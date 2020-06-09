Умора! Соболь с таким именем покорил Интернет и приручил свою хозяйку

Хозяйка самого знаменитого соболя по кличке Умора, блогер Женя Федорченко, рассказывает корреспонденту "Правды.Ру" Александре Мильковой о том, каково делить жилье с диким зверьком, почему ей запрещено петь, кто отобрал у нее комнату — и вообще, кто в доме хозяин, если соболь — личность, а не шуба.

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Зачем дома дикие животные?

— Твоя мотивация, зачем ты взяла Умору, понятна. Тебе хотелось спасти прекрасную соболиную жизнь. Соболь — это личность, а не шуба. У всех ли такая благородная мотивация? Или кто-то берет дикого зверька, чтобы завести блог и "хайпануть"?

— Я не думаю, что есть люди, которые берут животных ради контента, ради пиара. Мотивации две. Либо ты хочешь кого-то спасти, кому-то помочь, либо ты хочешь, чтобы у тебя было яркое животное. Берут какого-либо экзота, потому что это очень зрелищно. Таким образом ты самовыражаешься перед друзьями, перед другими: посмотрите, у меня живет дома крокодил, я весь такой необычный. Надо быть очень отчаянным человеком, чтобы завести какое-то сложное животное ради контента.

Совет тем, кто хочет спасти. Когда мы выкупаем животное со зверофермы, мы не спонсируем звероферму, потому что весь молодняк, который там есть, уже заранее выкуплен. Хозяевам фермы без разницы, продадут ли шкуру, либо в живом виде.

Выкупая животных в контактных зоопарках, вы их спонсируете, потому что им не обязательно разводить животных. Когда вы выкупаете, они понимают: на этом тоже можно заработать. Они начинают целенаправленно плодить животных.

— Какая цель у твоего блога, чтобы люди отказались носить меха?

— В целом у меня развлекательный контент. Люди заинтересовались соболем, подписались, начали за Уморой наблюдать, влюбились в нее. Уже потом, если они когда-то и носили меха, они могли отказаться от этого. Я считаю, когда некоторые зоозащитники агрессивно настаивают на том, что люди, которые носят меха, какие-то плохие, ужасные, оскорбляют их, поливают красками, говорят о том, что это аморально, — это неправильно. У людей это вызывает отторжение: "Зачем вы меня оскорбляете, чем вы лучше?" А когда человек сам принимает решение, когда он посмотрел на соболя, на Умору — такую умную, такую милую, и сам осознал что-то, это совсем другое. Человек начинает думать так: "Я больше не могу смотреть на мех, потому что знаю, какие классные соболя, лисички и песцы. Они так забавно играют…" Не надо никому ничего доказывать. Я показываю соболя и иногда задеваю какие-нибудь темы, связанные с экологией, с ношением меха.

Мне писали некоторые зоозащитники, выложи видео, где кровь, мясо, покажи, как их убивают. Я никогда подобного не выкладывала, если и выкладывала, то сразу же писала, что там жестокие кадры. У человека должен быть выбор, хочет он это узнать или нет. Продолжайте носить меха. Насмотревшись на Умору, откажешься, если захочешь.

Хозяйке соболя петь нельзя

— Ты часто выкладываешь видео, где ты поёшь, а Умора сразу же атакует. Она атакует игриво или с агрессией? Почему она так реагирует на пение?

— Я это выяснила случайно: когда лежала на кровати и подпевала музыке, она на меня набросилась и укусила за лицо.

Она это делает с агрессией. У меня остались четыре клыка на щеке. Шла кровь.

Первая версия, что она пытается добить вопящую от боли жертву, то есть инстинкт хищника срабатывает. Кричит обычно жертва от боли, которую поймали. Ее нужно быстрее добить, чтобы избавить ее от мучений и в дальнейшем съесть. Возможно, пение напоминает ей такие звуки. Когда я пою, она кидается в лицо, поближе к шее либо к источнику звука. Она не трогает ни руки, ни ноги.

Вторая версия, я считаю, более правдоподобная. Она защищает свое логово от громких звуков, чтобы ее не нашли другие хищники. То есть я начинаю петь, меня может кто-то услышать, кто-то придет к ней в домик и прогонит ее из этого домика. Она пытается защитить свое логово от лишнего шума.

— Умора проявляет собачью преданность?

— У нее такое бывает. Она сейчас поела и ушла спать в шкаф. Ей ничего не интересно. Она удовлетворила свои инстинкты естественные и ушла спать. У нее бывает такое, что она даже сама может ко мне запрыгнуть на руки, запрыгивает мне на голову, прокатывается по руке, останавливается специально на руке, чтобы я начала ее гладить. Я уже знаю ее повадки. Она может проявлять какие-то знаки внимания. Не думаю, что это большая любовь ко мне, потому что в случае чего она мне даст отпор и укусит, то есть это не собачья преданность.

Скорее всего, она неконтактная кошка, вроде как сама по себе, но при этом иногда обращает на меня внимание. Она меня может вылизывать, может у меня типа блошек выедать, немножко прикусывать. Это с ее стороны проявление заботы обо мне. Иногда у нее есть ко мне какие-то теплые чувства, пытается мне тоже сделать что-то хорошее.

Бывает, когда я с утра выпускаю ее, покормлю, а сама сижу, занимаюсь своими делами, она может даже запрыгнуть ко мне на руки, начинает вылизываться и попутно я ее глажу, она заодно облизывает и мне руки. То есть и себя чистит, и меня чистит. Вот такое своеобразное проявление заботы. Дружба дружбой, но никакой грубости к ней проявлять не позволительно, она будет огрызаться. В тайнички ее лезть нельзя, петь нельзя. Много чего делать нельзя при ней, потому что у нее тут же будет агрессия на любые такие непригодные, с ее точки зрения, проявления с моей стороны.

Кто хозяин в доме: соболь или человек?

— В общем, ты живешь у соболя, а не соболь у тебя.

— Она так и думает, что это ее территория. Даже был такой период в другой квартире, когда она меня не пускала в комнату. У нее там, видимо, было что-то где-то спрятано, я так и не смогла найти этот тайничок. Только я заходила в комнату, она тут же кидалась мне на ноги и пыталась меня выгнать из комнаты. Я так и не поняла, почему она меня выгоняла из моей же комнаты, хотя буквально пару месяцев назад все было нормально. А потом что-то ее перещелкнуло, и мне уже нельзя было заходить в комнату.

Она на меня бросалась, кусала и вела себя очень агрессивно. Пришлось с ней переехать на кухню, чтобы хоть какой-то контакт был. На кухне она меня не кусала, разрешала себя гладить, а в комнату мне заходить нельзя было.

— Я так понимаю, в настоящее время царица спит?

— Она ушла в какой-то из шкафчиков, закрыла за собой дверцу и все — меня не трогать!

— Одежду от нее тоже не спрячешь?

— Нет. Какие-то места, в которые нельзя ей заходить, — закрыты и заклеены. А где лежат какие-то ненужные вещи, пускай залезает, почему нет. Если что-то не закрыть плотно, она откроет. У меня есть коробка с защелками, она даже ее может открыть. Переворачивает, носом тыкает пока не откроет. Умора знает, чтобы открыть дверь, нужно ручку нажать. К счастью, ей веса не хватает. Она пыталась прыгнуть на ручку, потом поняла, что это бесполезно.

Пока выйти из комнаты сама не может, но я уверена, что найдет способ, как попасть в другую комнату.

Беседовала Александра Милькова

К публикации подготовил Игорь Буккер