечающим ее меняющимся пищевым потребностям, может принести пользу.

Контроль веса

Контроль веса имеет решающее значение для поддержания здоровья вашей пожилой кошки. Некоторым пожилым кошкам необходимо следить за излишним набором веса, а некоторые даже могут начать терять его. Исследования показывают, что у большинства кошек старше 12 лет снижается способность переваривать жир, а некоторые испытывают трудности с перевариванием белка. Вот почему важно кормить кошку высококачественными белками и жирами.

Потребление воды

Пожилые кошки часто пьют недостаточно воды, особенно если у них нарушена функция почек. Обезвоживание может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Чтобы побудить кошку пить больше воды, можно предложить ей влажный корм и расставить по всему дому дополнительные миски со свежей водой.

Здоровье зубов

Кошки очень чувствительны к боли в полости рта, и проблемы с зубами могут сделать жевание болезненным, заставляя кошку глотать пищу целиком или вообще отказываться от еды. Если ваша кошка проявляет интерес к еде, но не ест, у нее может быть боль в ротовой полости. Запланируйте регулярные оздоровительные визиты для вашей стареющей кошки, включая, при необходимости, полный осмотр зубов. Сухие корма, предназначенные для удаления зубного камня, могут улучшить состояние полости рта, если ситуация не запущена, но для некоторых пожилых кошек необходим влажный корм.

Ароматические корма

У некоторых пожилых кошек снижено чувство вкуса и обоняния. Если у вашей кошки это наблюдается, вам необходимо кормить ее особенными ароматными кормами. Слегка подогретая пища может усилить ее аромат, что часто нравится пожилым кошкам. Только следите за тем, чтобы не перегреть корм, и всегда проверяйте, не слишком ли он горячий, прежде чем предложить его кошке. Некоторые питомцы лучше едят, если их гладить во время еды. Некоторые также лучше едят несколько раз в день небольшими порциями.

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Чем кормить пожилую кошку?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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