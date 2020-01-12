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Автор Ирина Гусакова

Что делать, если собаке скучно

Зоосфера » Собаки

Каждый из владельцев собак уверен, что его животному может быть скучно. Причина этого, прежде всего, в том, что мы нередко относимся к нашим питомцам так же, как к людям. Мы знаем, что нам самим может быть скучно, и уверены, что могут скучать и собаки. Когда нам скучно, мы понимаем это и пытаемся каким-нибудь способом развлечь себя. Мы знаем, что нам нужно сделать для того, чтобы избавиться от скуки. Частая причина скуки у человека: работа или вынужденное исполнение неких других обязанностей.

С собаками все не так. У них нет ни работы, ни обязанностей. Они хотят, чтобы с ними играли и чтобы их любили. Они любят бегать повсюду со своими игрушками. Но когда у нас нет возможности играть с ними, собаки расстраиваются, им становится скучно, и тогда наступает пора разрушения.

Первой падет в неравном бою с диким хищником, в которого превратится умилительный во все прочие времена шпиц, неосторожно оставленная хозяевами одежда, затем наступит черед книг и мебели. Великолепной игрушкой станут обувь и пульт от телевизора, зарядные устройства и любимая коллекционная фигурка. Собаке требуется что-то, чтобы занять ее пытливый собачий ум.

Большинство ветеринаров соглашаются с тем, что даже пожилая собака нуждается в том, чтобы иметь что-то для развлечения как ума, так и тела. Не говоря уже о щенках, у которых обязательно должно быть время игры и развлечения. Собака может решить, что раз уж у нее достаточно времени, почему бы ей не попытаться уничтожить дверь, за которую уходит хозяин.

Есть множество способов, как занять собаку в ваше отсутствие и сделать так, чтобы она меньше скучала. Лучше всего утром, перед уходом на работу, устраивать собаке долгую прогулку. Самое главное на этой прогулке будет позволить собаке как можно больше обнюхивать все, что ей попадется и что ее заинтересует — это стимулирует ее чувства и представляет для нее интеллектуальное упражнение.

Затем сделайте так, чтобы собаке пришлось поработать, чтобы получить завтрак. Для этого можно использовать всевозможные собачьи головоломки с кормом внутри. Только убедитесь, что ваша собака достаточно умная для таких игрушек, а то она может остаться голодной.

Ситуация с собаками напоминает ситуацию с детьми. У вас может быть полный дом разнообразных игрушек, но ребенку все равно будет скучно, потому что ему же все надоело и его ум требует чего-нибудь нового. Поэтому следует не только покупать собаке разнообразные игрушки, но и постоянно приобретать новые. Тем более что оставленный в одиночестве питомец вполне может вымещать свое раздражение на игрушках. Лучшим вариантом будет и наличие нескольких головоломок с кормом. Закончив с одной такой игрушкой, собака примется за другую, и ей придется снова и по-другому потрудиться, чтобы добраться до корма. Такими простыми способами можно не только развлечь животное, но и сохранить квартиру в целости.

Фото: lapy-i-hvost.ru

Темы скука собака здоровье питомца воспитание собаки
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Что делать, если собаке скучно
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