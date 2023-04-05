Ночные прогулки с собакой: важно принять меры предосторожности

3:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Ночные прогулки с вашим питомцем (если это разрешено местными законами) могут быть приятным и спокойным времяпрепровождением, но они также могут быть сопряжены с определенными трудностями: от плохой видимости до присутствия других животных, возможно, диких. Важно принять меры предосторожности, чтобы обезопасить себя и свою собаку во время ночных прогулок. Вот несколько советов и рекомендаций, которые помогут сделать ваши ночные прогулки комфортными.

Носите светоотражающую одежду

Одна из самых важных вещей, которую вы можете сделать для своей безопасности и безопасности вашего питомца, — это носить светоотражающую одежду. Светоотражающие шлейки, поводки, жилеты и шапки можно найти практически везде, включая зоомагазины, магазины спортивных товаров и в интернете.

В районах с интенсивным движением очень важно, чтобы и вы, и ваша собака были заметны для водителей. Даже в менее населенных районах важно быть заметным для других пешеходов и животных.

Поведение на дороге

Даже при наличии большого числа светлых и отражающих элементов необходимо проявлять осторожность, когда дело касается дорожного движения. Следите за приближающимися автомобилями и будьте готовы уйти с дороги. Если приходится идти вдоль дороги, обязательно идите навстречу, а не по ходу движения, чтобы видеть приближающиеся машины. Старайтесь придерживаться освещённых участков с хорошей видимостью как для вас, так и для проезжающих мимо.

Носите с собой телефон и портативное зарядное устройство

Чрезвычайные ситуации могут произойти где угодно и когда угодно, поэтому очень важно брать с собой на ночные прогулки телефон и портативное зарядное устройство.

Если вы гуляете в одиночестве или в местности с плохой видимостью, воспользуйтесь фонариком вашего телефона, чтобы помочь себе видеть и быть замеченным. Этот простой, но эффективный инструмент поможет вам ориентироваться на труднопроходимой местности и избегать потенциальных опасностей.

О чём ещё надо подумать

Если собака просится гулять вечером, не стоит ей отказывать. Но важно помнить, что необходимо сохранять бдительность. Это означает, что наушники лучше оставить дома, советует ресурс "Догстер". Следует иметь при себе полностью заряженный телефон на случай чрезвычайной ситуации. Но не стоит забывать, что во время прогулки нужно следить за собакой и окружающей обстановкой, а не смотреть в экран телефона.

Собаки, как правило, сверхчувствительны к настроению и состоянию своих владельцев. Поэтому питомец может уловить вашу особую настороженность, что может повысить уровень его возбудимости. В таком случае собака будет оживлена больше обычного от вида ночной жизни. Важно контролировать её, чтобы она не кидалась на дорогу и не заблудилась, преследуя существо, привлёкшее её внимание. Если днём вы водите собаку на длинном поводке или используете поводок-рулетку, то на вечерние прогулки следует брать более короткий поводок и всё время держать собаку рядом.

Пользуйтесь только известными маршрутами

Хотя исследование новых маршрутов днем может быть интересным приключением, не рекомендуется делать это ночью. Поход по незнакомым дорогам в условиях плохой видимости может быть опасен и повышает риск травм как для вас, так и для вашего питомца.

Придерживайтесь хорошо освещенных тропинок и ходите только теми маршрутами, которые вам знакомы. Если вы хотите сменить обстановку, проложите дневной маршрут в обратном направлении или чередуйте уже знакомые вам маршруты.

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