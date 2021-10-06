Политический зверинец: животные - мэры и президенты

Завершились выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации. К счастью, обошлось без неожиданных сюрпризов. При этом в мировой практике известно немало случаев, когда выборный процесс превращался в настоящий фарс. Вместо людей в бюллетенях оказывались клички животных, которые побеждали в выборах, занимая ответственные посты.

Кот Стаббс, мэр города на Аляске

Собаку на престол

Согласно официальной историографии, первый случай, когда животное заняло высшую государственную должность, произошёл в XII веке на территории Норвегии.

В ходе кровопролитной войны завоеватель Эйстейн Магнуссон покорил норвежский город Тронхейм. В качестве наместника король оставил править своего сына по имени Эдмунд. Однако местное население взбунтовалось, и юноша был убит. Восстание жестоко подавили. В качестве наказания Эйстейн Магнуссон предложил непокорным жителям Тронхейма на выбор нового правителя: раба или пса с характерной кличкой Саур, что в переводе на русский означает экскременты.

Решив, что собака долго не проживёт, горожане выбрали Саура и ошиблись. Пёс оказался долгожителем.

Собака несколько лет торжественно восседала на троне, имела свой двор и почести королевского наместника.

Кота в мэры

Если горожане Тронхейма оказались заложниками ситуации, то в наше время жители многих стран мира избирают на ответственные посты животных по доброй воле.

Характерная история произошла на Аляске в 1997 году. Жители небольшого посёлка Талкитна решили выбрать себе мэра. Однако никто из кандидатов никак не смог одержать уверенную победу. Тогда кто-то из горожан предложил вписать в бюллетень котёнка по кличке Стаббс. Произошло невероятное. Население посёлка практически единогласно отдало свои голоса котёнку. На протяжении следующих 15 лет мэром Талкитна являлся Стаббс.

Причём данная история не единственная. Однажды аналогичный прецедент стал поводом для международного скандала. В конце 1980-х годов жители городка Сунол в Калифорнии выбрали своим мэром пса по кличке Боско.

Всё бы ничего, но каким-то неведомым образом о данной истории стало известно в Китае.

Вскоре популярный китайский журнал опубликовал разгромную статью, в которой говорилось, что в демократических странах уже и собака может стать мэром.

На этот раз обиделись американцы. Жители Сунола привезли своего четвероногого мэра в Сан-Франциско, организовав гневный пикет у здания китайского консульства.

Ослы политики

В то же время необходимо отметить, что самыми популярными городскими главами в разных странах мира оказываются вовсе не собаки или кошки, а почему-то ослы!

Дошло до того, что жители города Флориссент в штате Колорадо в 2000 году решили, что в выборах мэра могут участвовать исключительно ослы. Началась самая настоящая предвыборная гонка. Однако буквально накануне дня голосования один из ослов серьёзно заболел, другой исчез, а третий и вовсе оказался замаскированной ламой, за что был дисквалифицирован. Победу одержал осёл по кличке Пако Белл.

Похожая история произошла в 2011 году в Болгарии. Одним из претендентов на пост мэра Варны был выдвинут осёл по кличке Марко. Всё было серьёзно. У животного существовал собственный предвыборный штаб. В частности, представители партии "Общество Новая Болгария" в качестве предвыборной агитации заявили, что Марко

не будет воровать из казны,

не станет раздавать невыполнимых обещаний,

а также вынослив и неприхотлив в работе.

Но главным аргументом в пользу осла — мэра стало заявление, что в отличие от действующего мэра города Марко попытается хоть что-то сделать на благо жителей Варны.

Увы. Выборы осёл проиграл.

Козёл-президент

Но самая невероятная история произошла с козлом по кличке Билли Гамбута, сумевшим в 1999 году выиграть выборы на пост президента целой страны.

Дело в том, что в 1989 году в Новой Зеландии произошло изменение административного деления районов. Жителям посёлка Вангомомона без учёта их мнения изменили территориальную принадлежность. В качестве протеста обитатели посёлка заявили о своей независимости.

Причём если первым президентом Вангомомона стал фермер Иэн Кьеструп, то вслед за ним в 1999 году данное карликовое государство возглавил козёл Билли Гамбут, в честь победы съевший избирательные бюллетени.

На ответственном посту козёл находился на протяжении 18 месяцев, пока не издох от неизвестной болезни.

Вслед за ним в президентском кресле Вангомомоны оказался пёс по кличке Тай Путу, и только после этого власть в стране вновь вернулась к людям.

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