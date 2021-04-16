Как не промахнуться с выбором домашнего питомца

Домашние питомцы не всегда осознанно появляются в доме, но всегда очень плотно вливаются в нашу жизнь и становятся ее неотъемлемой частью. Большинство людей не представляют себе, как можно обойтись без четвероногого друга. Многие искренне считают питомцев полноценными членами семьи.
Действительно, зверье приносит в жизнь всех домочадцев море любви, тепла и позитивных эмоций. Искренняя щенячья радость, с которой собака встречает хозяина, когда он возвращается с работы, растопит самое ледяное сердце. А как приятно обнять теплого и пушистого котика, который только и ждет подходящего случая, чтобы прыгнуть на коленки.
Существует даже мода на домашних питомцев. И она иногда принимает необычные формы.
Стоит ли за ней гнаться и кого все-таки лучше заводить у себя дома: классических котов-собак или можно кого-то нестандартного?
Об этом в студии программы "Точка зрения" Анне Папенковой рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.
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— Мое мнение — заводите того, кто вам нравится. Но лично я бы не советовал заводить экзотических хищников, которые не являются домашними животными.
Просто все зависит от личных предпочтений и возможностей. Есть много нюансов — от аллергии до площади квартиры и времени, которое вы готовы потратить.
Есть абсолютно разнообразные породы кошек и собак — по цвету, размеру, шерсти и ее длине, по характерам, по привычкам, по целям, а если мы говорим о собаках — охотничьи, служебные, сторожевые, компаньоны и далее по списку.
Не ждите, что ваша собака будет ходить на пеленку. Нельзя так делать. Собака должна гулять.
Даже внутри этих видов нужно еще выбрать породу или характер животного.
Не нужно выбирать животное по внешнему виду. Нужно выбирать именно по вашим требованиям и способностям.
И к этому нужно относиться достаточно ответственно.
Лично я бы еще рекомендовал обратить свое внимание в сторону приютов. Потому что в приютах бесплатно можно взять потрясающих животных, которые будут очень красивыми, внешне похожими на породистых или даже такими являются, но просто без документов.
Просто потому, что не вывезли их предыдущие хозяева. И вы таким образом можете спасти жизнь.
Я лично очень люблю сереньких кошек, я очень люблю трехцветных кошек. И иногда при работе с приютами потрясающих животных можно найти. Причем это будет бесплатно.
И уже животные чипированные, кастрированные, привитые. Вам просто надо взять его и принести домой. И все — у вас готовый уникальный питомец, только ухаживай.
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