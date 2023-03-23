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Макар Горшенин

Когда учите собаку плавать, всегда оставайтесь рядом с ней

4:13
Зоосфера » Собаки

Собаки любят плавать, это приятное занятие, которым они могут заниматься. Хотя некоторые собаки могут от природы уметь плавать, многие не чувствуют себя комфортно в воде и нуждаются в обучении. Учить собаку плавать очень важно для получения положительного опыта.

Когда учите собаку плавать, всегда оставайтесь рядом с ней

Три совета по безопасности на воде

Однако прежде чем вы начнете учить свою собаку плавать, важно принять во внимание следующие три совета по безопасности на воде.

  • Во-первых, рекомендуется носить одежду для плавания, чтобы вы могли заходить в воду со своей собакой.
  • Во-вторых, важно иметь правильно подобранный спасательный жилет для собак. Эти спасательные жилеты специально разработаны, чтобы помочь собакам оставаться на плаву в воде и отличный способ убедиться, что ваша собака в безопасности, пока она учится плавать, а также может помочь ей обрести уверенность. В частности, породы собак, такие как французские бульдоги и мопсы, никогда не должны плавать или находиться рядом с водой без спасательного жилета из-за их строения тела. 
  • В-третьих, если вы планируете научить свою собаку плавать в естественной акватории, рекомендуется использовать длинный поводок, чтобы держать собаку рядом с вами в воде.

Когда вы будете готовы научить свою собаку плавать, важно найти подходящее место для  первого плавания. Бассейны для собак или центры плавания — отличные варианты, поскольку они специально разработаны для собак. Выбирая место, ищите место с минимальными отвлекающими факторами, чтобы помочь вашему питомцу сосредоточиться. Если вы предпочитаете естественную обстановку, выберите озеро или реку с маленькими волнами, так как большие волны могут напугать вашу собаку. Кроме того, медленный спуск в воду предпочтительнее, чем резкий вход в воду, который может быть неудобным и тревожным для собак.

Знакомя собаку с водой, всегда внимательно наблюдайте за ней, даже если она находится совсем рядом. Чтобы обеспечить положительный опыт для вашего друга, делайте это медленно и убедитесь, что ему весело. Не заставляйте собаку плавать в более глубокой воде, чем ей удобно, так как это может привести к страху. И не забудьте надеть на собак жилет для купания, чтобы они были в безопасности.

Обучение вашей собаки плаванию может стать полезным опытом как для вас, так и для вашего пушистого друга

Вот пять шагов, которые помогут вам познакомить собаку с водой и научить ее плавать:

  • Шаг 1: начните с того, что позвольте собаке исследовать и играть у воды в ее собственном темпе. Поощряйте ее когда она заходит в воду  и вознаграждайте ее за любой интерес к воде, даже если это просто плескание и прогулка у воды.
  • Шаг 2: по мере того как ваша собака будет чувствовать себя более комфортно, предложите ей медленно двигаться в более глубокую воду. Если она кажется настороженной, верните ее на мелководье.
  • Шаг 3: продолжайте поощрять вашу собаку когда она плавает в более глубокой воде, используя много похвалы, предлагая ей плавающие игрушки, чтобы сделать этот опыт более приятным. Это поможет вашей собаке обрести уверенность в воде.
  • Шаг 4:  используйте лакомства и игрушки, чтобы показать собаке, как безопасно выходить из воды. Это особенно важно, если ваша собака плавает в бассейне, где ей нужно найти специальный пандус или лестницу для выхода.
  • Шаг 5: во время купания всегда оставайтесь рядом с собакой. Если она выглядит взволнованной или встревоженной, предложите ей вернуться на более мелкое место, где она может стоять.

Следуя этим шагам, вы сможете научить свою собаку плавать и помочь ей стать более уверенной в воде. Если у вас есть какие-либо опасения по поводу способности или поведения вашей собаки плавать, не стесняйтесь обратиться за советом к профессиональному дрессировщику собак или ветеринару.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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