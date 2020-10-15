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Автор Евгений Стриж

Хамелеон Игорь вернулся домой после 32-дневного побега

В шотландском округе Файф счастливо и для владелицы, и для хамелеона закончилась их 32-дневная "разлука": ящерица сумела найти дорогу домой самостоятельно.

Хамелеон Игорь вернулся домой после 32-дневного побега

Поисками хамелеона по имени Игорь занимались соседи и волонтеры, но найти ящерицу, известную своей маскировкой, особой надежды не было. По данным ветеринаров, хамелеон чуть сбросил вес и повредил хвост, но в целом жизнью доволен и хозяйку еще порадует.

Подробности: хамелеон жив, но хвост придется ампутировать

Владелица экзотической ящерицы, Шэрон Мьюир, называет возвращение Игоря домой не иначе как чудом. По ее словам, хамелеон, который привык к засушливой среде Йемена и Саудовской Аравии, откуда он "родом", в шотландском климате мог просто замерзнуть.

Поиски, к которым подключились множество людей, результата не дали: однако через 32 дня соседи Мьюир, Колин и Сьюзен Слайт, сообщили владелице, что видели ее питомца всего в 50 метрах от места, с которого он начал свое "путешествие": садовой скамейки. Там его и обнаружила хозяйка.

На данный момент Игорь успешно воссоединился со своими "товарищами": Мьюир держит несколько гекконов, лягушек, черепаху и бородатую ящерицу. Живут хамелеоны вроде Игоря от 4 до 8 лет, сам он еще молод, так что, по словам хозяйки, "…жить он будет в комфорте, будучи окружен заботой и вниманием".

Благодарности: помогали все местные жители, волонтеры и пресса

"Шли дни, и я боялась, что он или травмировался, или замерз. Все-таки на улице для него прохладно. Учитывая, что он провел в несвойственных ему условиях около 5 недель, Игорь отделался "легким испугом": потерял в весе и повредил хвост, который, по словам ветеринара, придется ампутировать. Питался, скорее всего, насекомыми, потому что сильно не похудел", — сообщает владелица.

Хозяйка поблагодарила всех местных жителей, принявших участие в поисках.

"Соседи просто невероятно отзывчивы: помогали даже дети, они собирались в группы и регулярно искали беглеца. Один человек даже сказал, что не будет пока стричь газон — вдруг Игорь спрятался в траве. Не могу подобрать слов, чтобы выразить благодарность", — рассказывает Мьютр.

Также она выразила признательность изданию "The Courier", которое разместило как описание происшествия, так и фото Игоря. По словам корреспондентов издания, "…хамелеоны данного вида характерны бородавками на коже, но в целом безобидны, потому что из-за прохладной погоды двигаются медленно".

"Если вы нашли Игоря, лучшим вариантом будет поймать его за хвост и положить в картонную коробку, а затем связаться с нами или хозяйкой", — писали журналисты в заметке.

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