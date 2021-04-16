Как не промахнуться с выбором домашнего питомца

Домашние питомцы не всегда осознанно появляются в доме, но всегда очень плотно вливаются в нашу жизнь и становятся ее неотъемлемой частью. Большинство людей не представляют себе, как можно обойтись без четвероногого друга. Многие искренне считают питомцев полноценными членами семьи.

Действительно, зверье приносит в жизнь всех домочадцев море любви, тепла и позитивных эмоций. Искренняя щенячья радость, с которой собака встречает хозяина, когда он возвращается с работы, растопит самое ледяное сердце. А как приятно обнять теплого и пушистого котика, который только и ждет подходящего случая, чтобы прыгнуть на коленки.

Существует даже мода на домашних питомцев. И она иногда принимает необычные формы.

Стоит ли за ней гнаться и кого все-таки лучше заводить у себя дома: классических котов-собак или можно кого-то нестандартного?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Анне Папенковой рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

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— Мое мнение — заводите того, кто вам нравится. Но лично я бы не советовал заводить экзотических хищников, которые не являются домашними животными.

Просто все зависит от личных предпочтений и возможностей. Есть много нюансов — от аллергии до площади квартиры и времени, которое вы готовы потратить.

Но главный мой совет — трезво отнестись к выбору.

Есть абсолютно разнообразные породы кошек и собак — по цвету, размеру, шерсти и ее длине, по характерам, по привычкам, по целям, а если мы говорим о собаках — охотничьи, служебные, сторожевые, компаньоны и далее по списку.

Не ждите, что ваша собака будет ходить на пеленку. Нельзя так делать. Собака должна гулять.

Если вы понимаете, что не можете гулять с собакой, не заводите ее вообще или заведите себе кота.

Если вы понимаете, что не готовы уделять много времени, предположим, на дрессировку, и вообще у вас непонятный график — заведите себе двух котов.

Если вам нужно много социального общения с другими людьми, если вы не интроверт и вам хочется почувствовать какое-то внимание, если у вас много времени, если вам нужна дополнительная физическая нагрузка, то, конечно, заводите собаку.

Даже внутри этих видов нужно еще выбрать породу или характер животного.

Что вам нужно? Активное животное, менее активное?

Что вы хотите видеть? Просто приставку для дивана или питомца, с которым можно поиграть?

Не нужно выбирать животное по внешнему виду. Нужно выбирать именно по вашим требованиям и способностям.

И к этому нужно относиться достаточно ответственно.

Лучшего друга и компаньона можно взять из приюта

Лично я бы еще рекомендовал обратить свое внимание в сторону приютов. Потому что в приютах бесплатно можно взять потрясающих животных, которые будут очень красивыми, внешне похожими на породистых или даже такими являются, но просто без документов.

Очень многие отказываются от бенгалов, от лысых кошек, часто отказываются от британцев и от мейнкунов…

Что касается собак — овчарки, амстафы, питбули, ротвейлеры — этих животных, которых вы покупаете за бешеные деньги, вы можете взять бесплатно, уже кастрированных, ухоженных.

Просто потому, что не вывезли их предыдущие хозяева. И вы таким образом можете спасти жизнь.

Более того, есть потрясающие экземпляры, которые вообще беспородные, просто серый полосатый кот, но он настолько красивый, что ни одна порода не даст вам таких эмоций.

Я лично очень люблю сереньких кошек, я очень люблю трехцветных кошек. И иногда при работе с приютами потрясающих животных можно найти. Причем это будет бесплатно.

И уже животные чипированные, кастрированные, привитые. Вам просто надо взять его и принести домой. И все — у вас готовый уникальный питомец, только ухаживай.