Как приучить животное к тому, что вы уходите на работу

Одним из главных моментов, который наступает в жизни хозяева при покупке домашнего питомца, это то, как приучить собаку или кошку оставаться одной. Ведь малыш может своим лаем мешать соседям, вредить имущество, а также испытывать огромный стресс от длительного пребывания в одиночестве. Есть множество методик, которые можно использовать, чтобы приучить животное, а также не навредить психике и ускорить процесс привыкания.
Джастин Ли, сертифицированный специалист-ветеринар и сотрудник компании Pumpkin Pet Insurance советует владельцам начать заранее "готовить" своих четвероногих друзей (в первую очередь — собак и кошек) к своему долгому отсутствию. Вот что он рекомендует сделать.
Такие действия, как надевание обуви, взятие ключей или открытие входной двери, могут вызвать у собак или кошек беспокойство. Приучите животных к новому поведению: обувайтесь, берите ключи, открывайте и закрывайте дверь, но не выходите из квартиры или дома. После закрепления новых ассоциаций животные привыкнут и не будут соотносить их с тем, что вы "исчезаете" на 8-9 часов.
Самая большая ошибка, которую делают владельцы домашних животных, состоит в том, что они создают шум и гам, когда приходят и уходят. Эти действия раздражают животных и способствуют их плохому поведению. Вместо этого угостите животное чем-нибудь вкусным и спокойно идите на работу, а при возвращении также оставьте лишние эмоции "за порогом".
Некоторые животные постоянно испытывают стресс из-за разлуки, зачастую нанося себе травмы или вызывая жалобы соседей громким лаем, если речь идет о собаках. В определенных случаях ветеринары могут порекомендовать комплексные пищевые добавки или рецептурные препараты, которые помогут вашему животному быть спокойнее и не подвергаться стрессу.
Будь то вольер, клетка или целая комната — найдите пространство, в котором животное чувствует себя комфортно, и создайте позитивную ассоциацию с ним. Убедитесь, что созданное пространство доступно даже тогда, когда вы или члены вашей семьи дома, чтобы эта территория не была связана исключительно с отсутствием владельца.
Одна из новейших мер, которую хозяева могут применить для своего спокойствия — страхование питомцев. Чаще всего страховка включает покрытие несчастных случаев на улице и в квартире, заболеваний и травм. В России подобные услуги предоставляет, например, Сбербанк (программа "Питомец под защитой").
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