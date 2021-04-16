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Автор Анна Папенкова

Как не промахнуться с выбором домашнего питомца

Зоосфера

Домашние питомцы не всегда осознанно появляются в доме, но всегда очень плотно вливаются в нашу жизнь и становятся ее неотъемлемой частью. Большинство людей не представляют себе, как можно обойтись без четвероногого друга. Многие искренне считают питомцев полноценными членами семьи.

Как не промахнуться с выбором домашнего питомца

Действительно, зверье приносит в жизнь всех домочадцев море любви, тепла и позитивных эмоций. Искренняя щенячья радость, с которой собака встречает хозяина, когда он возвращается с работы, растопит самое ледяное сердце. А как приятно обнять теплого и пушистого котика, который только и ждет подходящего случая, чтобы прыгнуть на коленки.

Существует даже мода на домашних питомцев. И она иногда принимает необычные формы.

Стоит ли за ней гнаться и кого все-таки лучше заводить у себя дома: классических котов-собак или можно кого-то нестандартного?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Анне Папенковой рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

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— Мое мнение — заводите того, кто вам нравится. Но лично я бы не советовал заводить экзотических хищников, которые не являются домашними животными.

Просто все зависит от личных предпочтений и возможностей. Есть много нюансов — от аллергии до площади квартиры и времени, которое вы готовы потратить.

  • Но главный мой совет — трезво отнестись к выбору.

Есть абсолютно разнообразные породы кошек и собак — по цвету, размеру, шерсти и ее длине, по характерам, по привычкам, по целям, а если мы говорим о собаках — охотничьи, служебные, сторожевые, компаньоны и далее по списку.

Не ждите, что ваша собака будет ходить на пеленку. Нельзя так делать. Собака должна гулять.

  • Если вы понимаете, что не можете гулять с собакой, не заводите ее вообще или заведите себе кота.
  • Если вы понимаете, что не готовы уделять много времени, предположим, на дрессировку, и вообще у вас непонятный график — заведите себе двух котов.
  • Если вам нужно много социального общения с другими людьми, если вы не интроверт и вам хочется почувствовать какое-то внимание, если у вас много времени, если вам нужна дополнительная физическая нагрузка, то, конечно, заводите собаку.

Даже внутри этих видов нужно еще выбрать породу или характер животного.

  • Что вам нужно? Активное животное, менее активное?
    Что вы хотите видеть? Просто приставку для дивана или питомца, с которым можно поиграть?

Не нужно выбирать животное по внешнему виду. Нужно выбирать именно по вашим требованиям и способностям.

И к этому нужно относиться достаточно ответственно.

Лучшего друга и компаньона можно взять из приюта

Лично я бы еще рекомендовал обратить свое внимание в сторону приютов. Потому что в приютах бесплатно можно взять потрясающих животных, которые будут очень красивыми, внешне похожими на породистых или даже такими являются, но просто без документов.

  • Очень многие отказываются от бенгалов, от лысых кошек, часто отказываются от британцев и от мейнкунов…
  • Что касается собак — овчарки, амстафы, питбули, ротвейлеры — этих животных, которых вы покупаете за бешеные деньги, вы можете взять бесплатно, уже кастрированных, ухоженных.

Просто потому, что не вывезли их предыдущие хозяева. И вы таким образом можете спасти жизнь.

  • Более того, есть потрясающие экземпляры, которые вообще беспородные, просто серый полосатый кот, но он настолько красивый, что ни одна порода не даст вам таких эмоций.

Я лично очень люблю сереньких кошек, я очень люблю трехцветных кошек. И иногда при работе с приютами потрясающих животных можно найти. Причем это будет бесплатно.

И уже животные чипированные, кастрированные, привитые. Вам просто надо взять его и принести домой. И все — у вас готовый уникальный питомец, только ухаживай.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы питбуль мирослав волков домашние питомцы
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