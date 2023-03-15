Когда щенок может безопасно выходить на улицу?

Выпускать щенка на улицу гораздо сложнее, чем думают большинство новых родителей домашних животных. Очевидно, что мы все хотим вывести наших очаровательных щенков в мир, чтобы показать их и пообщаться с ними как можно скорее, но окружающая среда представляет опасность для вашего щенка.
Самое большое беспокойство вызывает то, что щенки могут заразиться болезнями от другой собаки или от окружающей среды. Поскольку некоторые из этих инфекций смертельные и не поддаются лечению, кроме поддерживающей терапии, цель состоит в том, чтобы максимально снизить риск для вашего щенка.
По этой причине не рекомендуется выводить щенка в общественные места, пока он не будет полностью вакцинирован.
Но это уловка, потому что щенков также нужно социализировать как можно раньше. Критический период социализации для щенков — это когда им 3-12 недель. Поскольку они не полностью вакцинированы, пока им не исполнится 18-22 недели, когда щенки могут безопасно находиться рядом с другими собаками.
Щенки не должны выходить на улицу в общественных местах, пока они не будут полностью вакцинированы. Сроки вакцинации щенков варьируются от собаки к собаке, но, вообще говоря, ограничивающим фактором является то, когда они заканчивают свою серию вакцин. Эта вакцина вводится примерно каждые три недели, пока щенкам не исполнится 16-20 недель.
Через две недели после того, как ваш щенок получит свою последнюю вакцину, он считается полностью вакцинированным и может безопасно выходить на улицу. Итак, если последняя вакцинация вашего щенка сделана в 16 недель, ему безопасно выходить на улицу в 18 недель. Если в 17 недель, то в 19 недель он в безопасности.
Тем не менее щенку, как правило, безопасно выходить на улицу на вашем заднем дворе, при условии, что за последний год у вас там не было больных животных. Хотя может показаться, что это не так, ваш задний двор сильно отличается от общественного парка, потому что в отличие от парка это, как правило, контролируемая среда, особенно если она огорожена. Любая собака в парке для собак потенциально может быть больна, или инфицированная собака могла загрязнить окружающую среду.
Некоторые из многих заболеваний, которые могут передаваться в общественном парке, включают:
Многие из этих заболеваний либо не поддаются лечению, либо лечение может стоить много денег. Чтобы обеспечить максимальную безопасность вашего щенка, полностью избегайте риска, не позволяя ему выходить на улицу в общественных местах, пока он не будет полностью вакцинирован.
Щенки не должны выходить на улицу, пока они не будут полностью вакцинированы, но их следует социализировать как можно раньше.
Чтобы начать процесс социализации, приведите своего щенка к друзьям или членам семьи, у которых есть собаки, которые вакцинированы и в настоящее время не болеют. Социализацию можно проводить в вашем доме или на заднем дворе, или в их доме или на заднем дворе — при условии, что в последнее время у них на заднем дворе не было больных собак.
Занятия с щенками также могут быть отличным способом начать социализацию вашего щенка на ранней стадии. Просто убедитесь, что требуется ото всех собак предъявить подтверждение актуальной истории вакцинации. Хотя это все еще представляет риск, он минимален.
После полной вакцинации ваш щенок может начать выходить на улицу, в общественные места, такие как зоомагазины, например, и взаимодействовать с незнакомыми собаками. Цель состоит в том, чтобы обеспечить вашему щенку как можно больше положительных социальных взаимодействий.
Когда дело доходит до общения щенков с другими животными, такими как кошки, многие болезни не могут передаваться от одного вида к другому (за очень немногими исключениями, одним из которых является бешенство). Это означает, что вирус кошки не будет передан собаке, а вирус собаки не будет передан кошке.
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