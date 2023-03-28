Хотите взять кошку в свой дом? Убедитесь, что готовы ухаживать за ней много лет

2:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — любимые домашние животные миллионов людей во всем мире. Однако прежде чем взять кошку в свою семью, необходимо учитывать несколько факторов.

Пять важных пунктов, которые помогут вам определить, готовы ли вы завести кошку

Социализация — это ключ

Распространено заблуждение, что кошки — антисоциальные существа. На самом деле многие кошки преуспевают в социальном взаимодействии. Чтобы воспитать уверенного в себе питомца, важно приучать его к людям, звукам, запахам и бытовой технике. Придавая большое значение социализации, вы показываете, что готовы вкладывать время и усилия, необходимые для воспитания уверенного в себе котенка.

Финансовая готовность

Уход за кошкой требует больших затрат. Еда, лотки, игрушки, инструменты для ухода и ветеринарная помощь — вот лишь некоторые из расходов, которые следует учитывать. Обязательно учитывайте расходы на обычное медицинское обслуживание и экстренные ситуации. Регулярные ветеринарные осмотры необходимы для поддержания здоровья и благополучия вашей кошки.

Упражнения важны

Кошки нуждаются в физических упражнениях, чтобы оставаться в хорошей физической форме. Упражнения также укрепляют связь между вами и вашей кошкой. Каждый день посвящайте время активным играм и давайте игрушки, которые побуждают к движению. Например такие:

Веревки из перьев.

Лазерные указки.

Бумажные пакеты .

Картонные коробки.

Мыши с батарейками.

"Кошкин дом"

Чтобы создать уютный кошачий дом, вам необходимо предоставить предметы, которые позволят вашей кошке проявлять естественные инстинкты, такие как лазание, прыжки, царапанье и охота за едой. Когтеточки, кошачьи деревья и головоломки с едой — отличный выбор. Кроме того, вам нужно защитить свой дом от кошек, чтобы исключить предметы, которые могут отравить или навредить вашей кошке, включая определенные продукты, лекарства, чистящие средства, химикаты, растения и многое другое.

Долгосрочные обязательства

Кошки могут дожить примерно до 20 лет. (Самая старая кошка прожила 38 лет!) Убедитесь, что вы готовы ухаживать за кошкой много лет. При надлежащем уходе и внимании вы можете рассчитывать на долгие счастливые годы со своим пушистым другом.

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