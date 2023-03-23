Собаки любят плавать, это приятное занятие, которым они могут заниматься. Хотя некоторые собаки могут от природы уметь плавать, многие не чувствуют себя комфортно в воде и нуждаются в обучении. Учить собаку плавать очень важно для получения положительного опыта.
Однако прежде чем вы начнете учить свою собаку плавать, важно принять во внимание следующие три совета по безопасности на воде.
Когда вы будете готовы научить свою собаку плавать, важно найти подходящее место для первого плавания. Бассейны для собак или центры плавания — отличные варианты, поскольку они специально разработаны для собак. Выбирая место, ищите место с минимальными отвлекающими факторами, чтобы помочь вашему питомцу сосредоточиться. Если вы предпочитаете естественную обстановку, выберите озеро или реку с маленькими волнами, так как большие волны могут напугать вашу собаку. Кроме того, медленный спуск в воду предпочтительнее, чем резкий вход в воду, который может быть неудобным и тревожным для собак.
Знакомя собаку с водой, всегда внимательно наблюдайте за ней, даже если она находится совсем рядом. Чтобы обеспечить положительный опыт для вашего друга, делайте это медленно и убедитесь, что ему весело. Не заставляйте собаку плавать в более глубокой воде, чем ей удобно, так как это может привести к страху. И не забудьте надеть на собак жилет для купания, чтобы они были в безопасности.
Вот пять шагов, которые помогут вам познакомить собаку с водой и научить ее плавать:
Следуя этим шагам, вы сможете научить свою собаку плавать и помочь ей стать более уверенной в воде. Если у вас есть какие-либо опасения по поводу способности или поведения вашей собаки плавать, не стесняйтесь обратиться за советом к профессиональному дрессировщику собак или ветеринару.
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