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Макар Горшенин

Хотите взять кошку в свой дом? Убедитесь, что готовы ухаживать за ней много лет

2:36
Зоосфера » Кошки

Кошки — любимые домашние животные миллионов людей во всем мире. Однако прежде чем взять кошку в свою семью, необходимо учитывать несколько факторов.

Хотите взять кошку в свой дом? Убедитесь, что готовы ухаживать за ней много лет

Пять важных пунктов, которые помогут вам определить, готовы ли вы завести кошку

Социализация — это ключ

Распространено заблуждение, что кошки — антисоциальные существа. На самом деле многие кошки преуспевают в социальном взаимодействии. Чтобы воспитать уверенного в себе питомца, важно приучать его к людям, звукам, запахам и бытовой технике. Придавая большое значение социализации, вы показываете, что готовы вкладывать время и усилия, необходимые для воспитания уверенного в себе котенка.

Финансовая готовность

Уход за кошкой требует больших затрат. Еда, лотки, игрушки, инструменты для ухода и ветеринарная помощь — вот лишь некоторые из расходов, которые следует учитывать. Обязательно учитывайте расходы на обычное медицинское обслуживание и экстренные ситуации. Регулярные ветеринарные осмотры необходимы для поддержания здоровья и благополучия вашей кошки.

Упражнения важны

Кошки нуждаются в физических упражнениях, чтобы оставаться в хорошей физической форме. Упражнения также укрепляют связь между вами и вашей кошкой. Каждый день посвящайте время активным играм и давайте игрушки, которые побуждают к движению. Например такие:

  • Веревки из перьев.
  • Лазерные указки.
  • Бумажные пакеты .
  • Картонные коробки. 
  • Мыши с батарейками.

"Кошкин дом"

Чтобы создать уютный кошачий дом, вам необходимо предоставить предметы, которые позволят вашей кошке проявлять естественные инстинкты, такие как лазание, прыжки, царапанье и охота за едой. Когтеточки, кошачьи деревья и головоломки с едой — отличный выбор. Кроме того, вам нужно защитить свой дом от кошек, чтобы исключить предметы, которые могут отравить или навредить вашей кошке, включая определенные продукты, лекарства, чистящие средства, химикаты, растения и многое другое.

Долгосрочные обязательства

Кошки могут дожить примерно до 20 лет. (Самая старая кошка прожила 38 лет!) Убедитесь, что вы готовы ухаживать за кошкой много лет. При надлежащем уходе и внимании вы можете рассчитывать на долгие счастливые годы со своим пушистым другом.

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Появление котенка в доме: что должен знать каждый владелец? Распорядок дня и уход за котенком
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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