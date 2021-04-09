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Автор Анна Папенкова

Почему кошка гадит в доме

Зоосфера

Заводя домашнего питомца, люди, как правило, представляют себе умилительные картинки совместного существования с ним. И не всегда ожидания оправдываются. Милый котенок, например, может вырасти во вредного, всегда готового напакостить кота.

Почему кошка гадит в доме

Почему так происходит? Об этом в студии программы "Точка зрения" Анне Папенковой рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

Читайте начало интервью:

Кому может понадобиться зоопсихолог

— Одна из причин "вредного" характера животного — болезнь. Но есть и другие. Их немало.

  • Часто это недостаточно правильная организация среды обитания животного. Это для собак и кошек очень актуально, чтобы их внешняя среда соответствовала видовым особенностям, заложенным природой. И изменить это никак нельзя.

Самый типичный пример, который это иллюстрирует: собака грызет ботинки, а кошка дерет обои. И это нормально. То есть это нормальное поведение для животных — что-то грызть и что-то царапать, потому что это в них заложено природой. Как для нас заложено общение на каком-то языке. И наша задача — посмотреть, почему они это делают. Практически в 100% случаев причина в том, что грызть хочется, а нечего — ничего хозяин не дает, не разрешает.

Я, бывает, прихожу в квартиру и вижу, что нет вообще игрушек — в случае с собакой.

Нет жевательных игрушек, не организована какая-то активность физическая. И собака, конечно, начинает грызть то, что видит, потому что других альтернатив нет.

Стоит убрать обувь, но при этом предложить альтернативу в виде классной игрушки, например, из термопластичной резины, и собака начинает грызть ее, оставляя обувь в порядке.

В случае с обоями — просто нет когтеточки. Кошка понимает, что ей надо почесать когти, она видит очень приятные виниловые обои, желательно подороже, и начинает их драть. Или какой-нибудь классный бабушкин ковер или кожаный диван.

Но стоит подобрать правильную, качественную когтеточку — и проблема уходит сама собой.

Все просто: есть проблемы с животным — нужно менять его среду обитания.

  • С туалетом то же самое. Очень часто просто не очень правильный лоток, не очень правильный наполнитель - и появляются проблемы. Которые, кстати, усугубляются самим хозяином.

У нас в России принято: кот накакал куда-нибудь, куда не надо было — в нечистоты его окунуть носом.

Хозяин-то уверен: окунул носом кота, и он понял, что какать нельзя, иначе накажут.

А на самом деле он понимает: какать при человеке нельзя, иначе человек носом окунет.

Получится так, что кот будет какать, но просто он будет это делать так, чтобы человек этого не заметил. Куда-нибудь в угол, за диван. Вот и все.

— А правильно как себя вести в этой ситуации тогда? Если тыкать носом нельзя, то как надо учить?

— Никак. Если вы уже столкнулись с этой проблемой, значит, вы что-то делаете не так.

  • Или вы не заметили какие-то проблемы, или вы неправильно что-то сделали, кот в этом не виноват.

Очень часто у животных это скорее поведение врожденное, я бы так сказал. Нужно разбираться, почему оно себя именно так ведет, чем ему хозяин не угодил.

Зоопсихолог как раз это делает, старается найти компромисс между тем, что животное делает, и тем, что хозяин хочет.

Что делать?

Главное, что нужно понять — не нужно ругать животное. Потому что, повторюсь, так вы не донесете до животного причину наказания.

Вообще, отрицательное подкрепление не работает. Или работает, но не так, как вы хотите.

Итог: животное учится делать то, что оно и так будет делать, но просто в ваше отсутствие. А наказание лишь заставит его поверить, что человек — это плохо.

И вот это уже как раз может перерасти в более серьезную проблему, которую решить очень трудно.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы кошка собака мирослав волков
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