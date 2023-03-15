Когда щенок может безопасно выходить на улицу?

6:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Выпускать щенка на улицу гораздо сложнее, чем думают большинство новых родителей домашних животных. Очевидно, что мы все хотим вывести наших очаровательных щенков в мир, чтобы показать их и пообщаться с ними как можно скорее, но окружающая среда представляет опасность для вашего щенка.

Когда щенок может выходить на улицу?

Самое большое беспокойство вызывает то, что щенки могут заразиться болезнями от другой собаки или от окружающей среды. Поскольку некоторые из этих инфекций смертельные и не поддаются лечению, кроме поддерживающей терапии, цель состоит в том, чтобы максимально снизить риск для вашего щенка.

По этой причине не рекомендуется выводить щенка в общественные места, пока он не будет полностью вакцинирован.

Но это уловка, потому что щенков также нужно социализировать как можно раньше. Критический период социализации для щенков — это когда им 3-12 недель. Поскольку они не полностью вакцинированы, пока им не исполнится 18-22 недели, когда щенки могут безопасно находиться рядом с другими собаками.

Вот что вам нужно знать о том, чтобы ваш щенок был в безопасности и общался

Когда щенки могут выходить на улицу в первый раз

Щенки не должны выходить на улицу в общественных местах, пока они не будут полностью вакцинированы. Сроки вакцинации щенков варьируются от собаки к собаке, но, вообще говоря, ограничивающим фактором является то, когда они заканчивают свою серию вакцин. Эта вакцина вводится примерно каждые три недели, пока щенкам не исполнится 16-20 недель.

Через две недели после того, как ваш щенок получит свою последнюю вакцину, он считается полностью вакцинированным и может безопасно выходить на улицу. Итак, если последняя вакцинация вашего щенка сделана в 16 недель, ему безопасно выходить на улицу в 18 недель. Если в 17 недель, то в 19 недель он в безопасности.

Тем не менее щенку, как правило, безопасно выходить на улицу на вашем заднем дворе, при условии, что за последний год у вас там не было больных животных. Хотя может показаться, что это не так, ваш задний двор сильно отличается от общественного парка, потому что в отличие от парка это, как правило, контролируемая среда, особенно если она огорожена. Любая собака в парке для собак потенциально может быть больна, или инфицированная собака могла загрязнить окружающую среду.

Некоторые из многих заболеваний, которые могут передаваться в общественном парке, включают:

Парвовирус.

Вирус чумы.

Кашель в питомнике (вирус парагриппа, вирус гриппа, бордетелла).

Лептоспироз.

Аденовирус (хотя и маловероятно).

Бешенство (также маловероятно, но возможно).

Многие из этих заболеваний либо не поддаются лечению, либо лечение может стоить много денег. Чтобы обеспечить максимальную безопасность вашего щенка, полностью избегайте риска, не позволяя ему выходить на улицу в общественных местах, пока он не будет полностью вакцинирован.

Как безопасно социализировать вашего щенка

Щенки не должны выходить на улицу, пока они не будут полностью вакцинированы, но их следует социализировать как можно раньше.

Чтобы начать процесс социализации, приведите своего щенка к друзьям или членам семьи, у которых есть собаки, которые вакцинированы и в настоящее время не болеют. Социализацию можно проводить в вашем доме или на заднем дворе, или в их доме или на заднем дворе — при условии, что в последнее время у них на заднем дворе не было больных собак.

Занятия с щенками также могут быть отличным способом начать социализацию вашего щенка на ранней стадии. Просто убедитесь, что требуется ото всех собак предъявить подтверждение актуальной истории вакцинации. Хотя это все еще представляет риск, он минимален.

После полной вакцинации ваш щенок может начать выходить на улицу, в общественные места, такие как зоомагазины, например, и взаимодействовать с незнакомыми собаками. Цель состоит в том, чтобы обеспечить вашему щенку как можно больше положительных социальных взаимодействий.

Когда дело доходит до общения щенков с другими животными, такими как кошки, многие болезни не могут передаваться от одного вида к другому (за очень немногими исключениями, одним из которых является бешенство). Это означает, что вирус кошки не будет передан собаке, а вирус собаки не будет передан кошке.

Советы по защите вашего щенка

Проконсультируйтесь со своим ветеринаром, чтобы определить, какие вакцины нужны вашему щенку, и получите все вакцины, которые, по их мнению, необходимы.

Обсудите, сколько вакцин безопасно вводить вашему щенку за один раз. Чем больше вакцин вводится одновременно, тем выше риск реакции на вакцину, особенно у собак мелких пород.

Избегайте брать щенка в общественные места, особенно места, часто посещаемые собаками. Это включает в себя парки для собак и зоомагазины.

Носите в переноске своего щенка в ветеринарные больницы и из них. Хотя ветеринарный персонал принимает все меры предосторожности для защиты вашего щенка, возможно, больная собака прошла через парковку или заразила участок, который у персонала еще не было возможности продезинфицировать.

Не позволяйте своему щенку общаться с собаками, у которых неизвестная история вакцинации.

Не позволяйте своему щенку нюхать экскременты животных на улице.

Убедитесь, что все собаки в вашем доме вакцинированы.

Позвольте вашему щенку иметь доступ к огороженному двору.

Сообщите своим соседям, что у вас есть новый щенок, который не полностью вакцинирован.

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