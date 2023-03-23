Когда учите собаку плавать, всегда оставайтесь рядом с ней

4:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки любят плавать, это приятное занятие, которым они могут заниматься. Хотя некоторые собаки могут от природы уметь плавать, многие не чувствуют себя комфортно в воде и нуждаются в обучении. Учить собаку плавать очень важно для получения положительного опыта.

Три совета по безопасности на воде

Однако прежде чем вы начнете учить свою собаку плавать, важно принять во внимание следующие три совета по безопасности на воде.

Во-первых , рекомендуется носить одежду для плавания, чтобы вы могли заходить в воду со своей собакой.

, рекомендуется носить одежду для плавания, чтобы вы могли заходить в воду со своей собакой. Во-вторых , важно иметь правильно подобранный спасательный жилет для собак. Эти спасательные жилеты специально разработаны, чтобы помочь собакам оставаться на плаву в воде и отличный способ убедиться, что ваша собака в безопасности, пока она учится плавать, а также может помочь ей обрести уверенность. В частности, породы собак, такие как французские бульдоги и мопсы, никогда не должны плавать или находиться рядом с водой без спасательного жилета из-за их строения тела.

, важно иметь правильно подобранный спасательный жилет для собак. Эти спасательные жилеты специально разработаны, чтобы помочь собакам оставаться на плаву в воде и отличный способ убедиться, что ваша собака в безопасности, пока она учится плавать, а также может помочь ей обрести уверенность. В частности, породы собак, такие как французские бульдоги и мопсы, никогда не должны плавать или находиться рядом с водой без спасательного жилета из-за их строения тела. В-третьих, если вы планируете научить свою собаку плавать в естественной акватории, рекомендуется использовать длинный поводок, чтобы держать собаку рядом с вами в воде.

Когда вы будете готовы научить свою собаку плавать, важно найти подходящее место для первого плавания. Бассейны для собак или центры плавания — отличные варианты, поскольку они специально разработаны для собак. Выбирая место, ищите место с минимальными отвлекающими факторами, чтобы помочь вашему питомцу сосредоточиться. Если вы предпочитаете естественную обстановку, выберите озеро или реку с маленькими волнами, так как большие волны могут напугать вашу собаку. Кроме того, медленный спуск в воду предпочтительнее, чем резкий вход в воду, который может быть неудобным и тревожным для собак.

Знакомя собаку с водой, всегда внимательно наблюдайте за ней, даже если она находится совсем рядом. Чтобы обеспечить положительный опыт для вашего друга, делайте это медленно и убедитесь, что ему весело. Не заставляйте собаку плавать в более глубокой воде, чем ей удобно, так как это может привести к страху. И не забудьте надеть на собак жилет для купания, чтобы они были в безопасности.

Обучение вашей собаки плаванию может стать полезным опытом как для вас, так и для вашего пушистого друга

Вот пять шагов, которые помогут вам познакомить собаку с водой и научить ее плавать:

Шаг 1: начните с того, что позвольте собаке исследовать и играть у воды в ее собственном темпе. Поощряйте ее когда она заходит в воду и вознаграждайте ее за любой интерес к воде, даже если это просто плескание и прогулка у воды.

Шаг 2: по мере того как ваша собака будет чувствовать себя более комфортно, предложите ей медленно двигаться в более глубокую воду. Если она кажется настороженной, верните ее на мелководье.

Шаг 3: продолжайте поощрять вашу собаку когда она плавает в более глубокой воде, используя много похвалы, предлагая ей плавающие игрушки, чтобы сделать этот опыт более приятным. Это поможет вашей собаке обрести уверенность в воде.

Шаг 4: используйте лакомства и игрушки, чтобы показать собаке, как безопасно выходить из воды. Это особенно важно, если ваша собака плавает в бассейне, где ей нужно найти специальный пандус или лестницу для выхода.

Шаг 5: во время купания всегда оставайтесь рядом с собакой. Если она выглядит взволнованной или встревоженной, предложите ей вернуться на более мелкое место, где она может стоять.

Следуя этим шагам, вы сможете научить свою собаку плавать и помочь ей стать более уверенной в воде. Если у вас есть какие-либо опасения по поводу способности или поведения вашей собаки плавать, не стесняйтесь обратиться за советом к профессиональному дрессировщику собак или ветеринару.

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